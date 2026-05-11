【大阪・NEWオープン】glantaから本質の美しさを追求したブライダルブランド「Lufica bridal」が誕生

株式会社スロイ

累計50万組以上のカップルに寄り添ってきた「glanta（グレンタ）」を展開する株式会社スロイは、新たなブライダルブランド「Lufica bridal（ルフィカ ブライダル）」のローンチを発表。 5月1日（金）大阪・心斎橋にオープンいたしました。

余計な装飾を省いたその先に残る、本質と美しさ。

流行ではなく、永く愛せるかたちを。

「Lufica bridal」は、ふたりの手から生まれる、まっさらで誠実なブライダルリングを提案します。

制作時間：約30分

◼︎ 最短「当日」に持ち帰れる結婚指輪

金属を叩いてかたちを整え、表面を磨いて仕上げる。そのすべての工程を当日に行い、完成した指輪はそのまま持ち帰りが可能。

つくる時間も、完成の瞬間もすべてが

その日の記憶に。

料金：1本約31,900円（税込）～ （ペア6万円台で叶う結婚指輪）

◼︎シンプルで自由度の高いカスタマイズ

形状・素材・幅・テクスチャー・刻印などを自由に組み合わせ、世界にひとつだけの指輪を制作可能。

充実したアフターサービスを提供

◼︎永久保証で永く寄り添う

制作した結婚指輪は全て永久保証。

クリーニング・サイズ直し・サイズ直しなど、長期的なサポートがあるので安心。

|「Lufica bridal」大阪・心斎橋店

大阪・心斎橋にて、「Lufica bridal」の新店舗をオープン。

アクセスの良い立地で、ショッピングや観光とあわせて気軽に立ち寄れるロケーションです。

豊富なサンプルリングを実際にご試着いただきながら、ふたりらしいデザインをお選びいただけます。

ご相談のみのご案内はもちろん、そのまま制作体験へお進みいただくことも可能。

ぜひこの機会にお立ち寄りいただき、「Lufica bridal」でしか味わえない特別なひとときをお過ごしください。

| information

open：2026年5月1日（金）～

address：〒542-0085 大阪市中央区心斎橋筋2-3-21 3F

official site ： https://luficabridal.com/

| 株式会社スロイが展開する姉妹ブランドCRAFY（クラフィ）｜https://www.kochentertainment.com/glanta（グレンタ）｜https://www.kochentertainment.com/glanta/