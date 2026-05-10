【愛知/岡崎市】初夏の自然にふれあうホタル鑑賞イベント「HOTARU NIGHT 2026」6月14日（日）開催

ウッドデザインパーク株式会社

愛知県岡崎市のアウトドア施設「ウッドデザインパーク岡崎」では、2026年6月14日（日）に、初夏の夜に幻想的なホタルの光を楽しむホタル鑑賞イベント『HOTARU NIGHT 2026』を開催いたします。

ウッドデザインパーク岡崎では毎年6月上旬から下旬にかけて、施設内に流れている乙川（おとがわ）でゲンジボタルを観察することができます。

愛知県岡崎市の乙川地区は国の天然記念物、岡崎ゲンジボタル発祥の地とされています。

川辺でゆったりと涼みながらホタル鑑賞を楽しんでみませんか？

昼間はキッチンカーで美味しいフードを楽しめるほか、お子様でも楽しめるワークショップも開催します。

自然を感じながら、食や体験を通じて一日中楽しむことができるイベントです。

◆イベント概要

HOTARU NIGHT 2025～WDPホタルの祭典～

■開催日

2026年6月14日（日）

■開催時間

14:00～20:30（ホタル観賞：19:30頃～）

■入園料

お一人1,500円/人（3歳以上）

■駐車料金

1,000円/台

■イベント参加方法

事前web予約制となります。

下記URLよりご予約をお願いいたします。

https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/detail/604275

※ご予約のない方はご入場出来かねます。

キッチンカー、ワークショップの詳細については公式HP、SNSにて随時発信させていただきます。

イベント日当日のご宿泊予約も受付中です。

お部屋のテラスからホタルが眺められるお部屋もございますので、ぜひ客室からのんびりとホタル鑑賞をお楽しみください。

ご宿泊のお客様はホタルナイトイベントには無料でご参加いただけます。

■宿泊料金

1泊2食付きプラン：大人1名あたり24,800円～（税込）

素泊まりプラン：大人1名あたり21,000円～（税込）

宿泊予約はこちら :https://reserve.489ban.net/client/wdp-okazaki/0/plan?_gl=1*1uf137c*_gcl_aw*R0NMLjE3NzgyMjM1MTEuQ2owS0NRanc4UERQQmhDZUFSSXNBT0p3bVdVYl9Hdnktb1dPa2Y1SDhZalphbU83ejBBNDN5a3VrWEpHT2xaQTZBaUNtWjg1d2xxcTNzVWFBb3hXRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTM4OTAyMzI4OS4xNzc1ODgzNDg0*_ga*MTUxNjYzNDIyOS4xNjg1MTk0NTk2*_ga_FKJ56NEK36*czE3NzgyMjM0MjUkbzk4NyRnMSR0MTc3ODIyMzUxMiRqNTgkbDAkaDQ2MzExNTUwNg..

■施設情報

ウッドデザインパーク岡崎

所在地：〒444-3443 愛知県岡崎市鍛埜町字日面8番地4

アクセス：東名高速道路 岡崎ICから約15km

新東名高速道路 岡崎東ICから約15.5km

電話：080-5810-6322

問い合わせ：info@wood-designpark.jp