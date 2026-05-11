インドネシア財閥のリビングラボ・ベンチャーズ（シナルマス・ランド）とTECHSHAKE PTE. LTD.(テックシェイク）が、スタートアップのアセアン市場参入支援に向けた戦略的パートナーシップを発表

TechShake Pte. Ltd.

TECHSHAKE PTE. LTD.(https://www.techshake.asia/)（本社：シンガポール、日本・フィリピンに支社／代表者：CEO兼共同創業者 足立幸太郎、以下「TechShake」）は、Sinar Mas Land(https://www.sinarmasland.com/) のベンチャー部門である Living Lab Ventures(https://livinglab.ventures/)（本社：インドネシア共和国 BSD City、Sinar Mas Land Plaza／以下「LLV」）との戦略的パートナーシップ契約を締結したことをお知らせします。LLV は、東南アジアの急成長する消費者層に向けたソリューションを優先し、スタートアップの成長段階に応じた支援を行っています。本提携により、東南アジア全域で高い社会的インパクトを生み出す機会を加速させる実践的な協業を推進していきます。

▪️連携の詳細

本戦略的パートナーシップを通じて、TechShakeとリビング・ラボ・ベンチャーズ（LLV）は、クロスボーダーでの成長を支援するために以下の取り組みを実施して参ります。

本MOU（基本合意書）は、以下の内容を含む共同検討に向けた枠組みを定めるものです。

有望なスタートアップをLLVのコーポレートエコシステムおよび投資に関する専門知識と結びつけます。TECHSHAKEが持つリージョンでの豊富な経験を活用し、アジア諸先への市場拡大を目指す企業の事業展開を強力に支援します。

LLVが持つインフラストラクチャの強みと、TechShakeが誇る起業家・企業・投資家間のコネクション構築能力を融合させた、独自のプログラムを設計・提供します。

TechShakeは、日本の事業会社や財閥との連携を促進することで、LLVのポートフォリオ企業に対し、さらなる資金調達の支援や戦略的な成長機会を提供します。

本基本合意書（MOU）の締結により、LLVとTechShakeはパートナーシップを強化し、インドネシア市場へより多くの日本企業や東京の起業家を誘致することで、ASEAN市場への成長を加速させていきます。さらに、本提携はインドネシアとフィリピンの両国間の協力を深めるものであり、TechShakeが支援する起業家のインドネシア参入、およびシナルマス・ランドが支援するスタートアップのフィリピン参入を相互に後押しします。

▪️TECHSHAKE の紹介



TechShake（テックシェイク）は、日本、シンガポール、フィリピンにまたがって事業を展開する、リーディングアクセラレーター兼スタートアップ・エコシステム・ビルダーです。同社は株式会社電通とのパートナーシップのもと、東南アジア最大級の日系テック・イノベーションカンファレンスの一つである「IGNITE（イグナイト）」(https://www.ignite.ph/)を共同開催しています。

IGNITEの枠を超え、TechShakeは、スタートアップのコンセプト段階から国境を越えたスケールアップまでを支援する、幅広いプログラムとサービスを展開しています。そのポートフォリオには、ASEAN進出を目指す企業向けの市場参入コンサルティング、スタートアップへの投資アドバイザリーおよび資金調達支援、スタートアップ主導の変革を求める企業向けのオープンイノベーション・プログラム、そして政府機関向けのアクセラレーション・プログラムが含まれます。

また、同社のタレント・ソリューションは、創業者が国をまたいで迅速にチームを構築することを可能にし、マニラ首都圏に位置するイノベーション・ハブ「LumineLabs」は、エコシステム活動やコミュニティ・プログラミングのための物理的な拠点として機能しています。

TechShake（テックシェイク）は、フィリピンのスタートアップ・エコシステムにおいて強固なプレゼンスを築いてきましたが、2026年3月には東京に日本法人を設立して事業基盤を拡大いたしました。これにより、日本企業のASEAN市場参入をより一層加速させ、両市場を繋ぐ架け橋としての役割をさらに強化してまいります。

▪️シナルマス・ランドおよびリビング・ラボ・ベンチャーズの紹介

東南アジアを代表する不動産デベロッパーであるシナルマス・ランド（Sinar Mas Land）は、顧客、地域社会、およびステークホルダーから厚い信頼を寄せられる、インドネシア最大級かつ最も多角的な事業展開を行う不動産開発企業の一つです。

不動産開発において50年以上の豊富な実績を誇り、都市開発、住宅、商業施設、小売、工業団地、ホスピタリティ施設など、計1万ヘクタールを超える広大な土地の管理・運営を行っています。シナルマス・グループ（Sinar Mas Group）の一員であり、ジャカルタ証券取引所に上場している同社は、スマートシティ開発とデジタルトランスフォーメーション（DX）の主要な推進役を担っています。その象徴的なプロジェクトである「BSDシティ」は、テクノロジーを融合させた統合型都市開発のフラッグシップモデルとして知られています。

シナルマス・ランドのコーポレート・ベンチャー・キャピタル（CVC）部門であるリビング・ラボ・ベンチャーズ（LLV）は、BSDシティをグローバルなソリューションの「テストベッド（実証実験の場）」および「ローンチパッド（事業展開の拠点）」と位置づけ、イノベーションを促進するカタリスト（触媒）としての役割を担っています。

LLVは、投資先のスタートアップに対し、50万人以上の居住人口を抱える実際の都市環境への直接的なアクセスを提供しています。これにより、実社会に即した市場検証やユーザーテストをハンズオンで実施することが可能です。2022年に設立された同社は、セクターに縛られない「セクター・アグノスティック」なアプローチを採用しており、これまでにスマートテクノロジー、デジタルライフ、モビリティ、ヘルスケア分野のスタートアップに対し、総額1億ドル（約150億円*）以上の投資を実行しています。

本提携において、LLVは「インターナショナル・ランディング・パッド（ILP）」および「Innolab（イノラボ）」プログラムを提供し、企業がインドネシアにおいてスムーズな市場参入を果たし、現地でのローカライズと成長を実現するための最適な環境を整えています。ILPプログラムでは、厳選されたパートナーシップやシナルマス・ランドのエコシステムへのアクセスを通じて、ゴー・トゥ・マーケット戦略の策定や概念実証（PoC）の開発を強力に推進します。一方でLLV Innolabは、顧客の声（VoC）インテリジェンス、ビジネスマッチング、さらには構造化された共同創造プログラムなど、各企業のニーズに合わせたオーダーメイド型のサービスを提供することで、プロダクト・マーケット・フィットの達成を迅速化させます。

本プログラムに関心をお持ちのスタートアップ企業様は、こちら(https://docs.google.com/document/d/1m5xbEbvSNBDAH7Mj0pJ7JgaNY2vDuv1unUXq3HAu_JA/edit?tab=t.0)からお申し込みいただけます。

本提携において、TechShakeはその広範なリージョナルネットワークを最大限に活用し、スタートアップとアジア全域の市場を繋ぐことで、本ミッションを強力に支援いたします。これにより、インドネシアとフィリピンの両国間における相互的なイノベーション・フレームワークの構築を推進してまいります。