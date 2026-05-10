市川美織プロデュースアイドルグループ「FRESH CHARM」デビューライブ開催決定！ 7月5日（日）duo MUSIC EXCHANGE！
7月5日（日）、東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEにて、市川美織プロデュースの新アイドルグループ・FRESH CHARM（フレッシュチャーム）がデビューライブ「僕らの未来」を開催します。チケットの抽選申し込みは5月13日（水）23:59まで受け付け中です。
【デビューライブ概要】
FRESH CHARM デビューライブ「僕らの未来」
日 時：2026年7月5日（日）
開場 17:15 ／ 開演 18:00
会 場：duo MUSIC EXCHANGE（東京都渋谷）
チケット：前方 6,500円 ／ 一般 2,500円
申込締切：2026年5月13日（水）23:59
申込URL：https://t-dv.com/FRESHCHARM_1
【FRESH CHARM プロフィール】
"この瞬間の輝きが、
あなたを守る光になる。"
誰にとっても今この瞬間こそが最も新鮮な瞬間。
それぞれの「FRESH」を大切にしつつ、
ファンの方々にそっと寄り添う「CHARM」のような存在になれるようにという願いが込められています。
@sawa___charm
山下 倖和（Yamashita Sawa）
color： オレンジ🧡
birth： 2004/11/10
X account：sawa___charm(https://x.com/sawa___charm)
TikTok：@sawa__charm(https://www.tiktok.com/@sawa__charm)
Instagram：sawa.yamashita_room(https://www.instagram.com/sawa.yamashita_room)
@syuki___charm
小森 朱季（Komori Syuki）
color：青💙
birth：2005/11/30
X account：syuki___charm(https://x.com/syuki___charm)
TikTok：@syuki_tiktok(https://www.tiktok.com/@syuki_tiktok)
Instagram：syuki_suki(https://www.instagram.com/syuki_suki)
@ayuka___charm
山田 歩果（Yamada Ayuka）
color：スウィートピンク🩷
birth：2005/3/22
X account：ayuka___charm(https://x.com/ayuka___charm)
TikTok：@ayun_o3(https://www.tiktok.com/@ayun_o3)
Instagram：ayun_ok3(https://www.instagram.com/ayun_ok3)
@nono___charm
広崎 乃暖（Hirosaki Nono）
color：紫(ハート)
birth：2004/7/8
X account：nono___charm(https://x.com/nono___charm)
TikTok：@nononyo_(https://www.tiktok.com/@nononyo_)
Instagram：nono_hirosaki(https://www.instagram.com/nono_hirosaki)
@nana___charm
和宮 なな（Kazunomiya Nana）
color：フレッシュミントグリーン💚
birth：2004/4/18
X account：nana___charm(https://x.com/nana___charm)
TikTok：@__nana0418(https://www.tiktok.com/@__nana0418)
Instagram：__nana0418(https://www.instagram.com/__nana0418)
@karina___charm
武井 香里奈（Takei Karina）
color：赤(ハート)️
birth：2007/7/9
X account：karina___charm(https://x.com/karina___charm)
TikTok：@karina_takei(https://www.tiktok.com/@karina_takei)
Instagram：karina_takei(https://www.instagram.com/karina_takei)
@saki___charm
永瀬 咲希（Nagase Saki）
color：レモンイエロー(ハート)
birth：2002/12/26
X account：saki___charm(https://x.com/saki___charm)
TikTok：@12sakichi(https://www.tiktok.com/@12sakichi)
Instagram：saki__charm(https://www.instagram.com/saki__charm)
今後も各種SNSでグループやメンバーの情報を発信していきますので、是非応援よろしくお願いいたします！
🎥FRESH CHARMドキュメンタリー映像 EP0はこちら
https://youtu.be/hb7QBuG19TU
公式X：
https://x.com/FRESHCHARM_
公式TikTok：
https://www.tiktok.com/@freshcharm_
公式Instagram：
https://www.instagram.com/freshcharm_/
公式YouTube：
https://www.youtube.com/@freshcharm
【プロジェクト体制】
■ プロデューサー・市川美織
メンバー選定、楽曲・衣装、レッスン方針、ビジュアル、ステージング、ファンコミュニケーションなど “アイドルとしての核心部分”を総合的にプロデュース。
■ プロデューサー・りゅーのすけ
YouTube,TikTokを中心に数十万～数千万再生のヒット企画を量産。
フォトグラファーでもありながら、 Z世代のSNS動向に最も精通した若手クリエイター。
SNS起点のファンコミュニケーション・成長ストーリーづくりを担当。
■ 株式会社flooris
floor is yours「次の時代のフロア（舞台）は、あなたたちのもの」を掲げ、
SNSマーケティング、クリエイティブ制作、タレントマネジメントを行うクリエイティブカンパニー。
映像制作・SNS企画・運用の支援。マネジメントの全面バックアップを担当。
【会社概要】
社名：株式会社flooris（フロアズ）
設立年：2025年4月
資本金：1,000万円
住所：東京都渋谷区東1-26-20 東京建物東渋谷ビル10F
【報道関係者からのお問い合わせ先】
担当：大山
Email：contact@flooris.jp
URL：https://flooris.jp/