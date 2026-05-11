乳がん闘病、電撃再婚で話題になった梅宮アンナさんが、6月10日に文藝春秋より著書『フルコース　がんと私と家族の日々』を発売！

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋は、梅宮アンナさんの過酷な乳がん闘病と家族の思い出を綴った著書『フルコース がんと私と家族の日々』を、6月10日に発売します。

◆内容紹介

『フルコース がんと私と家族の日々』

梅宮アンナさんは2024年8月に乳がんのステージ3Aであることを公表し、世間で大きな話題になりました。免疫療法や民間療法には一切頼らずに、抗がん剤、手術、放射線治療という「標準治療」の“フルコース”を選択してがんと闘うことを決意します。

本書は2年近くにわたり治療を続け、がんを乗りこえるまでの克明な闘病記です。さらに“昭和のスター”だった父・梅宮辰夫さんの秘話や過酷な晩年の様子、母・クラウディアさんに対する葛藤、米国で暮らす娘・百々果さんへの感謝、そして昨年「出会って10日婚」としてメディアを騒がせた、アートディレクター世継恭規さんと電撃再婚を果たすまでの経緯も赤裸々に書かれています。

「乳がんになって、私はやっと生きがいを見つけた」「がん闘病の経験を世の中の人のために記録することが私の役割」など、アンナさんならではの率直な言葉で、切実な想いを伝える感動の一冊です。

■著者からのコメント

闘病中の様子（本人提供）

「綺麗事じゃない人生を、全部書いた」。本が完成した今は、そんな気持ちです。多くのひとに読んでもらえたら嬉しいです！

■目次

第1章 標準治療を選んだ理由

第2章 抗がん剤はやっぱり苦しい

第3章 パパの闘病と思い出

第4章 手術、放射線治療を乗りこえる

第5章 ママに対する葛藤

第6章 百々果への「ありがとう」

第7章 よっちゃんとの再婚

第8章 これからどう生きるか

あとがき

◼︎著者プロフィール

梅宮アンナさん (C)平松市聖

梅宮アンナ（うめみや・あんな）

1972 年東京生まれ。父は俳優の梅宮辰夫、母は元モデルのクラウディア。スカウトをきっかけに、19 歳でモデルデビュー。『JJ』『CLASSY.』『VERY』など数々の女性ファッション誌の専属モデルを務め、カリスマ的な人気を博す。2002 年には、娘・百々果（ももか）を出産。タレントとしてテレビにも多数出演し、イベントや洋服のプロデュースなど幅広い分野で活躍。24 年に乳がんになったことを公表し、SNS で闘病の過程を発信していた。25 年には世継恭規氏と再婚している。

◼︎書誌情報

書名：『フルコース がんと私と家族の日々』

著者：梅宮アンナ

発売日：2026年6月10日

定価：1760円（税込）

判型：四六判 軽装 並製カバー装

ページ数：272ページ

出版社：株式会社 文藝春秋

ISBN：978-4-16-392113-6

書誌URL：https://books.bunshun.jp/ud/book/num/9784163921136