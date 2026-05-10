【登別 石水亭】週末・祝日の新定番。登別・室蘭のご当地グルメが楽しめる「土日祝限定ランチ」を好評販売中！
登別石水亭 住所：北海道登別市登別温泉町203-1 客室数：248室 支配人：川下友也
野口観光グループの「登別 石水亭」（北海道登別市）では、2026年5月2日（土）より、
土曜日・日曜日・祝日限定で「ご当地名物ランチ」の販売を新たに開始いたしました。
登別・室蘭エリアのソウルフードを、宿泊のお客様だけでなく日帰り観光のお客様にも気軽に
お楽しみいただける新サービスです。空中露天風呂での日帰り入浴や、プライベートな貸切風呂と
合わせて、石水亭でしか味わえない「温泉×美食」のひとときをお届けします。
※画像はイメージです。
【5月2日より提供開始！2つのご当地名物ランチ】
多くのお客様のご要望にお応えし、週末・祝日限定でランチ営業を開始いたしました 。
会場は幸夷館地下1階の「蛍草（ほたるぐさ）」にて、1日数量限定で提供しております 。
※営業時間は変更の場合がございます。
【ランチ詳細】
営業時間：12:00～13:30
価 格：各1,200円（税込）
販売方法：当日販売（ご予約不要）。
フロントにてチケットをお買い求めください。
室蘭やきとり丼
豚肉と玉ねぎを甘辛いタレで焼き上げた、西胆振のソウルフードを丼にアレンジしました 。
登別カレーラーメン
スパイシーな香りが食欲をそそる、登別を代表する人気ご当地麺です 。
【日替わりでお得！「日帰り入浴」優待イベント】
温泉をより身近に楽しんでいただけるよう、日替わりでお得な優待イベントを実施しております。
各種優待デー
シニアデー（65歳以上）、レディースデー、キッズデー（小学生以上）など、
基本料金から200円引き等の特典をご用意しています。
特別日
毎月26日の「いいふろの日」や、特定の「感謝DAY」には、大人800円～900円、
こども400円の特別料金でご提供しています。
タオルレンタル
300円（税抜273円）で貸し出し可能なため、手ぶらでお越しいただけます。
※最新の優待カレンダーは、公式Instagramやホームページにて随時更新しております。
【プライベートな名湯体験。日帰り「貸切風呂」】
ご家族やカップルでの利用に最適な、天然温泉貸切風呂「なごみ（桜館地下1階）」も
日帰り利用が可能です。
ご利用料金（税込）
1室50分 3,300円 ＋ 館内利用料 大人1名につき500円。
ご利用時間：15:00～19:00（最終受付18:00）
予約方法：事前予約制。お電話またはメールにて承ります。
※館内利用料は、大浴場に入浴しない場合でも一律頂戴いたします。
【日帰り入浴 営業案内】
利用時間
朝風呂 ：5:00～9:00（最終受付8:00）
通常営業：11:00 ～19:00（最終受付18:00）
通常料金
大人 1,200円、小学生 600円、幼児 無料
【施設概要】
施設名：登別 石水亭（Sekisuitei）
所在地：北海道登別市登別温泉町203-1
公式サイト：https://www.sekisuitei.com/
公式Instagram：noboribetsu_sekisuitei