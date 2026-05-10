【TAC公務員】「国家公務員と地方公務員を知ろう！～東京・神奈川篇～」を5/19（火）にオンラインで配信！

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、公務員試験を検討されている方へ向けて「国家公務員と地方公務員を知ろう！～東京・神奈川篇～」を、オンラインで開催します。

2026年5月19日（火）20:00 ～21:00 TAC横浜校担任の夏苅講師がお届けします！予約をする :https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#yokohama2

来年の公務員試験の受験を決めた方も、まだ迷っている方も、まずはこちらにご参加ください！

今回は、東京・神奈川で働く国家公務員と地方公務員について、その魅力をお話します！

今からできる試験対策についても特別に少しだけご案内します！

※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。

■日時／場所

2026年5月19日(火) 20：00～21：00

ＴＡＣ横浜校から配信

- 担 当 講 師

TAC公務員講座 夏苅 美貴子 講師

数的処理と自然科学を担当し、志望動機などの優しい添削に定評があります！

個別カウンセリングなどで進路相談や悩み相談に乗ります。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#yokohama2

オンラインで無料お試し受講！公務員トライアルパック

厳選したTACのWeb講義を体験しよう！

公務員トライアルパックとは、お申込み後にご覧になれるTACのWeb講義を申込前に、無料でお試し視聴いただけるパックです。色々な試験種の動画が幅広く体験可能なので、自分に合った試験種を選ぶ上でもぜひご活用ください！

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これを見れば、講義の内容はもちろんどのように講義が進んでいくのかイメージできます！予備校を検討している方も独学と迷っている方も、トライアルパックでTACのクオリティをぜひ体感してください！

こんな方にオススメ

・どんなことを学習するのか知りたい

・色々な試験種の講義を見てみたい

・講義の内容・進め方を見てみたい

・オンラインでの学習を検討している

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- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html