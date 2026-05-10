のほほん鑑賞！「休めるアート展」京都三条で開催

ことばやさん

2026年5月12日（火）～17日（日）、京都三条駅近くの「Art Spot Korin」にて、ことばやさん代表・長井謙とデザイナー木全菜緒による「休めるアート展」を開催します。



本展示は、癒しを感じるアート作品や「休み」をテーマにした詩集を、椅子に座りながらゆっくりと鑑賞できるのが特徴です。



忙しさやプレッシャーにさらされる現代人に向けて、「休むこと」の価値をあらためて見つめ直す場として企画しました。

コピーライター×デザイナーによる「ゆる展示会」

ゴールデンウィーク明け、多くの人が仕事に戻る中で、どこか気持ちが追いつかない--そんなタイミングに、少しでも安らぎを届けたいという思いから、「休めるアート展」を企画しました。

本展示では、猫を題材にしたアート作品や、「休み」をテーマにした詩集を通じて、日々を頑張る人にそっと寄り添うような、やわらかなエールを届けます。



一般的な展示会のようにマジマジと鑑賞するのではなく、手帳をパラパラめくりながら作品を楽しめたり、椅子に座りながらゆっくりと詩集を読めるのが特徴です。落ち着いて思考を巡らせながらアートを味わうことができます。

仕事の合間や、少しのすきま時間でも気軽に立ち寄れる場所として、忙しく働く人に「もっと休んでいいんだ」と思ってもらえるような展示を目指しています。

開催概要

1階スペース2階スペース

・展示名：休めるアート展

・会期：5/12～5/17

・時間：15時～19時

・会場名・住所：Art Spot Korin 京都市東山区元町367-5

入場料：無料

アクセス：京阪電車三条駅・地下鉄東西線京阪三条駅 下車、三条駅2番出口から徒歩3分

予約の有無：無

作家情報

長井謙（コピーライター）

スポーツ新聞社での経験を活かし、2018年にコピーライター事務所「ことばやさん」を創業。

オリオンビールの商品コピーをはじめ、企業理念やCMシナリオなど幅広く手がける。

第62回宣伝会議賞 眞木準賞をはじめ、50以上の広告賞を受賞。

人が生み出す「ことば」の魅力を楽しんでもらうことを目指している。

【ことばやさん】https://kotobayasan.com/

木全菜緒（デザイナー）

神戸芸術工科大学プロダクトデザイン学科インダストリアルデザインコース卒業。

緞帳を仕立てる会社で企画・デザイン・商品管理を経て、2017年に株式会社オフ企画に入社。

入社後は大手ハウスメーカーの簡易CG制作チームに所属。

現在はAI生成利用を発展させ、デザインへの幅広い転用を目指し、日々奮闘中。

お問い合わせ先

名前：休めるアート展 共同制作者 長井謙

メール：nagai@kotobayasan.com

電話：080-9850-4644