【大阪・NEWオープン】glantaから本質の美しさを追求したブライダルブランド「Lufica bridal」が誕生

写真拡大 (全9枚)

株式会社スロイ

累計50万組以上のカップルに寄り添ってきた「glanta（グレンタ）」を展開する株式会社スロイは、新たなブライダルブランド「Lufica bridal（ルフィカ ブライダル）」のローンチを発表。 5月1日（金）大阪・心斎橋にオープンいたしました。







余計な装飾を省いたその先に残る、本質と美しさ。
流行ではなく、永く愛せるかたちを。


「Lufica bridal」は、ふたりの手から生まれる、まっさらで誠実なブライダルリングを提案します。





制作時間：約30分

◼︎ 最短「当日」に持ち帰れる結婚指輪



金属を叩いてかたちを整え、表面を磨いて仕上げる。そのすべての工程を当日に行い、完成した指輪はそのまま持ち帰りが可能。


つくる時間も、完成の瞬間もすべてが


その日の記憶に。








料金：1本約31,900円（税込）～ （ペア6万円台で叶う結婚指輪）

◼︎シンプルで自由度の高いカスタマイズ



形状・素材・幅・テクスチャー・刻印などを自由に組み合わせ、世界にひとつだけの指輪を制作可能。






充実したアフターサービスを提供

◼︎永久保証で永く寄り添う



制作した結婚指輪は全て永久保証。
クリーニング・サイズ直し・サイズ直しなど、長期的なサポートがあるので安心。







|「Lufica bridal」大阪・心斎橋店


大阪・心斎橋にて、「Lufica bridal」の新店舗をオープン。
アクセスの良い立地で、ショッピングや観光とあわせて気軽に立ち寄れるロケーションです。



豊富なサンプルリングを実際にご試着いただきながら、ふたりらしいデザインをお選びいただけます。
ご相談のみのご案内はもちろん、そのまま制作体験へお進みいただくことも可能。



ぜひこの機会にお立ち寄りいただき、「Lufica bridal」でしか味わえない特別なひとときをお過ごしください。




| information

open：2026年5月1日（金）～
address：〒542-0085　大阪市中央区心斎橋筋2-3-21 3F


official site ： https://luficabridal.com/




| 株式会社スロイが展開する姉妹ブランド

CRAFY（クラフィ）｜https://www.kochentertainment.com/

glanta（グレンタ）｜https://www.kochentertainment.com/glanta/