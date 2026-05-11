第12代 体操のお兄さん 福尾誠さんが初の父親役で親子のリアルを熱演　誠お兄さんが誠“お父さん”に・・!?挑戦する“汗”を通じて、親子の絆や愛情の深まりを描く

大塚製薬株式会社

大塚製薬株式会社（本社：東京都）は、「その汗は、親子をつよくする。」をキーメッセージに、挑戦する汗の素晴らしさを描くポカリスエット新WEBCM「汗をほめよう」篇を、2026年5月11日（月）より公開します。

本WEBCMには、「第12代 体操のお兄さん」でタレントの福尾誠さんが出演。逆上がりができるようになりたい娘の願いにこたえて、優しく寄り添いながら一生懸命に教えるお父さんを演じます。CMでは公園や家で何度も鉄棒を握り、逆上がりにチャレンジする娘と一緒になって取り組む父親の姿を通して、親子の挑戦や愛情のそばにポカリスエットがあることを描きます。頑張る人が流す汗の力と価値を伝えるとともに、汗をかくカラダに水分・電解質を補給することの大切さも伝えています。

逆上がりのお手本を見せるシーンでは体操選手ならではの美しいフォームを披露する一方で、思うように教えられず戸惑う“等身大の父親”を自然体で演じる姿にもご注目ください。

＜ ポカリスエット新WEBCM 「汗をほめよう」篇の見どころ ＞

ポカリスエット web movie｜「汗をほめよう」篇 90秒 より

・ 「さすが、体操のお兄さん！」と思わせる、福尾誠さんの美しい逆上がりのフォーム

・ 娘の頑張りに寄りそう父親役として、見る人の共感を呼ぶリアルな演技

・ 親子で汗をかき、ポカリスエットを飲む笑顔が、成長と楽しい夏を予感させます

■ 新WEBCMのストーリー

日差しが暖かくなり、外で思いっきり遊べる春。小さな女の子、葉（よう）ちゃんが公園の鉄棒にぶら下がるシーンから本CMは始まります。逆上がりができるようになりたい葉ちゃんと、その練習を応援する福尾誠さん演じるお父さんのお話です。なかなか集中力が続かない葉ちゃんの横で、上手に教えられないことを気にするお父さん。公園で、そして家でも練習するうちに、二人で一生懸命取り組む時間にはちゃんと意味があり少しずつ前に進んでいることに気づいていきます。一緒に汗をかいて取り組む中で親子の関係も深まっていく。そんな春の汗のすばらしさと、愛情のそばにあるポカリスエットを描いた内容となっています。

■ 新WEBCMについて

春は親子にとってたくさんのチャレンジが待ち受ける季節であり、そこにはうまくいく汗も、そうではない汗も存在していることに着目しました。どんな汗にも意味があり、価値があります。頑張る親子の皆さんへの応援の気持ちをこめて生まれたのが「汗をほめよう。」というメインコピーです。親子が一緒にかく汗の素晴らしさとともに、親子の成長と愛情のそばにポカリスエットブランドがあることを伝えたいと考えました。早く逆上がりができるようにと願うお父さんと、集中が続かずに「豚の丸焼き～」と、ふざけてしまう葉ちゃん。最初は少し気持ちがズレていた親子が同じ視線になっていく演出とともに、「汗をほめよう。」というコピーが入る構成です。

■ 新WEBCM撮影エピソード

福尾誠さんは撮影現場でもとても明るく、体操のお兄さんのイメージそのまま。娘役を演じた月野未羚さんにも積極的に声をかけていました。撮影の合間には月野さんから遊びを教えてもらったり、変顔をし合ったり、本当の親子のように仲睦まじい様子でした。撮影終了時に月野さんからお手紙をいただいた福尾さんは「宝物にします」と嬉しそうでした。また、実はCM内での役柄と同様に、月野さん自身も逆上がりができませんでしたが、短い撮影期間の中でも福尾誠さんのコーチングでぐんぐん成長し、あと一歩！というところまで上達しました。

