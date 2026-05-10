つきみ、新曲「CROWN BABY」MV公開。“消えない後悔”を叫ぶ、激情のロックナンバー

株式会社Fegment

福島県いわき市発の3ピースロックバンド・つきみが、新曲「CROWN BABY」のMusic Videoを本日21:00に公開した。

■ Music Video

https://youtu.be/M_E4A1rLSAY

「CROWN BABY」は、忘れたはずの記憶、消えない後悔、行き場のない怒りや苦しさを、狂おしいほど真っ直ぐな言葉で歌い上げたロックナンバー。

“夢にあんたが出てきても、目が覚めたらそんな優しい記憶もあんたもどこにもいなかった。”

何日、何ヶ月、何年経っても解決しない感情を、切実な歌詞と熱量のあるバンドサウンドで描き出している。

公開されたMusic Videoでは、楽曲に込められた生々しい感情や衝動を、ライブ感のある映像表現とともに映し出した作品に仕上がっている。

ライブ定番曲「さよなら春」を再録

本作には、ライブ定番曲として親しまれてきた「さよなら春」を再レコーディングした「さよなら春 -2026 ver-」も収録。

現在のつきみだからこそ鳴らせるサウンドと表現で、新たに刻み直された1曲となっている。

■ 配信URL

https://big-up.style/3j6J1nJv3p

全国ツアー『#つきみギャマブりん大捜索』開催中

つきみは現在、全国ツアー「つきみ全国tour 26-27 『#つきみギャマブりん大捜索』」を開催中。

ライブハウスを中心に全国を巡りながら、楽曲とライブを通してリスナーとの距離を広げている。

■ ツアー特設サイト

https://tsukimitour.com/

各公演詳細・チケット情報は、特設サイトおよび公式SNSにて随時公開中。

楽曲コメント「CROWN BABY」

夢にあんたが出てきても、

夢の中の記憶なんて、目が覚めたらどこにもなかった。

何日、何ヶ月、何年経ったって、

解決したのはどれだっけ？

悔しくて苦しいよ。

まだあの車で迎えに来てよ。

涙は枯れちゃったけど。

狂おしいほど真っ直ぐな歌です。

リリース情報

つきみ「CROWN BABY」

収録曲：

CROWN BABY

さよなら春 -2026 ver-

https://big-up.style/3j6J1nJv3p

つきみ プロフィール

福島県いわき市発、Vo&Gt ににちゃん、Ba&Cho りーたん、Dr&Cho しゅかによる3ピースロックバンド。

日常の中で抱えきれない痛みや後悔、怒り、寂しさを、真っ直ぐな言葉と熱量のあるバンドサウンドで鳴らしている。

ライブハウスを中心に活動しながら、楽曲、ライブ、そしてファンとの近い距離感を通して、“心の拠り所”となる存在感を広げている。

関連リンク

YouTube

https://www.youtube.com/@つきみ-n9o(https://www.youtube.com/@%E3%81%A4%E3%81%8D%E3%81%BF-n9o)

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Tour Site

https://tsukimitour.com/

会社概要

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事業内容音楽アーティストのマネジメント・制作

ウェブサイト https://fegment.jp/