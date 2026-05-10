明和電機 24年ぶりのニューアルバム「梅　明和電機」リリース！「明和電機★UMEツアー2025」ライブ映像配信も開始

株式会社明和電機

【明和電機ニューアルバム「梅 明和電機」】

ニューアルバム「梅 明和電機」

明和電機が24年ぶりにニューアルバムをリリースします。

2025年に開催した前代未聞の「明和電機47都道府県ひとりコンサート 明和電機★UMEツアー2025」で披露した「ジョリジョリジャーニー」「結線のトレイン」などの名曲たちをすべて収めた全9曲。

「旅立ち」をテーマに、新型自動楽器「UMEBOX」が奏でるユニーク＆メロウな伴奏に合わせて社長がのどちんこ切断の覚悟で歌いあげます。

ツアーに参加した方はあの日の熱狂を、未参加の方はツアーのステージを空想で体験していただける、満足感あふれるアルバムです。

明和電機のネットショップでの楽曲の販売を行なっています。

■発売情報

タイトル：「梅 明和電機」

発売日：2026年5月9日(土)

・アルバム「梅 明和電機」並ver.\2,200（税抜価格 \2,000）

・アルバム「梅 明和電機」上ver.\5,500（税抜価格 \5,000）

【全バージョン共通収録曲】

1. ジョリジョリジャーニー

2. ママミミモミモミ

3. バクの歌

4. ゴムベースの歌 in 武道館

5. 地球のプレゼント

6. スシスシパーティー

7. 白い乾電池

8. 結線のトレイン

9. おねむり時間

【上バージョン特典】

社長が曲を作るときの恥ずかしい「鼻歌」や、制作途中のデモ版の「ジョリジョリジャーニー」「白い乾電池」「結線のトレイン」がついてきます。解説文もありますので、「社長はこんなプロセスで曲を作るのか！」というのがわかります。

また、社長によるアルバムの音声ガイドもついてきます。「梅 明和電機」と、タイミングをあわせて再生すれば、同時解説でお楽しみいただけます。

【特典】

○デモ版「ジョリジョリジャーニー」「白い乾電池」「結線のトレイン」

○「梅 明和電機」社長の同時解説

明和電機ニューアルバム「梅 明和電機」

特設サイト： https://www.maywadenki.com/news/ume_maywadenki/

明和電機ネットショップ： https://maywadenki.stores.jp/

【「明和電機★UMEツアー2025」ファイナル公演ライブ映像配信開始】

明和電機が2025年に開催した前代未聞の「明和電機47都道府県ひとりコンサート 明和電機★UMEツアー2025」のライブ映像配信が5月9日より開始！

文字通り47都道府県を走り抜けたラスト公演、茨城県つくば市でのラストライブの熱気をお届け。

配信映像では特典として楽器の搬入から搬出、そして明和電機アトリエに社長が戻るまでの映像を収録。

ここでしか見ることのできない舞台裏もご堪能いただける大ボリュームの映像となっています。

■配信概要

配信期間： 2026年5月9日（土）～2026年10月31日（土）（予定）

配信動画の価格：\2,000（税込）

「明和電機★UMEツアー2025」ファイナル公演ライブ映像配信

特設サイト： https://www.maywadenki.com/news/umetour2026_haishin/ (https://www.maywadenki.com/news/umetour2026_haishin/)

明和電機ネットショップ： https://maywadenki.stores.jp/

＜明和電機プロフィール＞

土佐信道プロデュースによる芸術ユニット。

青い作業服を着用し作品を「製品」、ライブを「製品デモンストレーション」と呼ぶなど、日本の高度経済成長を支えた中小企業のスタイルで、様々なナンセンスマシーンを開発しライブや展覧会など、国内のみならず広く海外でも発表。音符の形の電子楽器「オタマトーン」などの商品開発も行う。オタマトーンは累計販売数200万本を超えるヒット商品。

＜SNS＞

【Official site】https://www.maywadenki.com/

【YouTube】https://www.youtube.com/user/MAYWADENKI

【X】 https://x.com/MaywaDenki

【Instagram】 https://www.instagram.com/maywa_denki/

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@maywadenki