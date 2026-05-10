小泉今日子の最新ツアーから日本武道館公演の模様をWOWOWで7月に独占放送・配信！さらに主演映画、舞台、ドラマなどを網羅した特集をお届け！

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エンターテインメント界のトップスターとして走り続けてきた小泉今日子。最新の日本武道館公演をはじめ、ライブ、主演映画、舞台、ドラマなどを網羅した特集をお届け！

1982年に歌手デビューするや、アイドルとして爆発的人気を博した小泉今日子。その活躍はアイドルの枠組みにとどまらず、当時のポップカルチャーを代表するアイコンとしてファッションをはじめさまざまなジャンルで大注目を集めた。俳優としても数々の映画やドラマ、舞台に出演し、さらには演出やプロデュースをも手掛ける活躍を見せ、その多彩にしてしなやかなスタイルは多くの人々の支持と共感を集めている。

そんな彼女が2026年1月から開催している近年最大規模の全国ツアーより5月の日本武道館公演の模様を独占放送・配信するとともに、ライブ、主演映画、舞台、ドラマなどを網羅した特集をお送りする。デビューから40年以上、エンターテインメント界のトップスターとして走り続けてきた小泉今日子のさまざまな魅力を、まとめて楽しめるWOWOWならではの特集をお見逃しなく！

【番組情報】

祝還暦！小泉今日子 WOWOW Special(https://www.wowow.co.jp/music/kyokokoizumi/)

小泉今日子「KK60 ～コイズミ記念館～ KYOKO KOIZUMI TOUR 2026」

7月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

小泉今日子が自身の還暦を迎えた2026年に、近年最大規模となる全国ツアーを開催。

その中から日本武道館公演の模様をWOWOWで独占放送・配信！

今年還暦を迎えた小泉今日子が1月から展開中の全国ツアー「KK60 ～コイズミ記念館～」より、5月3日の日本武道館公演の模様を独占放送・配信する。デビュー40周年の2022年に31年ぶりのホールツアーを開催して以降、毎年、趣向の異なるライブツアーを行なってきた小泉。「60歳までは歌おうと思う。そこから先は白紙」と自身で語っているように、今回のツアーは彼女にとって一つの節目であり、近年では最大規模のものとなっている。

“記念館”と銘打たれた本ツアーのセットリストは、彼女の歌手としての歴史そのもの。「The Stardust Memory」「なんてったってアイドル」「学園天国」など国民的アイドルとして駆け抜けた時代のナンバーや、「あなたに会えてよかった」「優しい雨」といった大人のアプローチで大ヒットした名曲、さらには俳優として出演したドラマから生まれた「T字路」「ダンスに間に合う」まで、40年の集大成を余すところなく見せてくれる。まさに永久保存版のステージだ。

収録日：2026年5月3日

収録場所：東京 日本武道館

小泉今日子 TOUR 2022 KKPP（Kyoko Koizumi Pop Party）

7月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1カ月間アーカイブ配信あり

小泉今日子が31年ぶりに開催しファンが歓喜した全国ホールツアーより、デビュー記念日に行なわれた東京公演の模様をWOWOWで放送・配信！

収録日：2022年3月21日

収録場所：東京 中野サンプラザホール

「私を探さないで」作・演出 岩松了 勝地涼×河合優実×小泉今日子

7月放送・配信予定

※放送・配信終了後～2週間アーカイブ配信あり

勝地涼と河合優実、そして小泉今日子が豪華共演！忽然と姿を消した少女との再会からよみがえる、あの日の記憶…。岩松了が描く、切なくミステリアスなサスペンス劇の傑作。

小林聡美NIGHT SPECTACLES チャッピー小林と東京ツタンカーメンズ

7月放送・配信予定

※WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信あり

WOWOWがお届けする俳優によるコンサートシリーズ第2弾は唯一無二の女優・小林聡美。演出は小泉今日子、ゲストに阿部サダヲを迎えた夢のステージをお届け。

祝還暦！小泉今日子の映画の話

7月放送・配信予定

※放送・配信終了後～2026年7月31日までアーカイブ配信あり

小泉今日子が、数々の監督たちとの思い出や、アイドルと俳優の両立、主題歌への想いなどを語るインタビュー番組。

『空中庭園』

7月放送・配信予定

※放送・配信終了後～2026年9月30日までアーカイブ配信あり

“隠し事をしない”がルールだったはずが、家族のそれぞれはいつしか胸に秘密を……。角田光代のベストセラーを、小泉今日子ら豪華競演で映画化したヒューマン・ドラマ。

(C)2005「空中庭園」製作委員会

『トウキョウソナタ』

7月放送・配信予定

※放送・配信終了後～アーカイブ配信あり

気付いたら家族みんながバラバラになっていた。各自秘密を抱えながら一見幸せそうな家庭生活を送る家族の気になる行く末を、黒沢清監督が鋭く見つめた異色ホームドラマ。

(C)Fortissimo Films「TOKYO SONATA」製作委員会

『グーグーだって猫である』

7月放送・配信予定

※放送・配信終了後～2026年12月31日までアーカイブ配信あり

小泉今日子、上野樹里らが出演したハートウォーミングムービー。漫画家のヒロインが、愛しい飼い猫や周囲の人々と織り成す“ニャンダフルライフ”を心地よいリズムで描写。

(C)2008「グーグーだって猫である」フィルム・コミッティ

『毎日かあさん』

7月放送・配信予定

※放送・配信終了後～2026年9月30日までアーカイブ配信あり

人気漫画家・西原理恵子のエッセイ漫画をもとに、元気すぎる子どもたちと子どものような夫に振り回されるヒロインの深い愛情を綴る。小泉今日子と永瀬正敏の元夫婦が共演。

(C)2011映画「毎日かあさん」製作委員会

＜関連情報（ドラマ作品） ＞

WOWOWオンデマンドで配信中

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連続ドラマＷ 贖罪

川のほとりで

【番組サイト】

https://www.wowow.co.jp/music/kyokokoizumi/