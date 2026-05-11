新規事業創出を支える制度と事務局の挑戦を評価する「ビジコンAWARDS 2026」の審査員に入山章栄氏、紺野登氏らが就任

株式会社フィラメント

株式会社フィラメント（本社：大阪市中央区、代表：角 勝）は、企業内ビジネスコンテストを支える事務局の取り組みを評価するアワード「ビジコンAWARDS 2026」において、最終審査会の審査員が決定したことをお知らせいたします。本アワードは昨年に続く第2回目の開催となり、企業内ビジネスコンテストを企画・運営する事務局の挑戦と成果を評価し、その知見を共有することで、企業における新規事業創出の取り組みの高度化を目指します。

□ビジコンAWARDSとは

社内ビジネスコンテスト（ビジコン）は、社員のアイデアを事業化につなげる仕組みとして多くの企業で導入されており、近年では人材育成や企業変革を促す重要なドライバーとしても活用が進んでいます。その成功の背景には、制度設計や運営、応募者支援などを担う「事務局」の存在があります。ビジコンAWARDSは、企業が実施する社内ビジネスコンテストの運営において重要な役割を果たす事務局の取り組みに焦点を当て、その挑戦と成果を評価することを目的に創設されました。 本アワードでは、社員のアイデアを具現化し新規事業創出につなげるための事務局の努力や工夫を可視化し、その知見を広く共有することで、より多くの企業がビジコンを通じて企業変革に挑戦しやすい環境づくりを目指します。事務局の優れた取り組みを社会に発信することにより、新規事業創出の仕組みの進化と持続的な企業変革の加速に貢献していきます。

□審査員について

本アワードの最終審査会では、新規事業創出やイノベーション推進に関する知見を有する有識者を審査員として迎え、事務局の取り組みを多角的に評価します。

□審査員（コメント）

入山 章栄 氏

早稲田大学大学院経営管理研究科 教授



企業内ビジネスコンテストは、多くの企業で実施されていますが、その中で培われたノウハウや工夫が体系的に共有される機会は限られています。本アワードは、そうした各社の取り組みを可視化し、広く共有していく点に大きな価値があると感じています。個々の実践の積み重ねが、日本企業におけるイノベーション創出のヒントにつながるはずです。今年のアワードにも大いに期待しています。

紺野 登 氏

一般社団法人Japan Innovation Network 理事



「社内ビジコン」そのものに光を当てるアワードは、これまでにない挑戦です。イノベーションはもはや企業経営の中心的な活動となっていますが、問われているのは持続的にイノベーションを生み出す仕組みです。そこでビジコンを「イベント」から「経営システムの一部」へと定着できるか、このアワードはまさにその問いに向き合っています。各社がどのように自社固有の能力と事業の必然性を結びつけ、イノベーションを組織に根付かせようとしているか、その実践に触れられることを楽しみにしております。

角 勝

株式会社フィラメント 代表取締役 CEO



社内ビジコンの良し悪しは、応募数や事業化件数の多寡だけでは測れないと考えています。応募者の挑戦を引き出し、その経験を組織の文化として根付かせていくプロセスそのものが、事務局の真価が問われる部分です。 審査では、企画や運営の工夫はもちろん、応募者にどう寄り添い、その営みを社内にどう根付かせてきたかを見ていきます。応募者の心に火を灯す事務局の働きかけにこそ、各社の知恵が宿っているはずです。受賞の有無にかかわらず、業界全体の財産となるような場にしていきたいと考えています。

□イベント概要

名称：ビジコンAWARDS 2026

開催日：2026年6月10日（水）

会場：港区立産業振興センター ホール大

所在地：東京都港区芝5-36-4 札の辻スクエア

URL：https://bizcon-awards.com/2026

□ご担当者向け観覧招待チケットのご案内

本アワード最終審査会では、事務局ご担当者様向けの観覧招待枠をご用意しております。当日はファイナリストによる事例発表やトークセッションを通じて、他社の制度設計・運営のリアルな取り組みや試行錯誤を、当事者の視点で学ぶことができます。

・ビジコン事務局ご担当者を対象としています

・一社あたり2名様までお申し込みいただけます

・社内ビジコンを準備中（検討中）の方も対象

※通常チケットは5月18日より販売予定です。

お申込みはこちらから

https://bizcon-awards2026.peatix.com/

□会社概要

株式会社フィラメント／Filament Inc.

設立：2015年4月9日

代表者：代表取締役 CEO 角 勝

所在地：大阪府大阪市中央区南本町二丁目1-1 2F

事業内容：新規事業創出支援および関連する人材組織開発

URL：https://thefilament.jp