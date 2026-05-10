能登のクラフトジン「のとジン氣」がWORLD GIN AWARDS 2026 London Dry Gin 部門で金賞＆Country Winnerを受賞

NTG

2026年5月11日(月)



報道関係各位

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能登のクラフトジン「のとジン氣」がWORLD GIN AWARDS 2026 London Dry Gin 部門において、金賞＆日本最優秀賞Country Winnerを受賞

- 「のとジン氣」の美味しさが世界に認められました -

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「WORLD GIN AWARDS 2026」のLondon Dry Gin 部門にて、金賞、ならびに日本国内最優秀賞 Japan Country Winnerを受賞した「のとジン氣」

洋酒及び炭酸飲料の製造企画、卸売小売販売業を手掛ける、NTG（所在地：富山県黒部市、代表：松田行正）が制作販売する、能登の里山材料を活用したクラフトジン「のとジン氣」が、世界的酒類コンテスト「WORLD GIN AWARDS 2026」のLondon Dry Gin 部門にて、金賞、ならびに日本国内最優秀賞 Japan Country Winnerを受賞しましたのでお知らせいたします。

また、NTGにてイギリス・ウェールズから輸入販売を行っている「パロ・コルタード・カスク・エイジド・ジン」がMatured Gin（熟成ジン）部門での、金賞、ならびにウェールズ国内最優秀賞 Welsh Country Winnerを受賞しましたので、併せてご報告させていただきます。

「のとジン氣」

◆品評会名：

ワールド・ジン・アワード2026（ワールド・ドリンクス・アワード主催）

◆ 受賞部門：

ロンドン・ドライ・ジン部門

◆ 受賞：

GOLD（金賞） ならびに Country Winner（日本最優秀賞）

「パロ・コルタード・カスク・エイジド・ジン」

◆品評会名：

ワールド・ジン・アワード2026（ワールド・ドリンクス・アワード主催）

◆ 受賞部門：

熟成ジン部門

◆ 受賞：

GOLD（金賞） ならびに Country Winner（ウェールズ最優秀賞）

「のとジン氣」について

「のとジン氣」は、2021年よりウェールズで製造後、輸入販売していた「のとジン NOTO GIN」及びその後2024年より日本国内で蒸留を行い販売した「のとジン NOTO JIN」を継承し、ボタニカルレシピをそのまま引き継ぎ、ベーススピリッツも引き続きお米由来のライススピリッツを使用して、2025年にラベルデザインだけを、よりわかりやすく刷新した、のとジンシリーズのスタンダードボトルです。

2025年にデザインが新しく刷新された「のとジン氣」

◆ ベーススピリッツ： ライススピリッツ

◆ 使用ボタニカル： ジュニパーベリー、コリアンダーシード、カルダモンシード、メドウスイートに加え、能登産の ゆずの皮、かや（榧）の実（以上、珠洲市産）、黒文字の枝、月桂樹の葉（以上、能登町産）の合計8種類を使用

爽やかな香りと飲みやすい口当たりが、幅広い層に受け入れられて、ジンを初めて飲む方や、女性の愛飲家の方々に特に人気があります。また、そのやさしい味わいから、「能登はやさしや ジンまでも」とも呼ばれるほどです。

「風に香る爽快感」というキャッチコピーでスタートした香りはそのまま引き継ぎながら、ベーススピリッツにお米由来のライス・スピリッツを使用することで、より力強く、カクテルにしても存在感のある味わいに仕上がっています。

製造上の経緯：

2021-2023 NOTO GIN として、イギリス・ウェールズにあるIn the Welsh Wind 蒸留所で製造

ベーススピリッツには、穀物由来のニュートリ・グレーン・スピリッツを使用

2024-2025 NOTO JIN として、千葉県野田市にある TL Pearce 蒸留所で製造

ベーススピリッツには、お米由来のライス・スピリッツを使用

2025- NOTO JIN 氣としてラベルを刷新し、千葉県野田市にある TL Pearce 蒸留所で製造

ベーススピリッツには、お米由来のライス・スピリッツを使用

2021年より発売を開始した「のとジン NOTO GIN」

のとジンは、過去いくつかの海外での国際的な品評会で金賞を受賞してきましたが、それは全て、ウェールズで製造されたウェールズ産の輸入品の「のとジン」に対する評価でした。

