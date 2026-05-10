市川美織プロデュースアイドルグループ「FRESH CHARM」デビューライブ開催決定！ 7月5日（日）duo MUSIC EXCHANGE！

株式会社flooris


7月5日（日）、東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEにて、市川美織プロデュースの新アイドルグループ・FRESH CHARM（フレッシュチャーム）がデビューライブ「僕らの未来」を開催します。チケットの抽選申し込みは5月13日（水）23:59まで受け付け中です。



【デビューライブ概要】

FRESH CHARM デビューライブ「僕らの未来」


日　時：2026年7月5日（日）　


開場 17:15 ／ 開演 18:00


会　場：duo MUSIC EXCHANGE（東京都渋谷）


チケット：前方 6,500円 ／ 一般 2,500円


申込締切：2026年5月13日（水）23:59


申込URL：https://t-dv.com/FRESHCHARM_1


FRESH CHARM 公式X :
https://x.com/FRESHCHARM_

【FRESH CHARM プロフィール】

"この瞬間の輝きが、 　


　　あなたを守る光になる。"


誰にとっても今この瞬間こそが最も新鮮な瞬間。
それぞれの「FRESH」を大切にしつつ、


ファンの方々にそっと寄り添う「CHARM」のような存在になれるようにという願いが込められています。






@sawa___charm
山下 倖和（Yamashita Sawa）

color： オレンジ🧡


birth： 2004/11/10


X account：sawa___charm(https://x.com/sawa___charm)


TikTok：@sawa__charm(https://www.tiktok.com/@sawa__charm)


Instagram：sawa.yamashita_room(https://www.instagram.com/sawa.yamashita_room)






@syuki___charm
小森 朱季（Komori Syuki）

color：青💙


birth：2005/11/30


X account：syuki___charm(https://x.com/syuki___charm)


TikTok：@syuki_tiktok(https://www.tiktok.com/@syuki_tiktok)


Instagram：syuki_suki(https://www.instagram.com/syuki_suki)






@ayuka___charm
山田 歩果（Yamada Ayuka）

color：スウィートピンク🩷


birth：2005/3/22


X account：ayuka___charm(https://x.com/ayuka___charm)


TikTok：@ayun_o3(https://www.tiktok.com/@ayun_o3)


Instagram：ayun_ok3(https://www.instagram.com/ayun_ok3)






@nono___charm
広崎 乃暖（Hirosaki Nono）

color：紫(ハート)


birth：2004/7/8


X account：nono___charm(https://x.com/nono___charm)


TikTok：@nononyo_(https://www.tiktok.com/@nononyo_)


Instagram：nono_hirosaki(https://www.instagram.com/nono_hirosaki)






@nana___charm
和宮 なな（Kazunomiya Nana）

color：フレッシュミントグリーン💚


birth：2004/4/18


X account：nana___charm(https://x.com/nana___charm)


TikTok：@__nana0418(https://www.tiktok.com/@__nana0418)


Instagram：__nana0418(https://www.instagram.com/__nana0418)






@karina___charm
武井 香里奈（Takei Karina）

color：赤(ハート)️


birth：2007/7/9


X account：karina___charm(https://x.com/karina___charm)


TikTok：@karina_takei(https://www.tiktok.com/@karina_takei)


Instagram：karina_takei(https://www.instagram.com/karina_takei)






@saki___charm
永瀬 咲希（Nagase Saki）

color：レモンイエロー(ハート)


birth：2002/12/26


X account：saki___charm(https://x.com/saki___charm)


TikTok：@12sakichi(https://www.tiktok.com/@12sakichi)


Instagram：saki__charm(https://www.instagram.com/saki__charm)







今後も各種SNSでグループやメンバーの情報を発信していきますので、是非応援よろしくお願いいたします！


🎥FRESH CHARMドキュメンタリー映像 EP0はこちら


https://youtu.be/hb7QBuG19TU



公式X：


https://x.com/FRESHCHARM_


公式TikTok：


https://www.tiktok.com/@freshcharm_


公式Instagram：


https://www.instagram.com/freshcharm_/


公式YouTube：


https://www.youtube.com/@freshcharm



【プロジェクト体制】


■ プロデューサー・市川美織


メンバー選定、楽曲・衣装、レッスン方針、ビジュアル、ステージング、ファンコミュニケーションなど “アイドルとしての核心部分”を総合的にプロデュース。



■ プロデューサー・りゅーのすけ


YouTube,TikTokを中心に数十万～数千万再生のヒット企画を量産。
フォトグラファーでもありながら、 Z世代のSNS動向に最も精通した若手クリエイター。
SNS起点のファンコミュニケーション・成長ストーリーづくりを担当。



■ 株式会社flooris


floor is yours「次の時代のフロア（舞台）は、あなたたちのもの」を掲げ、
SNSマーケティング、クリエイティブ制作、タレントマネジメントを行うクリエイティブカンパニー。
映像制作・SNS企画・運用の支援。マネジメントの全面バックアップを担当。



【会社概要】


社名：株式会社flooris（フロアズ）


設立年：2025年4月


資本金：1,000万円
住所：東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル10F



【報道関係者からのお問い合わせ先】
担当：大山
Email：contact@flooris.jp
URL：https://flooris.jp/