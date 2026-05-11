中学生のキャリア教育を支援する副読本「中学生のためのお仕事ブック」に協賛

株式会社いけうち

産業用スプレーノズル・噴霧システムメーカーの株式会社いけうち（ブランド名：霧のいけうち／本社：大阪府大阪市西区／執行役員社長：中井 志郎、以下「当社」）は、地域教育支援の一環として「中学生のためのお仕事ブック 呉市・江田島市2026年度版」に協賛いたしました。

当社は1954年の設立以来、広島県呉市に製造拠点（呉工場）を構え、精密なスプレーノズルを通じて世界の産業を支えてまいりました。地元呉市・江田島市の中学生に、身近な地域に「世界に誇れる技術」を持つ企業があることを知り、将来のキャリア形成やものづくりへの興味を深めていただく機会を提供したいと考え、本企画に参画いたしました。本誌では、当社の主力製品であるスプレーノズルが、単なる部品ではなく「課題解決の鍵」であることを分かりやすく紹介いただいています 。

「霧のいけうち」は、今後も呉工場を基点とした地域社会との連携を強化し、職場見学の受け入れ等を通じて、次世代を担う子どもたちの育成に貢献してまいります 。また、培ってきた「霧のテクノロジー」で、製造現場の省エネ・自動化といった課題解決に邁進いたします。

株式会社いけうち概要

広島県呉市で創業。

「精度保証付きセラミックノズル」を世界で初めて開発した、霧のリーディングカンパニーです。

世界最小の霧「ドライフォグ」をはじめ、霧を自在に操る技術で、製造現場の課題解決から環境改善までをサポート。

霧の発生と活用を究め、豊かで潤いのある社会を創造します。

所在地：大阪府大阪市西区阿波座1-15-15第一協業ビル

代表者 ： 代表取締役 岩村 高治

事業内容：産業用スプレーノズル・工業用加湿器ならびに応用機器・システムの製造販売および輸出入

URL：https://www.dry-fog.com/