今回、のとジン氣になり、国内蒸留の国産クラフトジンとして、初めて国際的な品評会で金賞の評価を得ることができました。一つのブランドを継続的に維持しながら、改善、改良してきたことが評価につながりました。実際、ベーススピリッツの品質も向上してきましたし、製造技術においても改善点は改善してきました。そうした継続的な改善の積み重ねが、国際的に評価されたことに本当に嬉しく、また光栄に存じます。これからも継続的に品質の向上を目指して努めてまいります。

過去の国際的品評会での受賞歴：

2023 IWSC International Wine and Spirits GOLD 金賞 ウェールズ産のとジン

2023 TWSC Tokyo Whisky and Spirits Competition 銀 ウェールズ産のとジン

2023 The Gin Masters 2023 Asia GOLD 金賞 ウェールズ産のとジン

2025 IWSC International Wine and Spirits Silver 銀賞 国内蒸留のとジン

2025 TWSC Tokyo Whisky and Spirits Competition 銀 国内蒸留のとジン

TL Pearce 蒸留所 TLピアス蒸留所

のとジン氣を蒸留しているTL Pearce 蒸留所では、ベルギーで蒸留を学び、2022年から千葉県野田市でジンやウォッカの蒸留を手掛けている蒸留家マイケル・ピアス氏 Michael Pearce の卓越した技術によって蒸留されています。

WORLD GIN AWARDS 2025でNavy Gin部門における金賞ならびに日本国内最優秀賞を受賞したトーキョー・ドライ・ジン ネイビーストレングス

継続的にイギリスに輸出されているジンやウォッカ、また国内で流通されているジンの製品の品質は、国内外で高く評価されており、これまでにも国際的な品評会で優秀な成績を収めています。

近年は、ノミネートする商品は全て上位に評価され表彰を受けるなど、輝かしい成績を収めています。

特に、昨年、WORLD GIN AWARDS 2025では、トーキョー・ドライ・ジン ネイビーストレングスが、Navy Gin部門における金賞ならびに日本国内最優秀賞を受賞する快挙でした。

NTGでは、2024年5月よりTL Pearce蒸留所で製造された製品を販売しています。

NTG及び「のとジン氣」の現在

「のとジン氣」は現在、国内では、インターネットでの通信販売による小売販売に加え、卸売販路を通じて、石川・富山をはじめとした全国の酒販店様でお取り扱いをいただき、ジン愛好家の方々にお届けいただいてます。また、全国主要都市の飲食店やバーでもご活用いただき、奥能登の観光施設でも人気商品として販売いただいてます。

爽やかな香りで、和食、中でも魚料理によく合います。お刺身、焼き魚などは特に相性がよく、能登の豊かな食文化にぴったりな味わいで、地域の飲食店でも地元の食材と合わせて提供されて観光客を中心に人気があります。

能登町波並の:Re Noto CREW様店内

奥能登の輪島市門前の黒島地区で新しく開業されたゲストハウス黒島（石川県輪島市）でのバーや、能登町波並のイタリアンレストラン :Re Noto CREW（石川県鳳珠郡能登町）、七尾市中島町の牡蠣漁師が手掛ける炭火ダイニングIke（石川県七尾市中島町）を始め、能登地域において、地元の食材と合わせたご提供で好評いただいています。

また現事務所に近い黒部市生地の老舗旅館である生地温泉たなかや（富山県黒部市）でも、県外からの宿泊客の皆様から好評いただいてます。魚津市にあるオーセンティックバーBAR Power GRAN（富山県魚津市）では、出張で富山県を訪れるビジネスマンを始め地域の方々に認知が広がっています。

NTGとしては、2024年の能登半島地震ならびに豪雨災害を経験したことで珠洲市を離れ、2025年に富山湾の対岸の富山県黒部市に移住し、現在、富山県黒部市において、持続可能な蒸留所の設立を目指して準備を進めています。今後はいよいよ委託製造から、自社製造、さらには受託製造も見据えた蒸留所の運営を目指しています。

