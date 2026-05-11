操電が勝又自動車のグループ内販売店において、太陽光発電設備および蓄電池の導入を順次開始

株式会社操電

VPPスタートアップの株式会社操電（本社：東京都中央区、代表取締役：飯野塁、以下「操電」）は、勝又自動車株式会社（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：勝又 隆一、以下「勝又自動車」）と連携し、同社グループ内の各トヨタ販売店を対象に、太陽光発電設備および蓄電池の導入を順次開始いたします。本取り組みは、一部拠点より開始し、各拠点の状況に応じて段階的に展開していく予定です。

背景と目的

本件は、同社グループ内の各トヨタ販売店において太陽光発電設備を導入することで、自家消費による電力コストの削減と、CO2排出量の低減を同時に実現する取り組みです。

また発電容量の大きい、電力負荷の高い拠点には、太陽光発電設備に加えて蓄電池を組み合わせることで、エネルギーの効率的な活用を図ります。これにより、平時の電力最適化に加え災害時の予備電源として活用できることから、事業継続性（BCP）の向上や、地域の防災機能強化にも寄与してまいります。

操電は設備選定から設計、施工管理などを一気通貫で担い、各トヨタ販売店舗ごとの設置条件に応じた最適かつ迅速な設備導入を支援いたします。現在は設置の検討準備を共同で進めており、2026年度中の設置・稼働を予定しております。

各社コメント

勝又自動車株式会社 代表取締役社長 勝又 隆一 様 コメント

操電は、シミュレーションから施工までを一貫して担う体制を有しており、当社にとって非常に信頼できるパートナーです。



昨今の電力コスト上昇への対応はもちろんですが、今回の取り組みは単なるコスト対策にとどまらず、エネルギーの使い方そのものを見直す契機であると捉えています。

太陽光発電と蓄電池の導入を通じて、各拠点がエネルギーを「使うだけの場所」から「自ら生み出し、最適に活用する拠点」へと進化させていきます。

その積み重ねが、モビリティとエネルギーが一体となった新しい社会の実現、ひいてはトヨタが推進する水素社会の基盤づくりにもつながるものと考えています。



今後も、当社ならびにグループ会社は地域に根ざしたモビリティ事業者として、持続可能な社会の実現と事業の発展を両立してまいります。

株式会社操電 代表取締役 飯野 塁 コメント

今後、勝又自動車のグループ内トヨタ販売店に太陽光発電設備および蓄電池が導入されることは、既存の事業拠点を活用しながらエネルギーの在り方を転換していく、非常に意義のある取り組みであると考えております。

昨今、地政学リスクの高まりやエネルギー価格の変動、電力需給を取り巻く環境変化を背景にイラン情勢をはじめとする中東情勢の緊迫化により、エネルギー供給の不安定化や電力コストの上昇が顕在化する中で企業自らがエネルギーを創り、蓄え、最適に活用していく重要性は一層高まっています。

当社はVPP（仮想発電所）ソフトウェアを活用し、分散したエネルギーリソースを束ね、統合制御することでエネルギーコストの最適化を支援してまいります。

勝又自動車様のように地域に根ざしたモビリティ事業者と連携することで、エネルギーとモビリティが一体となった新たな価値創出を実現します。

株式会社操電 会社概要

操電は、“誰もが電気を自由に操れる、オープンな世界を実現する” をミッションに掲げるVPPスタートアップです。分散型蓄電池（VPP）、系統用蓄電所、アセットマネジメント、太陽光発電をはじめとする多様なエネルギー源を束ねるソリューションの開発、設置工事、運用までワンストップで提供しています。

社名：株式会社操電

代表取締役：飯野 塁

創業：2022年6月30日

東京オフィス：〒104-0045 東京都中央区築地２丁目１－４ 銀座PREX East6階

千葉オフィス：〒272-0001 千葉県市川市二俣1丁目7番21号

URL：https://soden-inc.jp/