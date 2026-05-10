りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26 セミファイナルホーム開催のお知らせ

沖縄バスケットボール株式会社

日頃より琉球ゴールデンキングスを応援いただき誠にありがとうございます。

5月10日(日)に行われた「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」クォーターファイナル 宇都宮ブレックスvs名古屋ダイヤモンドドルフィンズGAME2にて、ワイルドカード下位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズが勝利しセミファイナルに駒を進めたため、沖縄サントリーアリーナでのセミファイナル開催が決定しました。

西地区で共に鎬を削ってきた宿敵・名古屋ダイヤモンドドルフィンズをホームに迎え、皆さまと共にセミファイナルに挑みます。

沖縄サントリーアリーナをホワイト&ゴールドに染め、キングスへ多くの応援をよろしくお願いします。

■りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26セミファイナル概要

会場：沖縄サントリーアリーナ

対戦相手：名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

日程：

・GAME1 5月15日(金) 19:00

・GAME2 5月16日(土) 17:05

・GAME3 5月18日(月) 19:35

※2戦先勝方式につき、GAME2終了時に1勝1敗の場合のみGAME3を開催します。

▽試合情報はこちら

https://goldenkings.jp/2025-26_danketsunochikara_LP/#cs

▽りそなグループ B.LEAGUEチャンピオンシップ 2025-26 ホーム開催時のチケット概要について

https://goldenkings.jp/news/detail/id=25547

■名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

2023-24シーズン以来、2シーズンぶりのチャンピオンシップ進出を果たした名古屋ダイヤモンドドルフィンズ。日本代表でも司令塔を務める#2 齋藤拓実選手を中心に、スピード感あふれる攻撃を展開します。

インサイド・アウトサイドのどちらでも輝きを放つ#11 アーロン・ヘンリー選手や、攻守両面で献身的にプレーする#30 今村佳太選手など、どこからでも得点が狙える厚みのある布陣が強みです。

ファイナルへの切符を掴み取るべく、皆さまとの強い絆、「団結の力」を胸に戦い抜きます。引き続き、応援をよろしくお願いします。