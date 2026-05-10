【登別 石水亭】週末・祝日の新定番。登別・室蘭のご当地グルメが楽しめる「土日祝限定ランチ」を好評販売中！

野口観光マネジメント株式会社

登別石水亭 住所：北海道登別市登別温泉町203-1 客室数：248室 支配人：川下友也

野口観光グループの「登別 石水亭」（北海道登別市）では、2026年5月2日（土）より、

土曜日・日曜日・祝日限定で「ご当地名物ランチ」の販売を新たに開始いたしました。

登別・室蘭エリアのソウルフードを、宿泊のお客様だけでなく日帰り観光のお客様にも気軽に

お楽しみいただける新サービスです。空中露天風呂での日帰り入浴や、プライベートな貸切風呂と

合わせて、石水亭でしか味わえない「温泉×美食」のひとときをお届けします。

※画像はイメージです。【5月2日より提供開始！2つのご当地名物ランチ】

多くのお客様のご要望にお応えし、週末・祝日限定でランチ営業を開始いたしました 。

会場は幸夷館地下1階の「蛍草（ほたるぐさ）」にて、1日数量限定で提供しております 。

※営業時間は変更の場合がございます。【ランチ詳細】

営業時間：12:00～13:30

価 格：各1,200円（税込）

販売方法：当日販売（ご予約不要）。

フロントにてチケットをお買い求めください。

室蘭やきとり丼

豚肉と玉ねぎを甘辛いタレで焼き上げた、西胆振のソウルフードを丼にアレンジしました 。

登別カレーラーメン

スパイシーな香りが食欲をそそる、登別を代表する人気ご当地麺です 。

【日替わりでお得！「日帰り入浴」優待イベント】

温泉をより身近に楽しんでいただけるよう、日替わりでお得な優待イベントを実施しております。

各種優待デー

シニアデー（65歳以上）、レディースデー、キッズデー（小学生以上）など、

基本料金から200円引き等の特典をご用意しています。

特別日

毎月26日の「いいふろの日」や、特定の「感謝DAY」には、大人800円～900円、

こども400円の特別料金でご提供しています。

タオルレンタル

300円（税抜273円）で貸し出し可能なため、手ぶらでお越しいただけます。

※最新の優待カレンダーは、公式Instagramやホームページにて随時更新しております。

【プライベートな名湯体験。日帰り「貸切風呂」】

ご家族やカップルでの利用に最適な、天然温泉貸切風呂「なごみ（桜館地下1階）」も

日帰り利用が可能です。

ご利用料金（税込）

1室50分 3,300円 ＋ 館内利用料 大人1名につき500円。

ご利用時間：15:00～19:00（最終受付18:00）

予約方法：事前予約制。お電話またはメールにて承ります。

※館内利用料は、大浴場に入浴しない場合でも一律頂戴いたします。

【日帰り入浴 営業案内】

利用時間

朝風呂 ：5:00～9:00（最終受付8:00）

通常営業：11:00 ～19:00（最終受付18:00）

通常料金

大人 1,200円、小学生 600円、幼児 無料

【施設概要】

施設名：登別 石水亭（Sekisuitei）

所在地：北海道登別市登別温泉町203-1

公式サイト：https://www.sekisuitei.com/

公式Instagram：noboribetsu_sekisuitei