また、今回の受賞を機に、石川・富山の各地域（直近では金沢市と黒部市を予定）での試飲会を企画しています。試飲会に関する情報は、NTGの各種SNSにてご案内してまいります。

パロ・コルタード・カスク・エイジド・ジン

また、NTGはイギリス・ウェールズの蒸留所から一部製品を独自に輸入し、販売も手掛けてきました。その中の１銘柄で2025年から輸入販売を開始した「パロ・コルタード・カスク・エイジド・ジン」がこの度、同じ「WORLD GIN AWARDS 2026」のMatured Gin（熟成ジン）部門で、金賞、ならびにウェールズ国内最優秀賞 Welsh Country Winnerを受賞しました。2022年に次いで二度目の受賞になります。

ウェールズ国内最高の樽熟成ジンと評価されたパロ・コルタード・カスク・エイジド・ジンパロ・コルタード・カスク・エイジド・ジン

◆ ベーススピリッツ： ニュートリ・グレーン・スピリッツ

◆ 使用ボタニカル： ジュニパーベリー、スイート・オレンジの皮、ビター・オレンジの皮、レモンの皮、グレイ・ティー、月桂樹の葉、メドウスイート、アンジェリカ・ルート、ナツメグ、クローブ、ジンジャー、カシスの12種類を活用し蒸留。

その後、パロ・コルタド・シェリー樽で約 6 ヶ月間カスク熟成を実施した後、ボトルに充填。

パロ・コルタード・カスク・エイジド・ジンは、のとジンを生んだイギリス・ウェールズの In the Welsh Wind 蒸留所のプレミアム・カスク・ジンになります。蒸留所の旗艦ボトルである、シグネチャ・スタイル・ジンを、スペイン・アンダルシア地方原産のシェリー酒パロ・コルタード樽で寝かせた限定生産のジンです。

樽由来のアーモンド、プラムやチェリーの果実味、ウッディーな香りが、オリジナル・ボタニカルの温かみに加わった味わい深いジンになっています。

ボトルデザインも秀逸で、国際的な品評会でデザイン賞も受賞しています。

In the Welsh Wind 蒸留所

2021年から2024年2月まで販売された「のとジン NOTO GIN」を製造していた、In the Welsh Wind 蒸留所

イギリスとアイルランドに挟まれたセントジョージ海峡に面した西ウェールズにある蒸留所。蒸留所創業者のAlexとEllenにより、2018年にOEMでの製造からスタートしました。2年間のいわゆる下積み期間を経て、2020年、自分たちの手による最初のブランド、シグネチャ・スタイル・ジンを完成させました。近年では、ウェールズ産の麦を活用したウイスキーの製造も開始し、2025年リリース、発売後即完売というほど人気が高い高品質な製品を製造しています。

【 WORLD GIN AWARDS 】

概要

2007年、英国における『Whisky Magazine』誌は、包括的な年次でのテイスティング活動を通じて最高のウイスキーを広く紹介し表彰することを目的として「ワールド・ウイスキー・アワード」を創設しました。2013年からは、その対象を拡大し、「ワールド・ドリンクス・アワード」の傘下として、最も広く認知されているスピリッツおよびスピリッツベースの飲料も対象に含めるようになりました。この賞は毎年、TheDrinksReport.comによって授与されています。

設立から数年で、認知度が世界的に高まり、今や世界中の生産者と消費者の双方から人気を集めています。この賞での受賞は、しばしば発売数時間で完売につながるほどです。

審査員

出品されるスピリッツは、ボトルまたは缶入りで一般に販売されているものでなければならず、国際的な専門家パネルによるブラインド・テイスティングが行われます。

審査基準

出品作品はブラインド・テイスティングにより審査され、厳格な規定に基づいて採点されます。各製品は、香り、味わい、余韻について評価され、その他の要素も考慮されます。各製品について書面によるテイスティングノートが作成されます。採点後、これらの点数を合算して総合評価を算出します。この総合評価に基づき、最高得点および上位入賞のスピリッツが選出され、次の審査段階に進みます。

お問い合わせ先：

NTG 代表者：松田行正 info@notogin.com

事業内容：卸売小売販売業 魚津法第7047号

〒938-0001 富山県黒部市荒俣９８番地３

Tel：090-1525-8111 URL：http://www.notogin.com