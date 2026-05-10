Zepp Shinjukuにて開催される『Mall Tape 3 Listening Party』終演後、ZEROTOKYO にてオフィシャルアフターパーティー『Mall Nights』開催決定！
2026年5月22日にZepp Shinjukuにて開催される『Mall Tape 3 Listening Party』。
同日、23:00よりZEROTOKYO にて『Mall Nights
- Mall Tape 3 Listening Party - official After Party』の開催が決定。
国境やジャンルの垣根を超え、同世代のアイコンとして世界に注目されるアーティスト・Tohji & gummyboy率いるMall Boyz。
待望の3rdアルバム『Mall Tape 3』は、彼らが築き上げてきたカルチャーが、煌びやかでエモーショナルなサウンドへと昇華させ全曲を通して駆け抜けるような疾走感と、一抹の切なさが同居する、まさに彼らの「集大成」と呼ぶにふさわしい作品となっている。
また、2026年をもって活動引退を表明しているTohjiにとって、本作はMall Boyzとしての集大成となる極めて重要な作品といえるだろう。
一瞬たりとも見逃せない、この伝説的な一夜をその目に焼き付けろ。
EVENT INFO
2026.5.22(金) Mall Nights
- Mall Tape 3 Listening Party - official After Party
@ZEROTOKYO
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/mall-nights-0522/
DOOR：\5,000- (別途1ドリンク)
FASTPASS TICKET：\4,000- (別途1ドリンク、優先入場・入場料金含む・整理番号付)
DISCOUNT：Mall Tape 3 Listening Partyのチケット半券提示/チケット購入画面提示でDOOR料金から\2,000OFF（\3,000-(別途1ドリンク)）
【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/mall-nights-0522
※入場順：FASTPASS TICKET→DOOR・DISCOUNT
※整列開始時間：21:30
【イベントに関して】
・20歳未満の方はご入場できません
・FASTPASS TICKETが完売した際、DOOR・DISCOUNTのお客様はご入場ができない場合がございますので予めご了承ください
・FASTPASS TICKETご購入後の払い戻しや、FASTPASS TICKETご購後にDISCOUNTでご入場される場合、FASTPASS TICKETとの差額分のご返金は不可となりますので予めご了承ください
【Z HALL】
LIVE：Mall Boyz / kZm / AOTO
DJ：Will Be Saiga / Yurushite Nyan / XUNA / ZENDO / UKD
ARTIST INFO
Mall Boyz
ラッパーのTohjiとgummyboy、プロデューサーのstei、アートディレクターのSahashiから形成される唯一無二のヒップホップグループ。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZXzp-6Eiw-4 ]
Mall Boyz (Tohji, gummyboy), BIM, kZm - 246 (Music Video)
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