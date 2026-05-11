【アーカイブ配信開始】Z世代育成の鍵は『個人のキャリアを組織ゴト化』する逆転の発想にあり

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび、2026年4月23日（木）に開催された「パーソルグループ現役採用人事に聞く！Z世代の育成攻略法」のアーカイブ配信を開始いたしました。

本セミナーでは、当協会認定ファシリテーターであり、パーソルテンプスタッフ株式会社の新卒採用人事 辻優樹氏が登壇。若手社員の価値観変化に基づいた最新の育成攻略法を解説しました。成長志向の低下や早期離職が課題となる中、個人のビジョンを組織が主体的に受け入れる「組織ゴト化」という新発想を提示。主従関係を超えた対等なキャリア支援を通じて、社員の自律性とエンゲージメントを最大化させる具体的なアプローチを公開しました。

アーカイブ配信概要

無料・アーカイブ視聴申し込みはこちら :https://protean-career.or.jp/seminor-information/20260423-2/

4月23日（木）11:00ー開催「パーソルグループ現役採用人事に聞く！Z世代の育成攻略法」のアーカイブ配信となります。

《無料・アーカイブ視聴の申し込み》

https://protean-career.or.jp/seminor-information/20260423-2/

《登壇者》

パーソルテンプスタッフ株式会社 新卒採用人事 国家資格キャリアコンサルタント プロティアン認定ファシリテーター 辻 優樹氏

4designs株式会社法人コンサルティング部 森 隆剛

セミナーのハイライト

「組織ゴト化」への転換と主従関係を超えた育成の形

従来の「会社が決めたレールに合わせる」育成ではなく、組織側が個人のビジョンを主体的に受け入れる「組織ごと化」の発想が提示されました。採用や面接において「会社が個人のキャリアにどう貢献できるか」を問い直すなど、主従関係から対等なパートナーシップへ転換することが、若手の自己開示と信頼構築に直結します。

成長の再定義と不確実な時代における不安の解消

若手の成長志向の変化は、組織と個人の間にある成長の定義のズレに起因しています。効率性やタイパを重視する世代に対し、目の前の業務が自身の将来にどう繋がるかを対話によって意味付けるプロセスが紹介されました。教えるのではなく共に納得感を探り当てるスタンスが、不透明な時代における不安を解消する手立てとなります。

現場リーダーの介入による人事施策の実行力向上

優れた人事制度であっても、現場リーダーの介在なしには機能しません。管理職自身がキャリア自律を体現し、メンバーの成長を組織課題として捉える重要性が語られました。人事と現場が共通のゴールを共有し、日常的な対話を通じてキャリア支援の質を底上げすることで、形骸化しない組織文化の構築が可能になります。

個人と組織が共鳴する自律的な関係性の構築

個人と組織がWin-Winになる関係性の構築が最終的な目標となります。個人の意思と組織の方向性を接続させることで、指示待ちではない自律的な行動変容が引き出されます。キャリア支援を組織パフォーマンスの最大化に向けた投資と捉え直す、人的資本経営の本質に触れる内容となりました。

◆本セミナーのアーカイブ視聴はこちら

https://protean-career.or.jp/seminor-information/20260423-2/(https://protean-career.or.jp/seminor-information/20260423-2/)

登壇者

パーソルテンプスタッフ株式会社 新卒採用人事 国家資格キャリアコンサルタント 辻 優樹

2009年新卒で大手小売企業に入社、店長を経て、スーパーバイザーとして複数店舗のマネジメントを経験。その後、パーソルテンプスタッフ株式会社に転職。法人営業を経て、現在は部門人事として理系専門職の新卒採用に従事。社内では企業内大学講師やキャリア教育活動などにも携わる。兼業としてキャリアコーチ、婚活専門ファッションスタイリスト、協会認定のファシリテーターとしてプロティアン教育普及のための出前授業など幅広く活動。

著書：『IKIGAI LIFE～キャリアをデザインするIKIGAIチャートの活用ガイド～』(2024年) https://www.amazon.co.jp/dp/B0D1NR6T5T/

4designs株式会社法人コンサルティング部 森 隆剛

2009年、三井住友銀行に入行、法人営業に従事。離職後「自分のやりたいことは何か？」に向き合い、通信制大学に入学、教員免許を取得。2013年、三田学園中学校高等学校に転職。担当業務のみに限らず、手上げでオールイングリッシュのキャリア教育、ビジネスコンテストの指導、入試広報業務にも従事。2023年、（株）リクルートに転職、高校向けキャリア支援の営業職に従事。入社半年で新規好事例賞（グッドプラクティス賞）を2Q 連続受賞。兼業で（株）mizukara(旧GOAL-B)にジョイン、to C向けキャリアコーチングに従事。

2024年、自社を創業。転職支援をメイン事業とする。（株）リクルートから講演業務の外部委託を受け、講演家としても活動。4designs（株）では、法人向けコンサルティング・研修講師登壇に従事。

【個人と組織の関係性を問い直すキャリア支援へ】

本セミナーにご登壇いただいた辻優樹氏は、プロティアン・キャリア協会の認定者として、個人のキャリア支援と組織変革の実践に取り組んでいます。

こうした実践を支える学びとして、当協会では、キャリア支援にAIを活用する視点を体系的に学びたい方に向けて、「AI基礎講座」を提供しています。

これからの時代に求められるキャリア支援のあり方を、ぜひ実践に活かせる学びとしてご活用ください。

▼プロティアン・キャリア AI基礎講座・検定

https://protean-career.or.jp/foundation-seminar/

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他200社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

X (旧Twitter)：https://twitter.com/officialprotean

Facebook：https://www.facebook.com/protean.fb

Linkdln：https://www.linkedin.com/company/72986319/admin/

note:https://note.com/protean