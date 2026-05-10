アポイント獲得保証型営業代行サービス「アポ取るくん」、累計支援企業数10社を突破。本契約後の継続率100%を達成。

株式会社Kakuhan

株式会社Kakuhan（代表取締役：松田直也）は、同社が提供するアポイント獲得保証型営業代行サービス「アポ取るくん」において、本契約・トライアルを含む累計支援企業数が10社を突破したことをお知らせいたします。

また、現時点における導入企業の継続率は100%となっており、導入企業からは「営業代行を活用して感動した」といった声も寄せられています。

「アポ取るくん」は、BtoB企業の新規商談創出を支援するアポイント獲得保証型の営業代行サービスです。契約時に定めたアポイント数の獲得を目指し、未達の場合は無償で支援を継続する仕組みにより、営業代行を初めて活用する企業や、過去に営業代行で成果を実感できなかった企業の新規開拓を支援しています。

サービスサイト：https://apotorukun.com/

「アポ取るくん」提供開始の背景

BtoB企業において、新規顧客開拓は重要な経営課題です。一方で、営業代行の活用においては、以下のような不安の声も少なくありません。

・費用を払っても、期待したアポイント数が獲得できない。

・アポイントの質が低く、商談をしても受注につながらない。

・強引な営業により、自社ブランドを毀損しないか不安。

・架電数や活動量の報告はあるが、成果に対する責任が曖昧。

こうした課題に対し、株式会社Kakuhanでは「お客様に損をさせない営業代行」を追求する中で、アポイント獲得保証型営業代行サービス「アポ取るくん」を提供しています。

単に架電業務を代行するのではなく、ターゲット選定、トーク設計、アポイント品質の定義、日々の改善までを一気通貫で支援することで、成果と品質の両面に向き合う営業代行サービスを目指しています。

累計支援企業数10社突破と継続率100%を達成

「アポ取るくん」は、サービス提供開始以降、IT・SaaS・人材・BtoBサービス領域を中心に導入が進み、本契約・トライアルを含む累計支援企業数が10社を突破しました。

また、現時点における本契約後の継続率は100%となっており、導入企業からはアポイント数だけでなく、商談品質や運用姿勢についても評価をいただいています。

実際に、導入企業からは「営業代行を活用して感動した」といった声も寄せられており、単なる外注先ではなく、事業成長に向き合う外部営業チームとしての支援が評価されています。

「アポ取るくん」の特徴

1. アポイント獲得保証により、成果への不安を軽減

「アポ取るくん」では、契約時に目標アポイント数を設定します。

万が一、契約期間内に目標アポイント数に到達しなかった場合は、未達分のアポイント獲得に向けて無償で支援を継続します。

これにより、営業代行を利用する企業にとって不安要素となりやすい「費用を払ったのに成果が出なかった」というリスクの軽減を目指しています。

2. 原則BANT3項目以上を満たす高品質アポイント

「アポ取るくん」では、アポイントの質も重視しています。

一般的な営業代行では、アポイント数のみが成果指標となり、検討意欲の低い商談や、担当者の温度感が不十分な商談が発生してしまうことがあります。

一方で「アポ取るくん」では、原則としてBANTのうち3項目以上を満たすアポイントを基準に運用しています。

※BANTとは

Budget：予算感

Authority：決裁権・関与者

Needs：課題・ニーズ

Timeline：導入時期・検討タイミング

このうち3項目以上を確認した上でアポイントを設定することで、商談担当者が提案しやすく、受注可能性のある商談創出を目指しています。

3. 押し売りしない、無理のない商談設定

「アポ取るくん」では、強引な営業トークや無理なアポイント設定を行いません。

アウトバウンド営業において重要なのは、単に商談数を増やすことではなく、相手企業にとって適切なタイミングで、適切な提案を届けることです。

そのため、架電時には相手企業の状況や課題感を丁寧に確認し、無理に商談化するのではなく、相手の検討タイミングに合わせたアポイント設定を行っています。

これにより、導入企業のブランドを損なうことなく、自然な形で新規商談を創出する運用を実現しています。

4. ターゲット選定から改善提案まで一気通貫で支援

アポイント獲得において重要なのは、架電数だけではありません。

「誰に、何を、どのように伝えるか」によって、成果は大きく変わります。

「アポ取るくん」では、ターゲットリストの設計、訴求軸の整理、トークスクリプトの作成、架電結果の振り返り、改善提案までを一気通貫で支援します。

単なるテレアポ代行ではなく、顧客の新規開拓活動そのものを改善する営業支援サービスとして、成果創出に向き合っています。

代表コメント

「アポ取るくん」は、「お客様に損をさせない営業代行サービスをつくりたい」という私の願いから始めたアポイント獲得保証型のサービスです。

正直なところ、サービス開始当初は、アポイント保証という形式で運用がうまく回るのかという不安もありましたが、ありがたいことにお客様にも恵まれ、現在すべての案件が順調に進行しています。

また、導入企業様からは『営業代行を活用して感動した』というお声もいただいており、アポイント数だけではなく、商談の質や運用姿勢についても評価いただけていることを大変嬉しく思っていますし、サービスが市場にも受け入れられ始めていることに手応えを感じています。

これからもこの想いをぶらすことなく、すべてのお客様に誠実に向き合い、成果と品質の両面にこだわった営業支援を提供してまいります。

今後の展望

代表取締役 松田 直也

株式会社Kakuhanは、BDR領域において日本一の実績を持ち、顧客満足度においても日本一と評価される営業代行会社を今後も目指してまいります。

その実現に向けて、支援先が拡大してもサービス品質をブラさない体制づくりを進め、ターゲット設計、トーク改善、アポイント品質の管理、振り返り体制をさらに強化してまいります。

今後も「お客様に損をさせない営業代行」という思想を大切にしながら、成果と品質の両面にこだわり、顧客の事業成長に貢献してまいります。