■ 福尾 誠さんコメント

普段からポカリスエットを愛飲しているので、お話をいただいた時は本当に嬉しかったです。これまで経験のないキャラクターを演じたのですが、スタッフの皆さんが温かく迎えてくださったおかげで楽しく撮影に臨むことができました。いちばん難しかったのは鉄棒の補助をするシーンです。以前、子どもの体操教室の先生をしていたので練習や補助は得意分野ですが、今回演じたのは「初めて」娘に教えるお父さんです。普段の自分のとおりにサポートするのではなく、手を出すタイミングやカラダの持ち上げ方など、どう動いたら自然なのか考えながら撮影に臨みました。ちょうど新年度を迎えたばかりで、今回のCMと同じように、新しいことに挑戦中の親子の方も多いのではないかと思います。カラダを動かす中で水分・電解質補給はとても大事ですし、「気持ちの切り替え」という意味でもとても重要な要素だと感じています。カラダを動かす際には、飲み物と休息を、ぜひ忘れずにお願いします。僕は、子どもたちが全力で夢や目標に向かっていく姿が大好きです。人と比べるのではなく、自分のペースで挑戦を楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。子どもたちと並んで一緒に頑張る保護者の皆さんのことも応援しています。子どもたちを信じて、たくさんほめてあげてください。これからどんどん気温も高くなっていくので、こまめな水分・電解質補給を習慣づけていきましょう！

そして、汗をほめよう！

■ 製作スタッフコメント

主演の福尾誠さんは、今回のような役柄は「あまり経験がない」とおっしゃっていましたが、子どもと奮闘するお父さんのリアルな姿を、声色や表情で魅力的に表現してくださいました。また逆上がりのお手本は、さすが体操のお兄さん、とてもスマートで、スタッフからも感嘆の声が出ました。月野未羚さん演じる葉ちゃんの「豚の丸焼き」に、最初は「違うでしょ。逆上がりでしょ。」と言っていたお父さんも、一緒に頑張るうちに気持ちが変化し、二人並んで「豚の丸焼き」をしながら笑い合うシーンが見どころです。できる、できないよりも、親子で一緒に汗を流す過程そのものに価値があると感じてもらえるとうれしいです。一緒に汗を流すことで絆が一層深まり、たくさんの思い出が積み重なっていきます。夏本番に向けて、ポカリスエットとともに親子での外遊びをぜひ楽しんでほしいです。

■ 新WEBCM概要

・タイトル ：ポカリスエット web movie｜「汗をほめよう」篇

・出演 ：福尾誠、月野未羚

・公開日 ：2026年5月11日（月）午前0時

・動画ＵＲＬ：

ポカリスエット web movie｜「汗をほめよう」篇 90秒 https://youtu.be/JQmogurf874

ポカリスエット web movie｜「汗をほめよう」篇 60秒 https://youtu.be/MTDD2gSDTDE

■ ポカリスエット web movie｜「汗をほめよう」篇 90秒 カットシート

■ 福尾 誠さんプロフィール

福尾 誠（ふくお まこと）

1992年1月11日生まれ 東京都出身。

2019年4月より、NHK Eテレ「おかあさんといっしょ」第12代 体操のお兄さんとして4年間活動。2023年4月をもって同番組を卒業。

幼少期から体操競技を始め、大学卒業まで選手として活躍。順天堂大学大学院スポーツ健康科学研究科博士課程を修了し、博士号を取得。

現在は、ステージでの公演やスポーツに関する講演会・自身が考案するコンテンツを通じて、からだを動かすことの楽しさを表現している。

■ ポカリスエットについて

ポカリスエットは、「汗の飲料」をコンセプトに開発され、発汗によって失われた水分とイオン（電解質）をスムーズに補給する健康飲料として、現在20以上の国と地域で展開しています。適切な濃度と体液に近い組成の電解質溶液のため、すばやく吸収されることから、スポーツのほか、仕事、お風呂上がり、寝起きなど、発汗状態におかれている方に適した飲料です。

ポカリスエット ブランドサイト

https://pocarisweat.jp/

■ 「なつじたく」公式サイト

ポカリスエットは、熱中症対策として“カラダのなつじたく”について楽しく学べる「特設サイト」を開設しています。同サイトでは、家族のカラダのなつじたくの実践をサポートする「なつじたくカレンダー」を無料でダウンロードすることができます。

「なつじたく」公式サイト

https://www.pocarisweat.jp/natsujitaku/