「推し活・コミュニティ向けドメイン」として「.you」「.talk」プライスオフプロモーションを実施

株式会社インターリンク

ドメイン「.earth」、「.moe」、「.osaka」を運営する株式会社インターリンク（東京都豊島区、代表取締役：横山正）のドメイン事業部「ゴンベエドメイン」は、「推し活・コミュニティ向けドメイン」をテーマに、「.you」「.talk」のプライスオフプロモーションを、2026年5月11日（月）午前11時から6月30日（火）午前11時まで実施します。

近年、推し活やVTuber・配信活動、Discordコミュニティ、ファンサイト運営など、“好きなものを語り、つながる”ためのオンラインコミュニティが拡大しています。また、チャットや音声通話を通じた交流サービス、恋愛・マッチングサービスなど、“人と人をつなぐ”オンラインサービスも広がりを見せています。

今回対象となる「.you」「.talk」は、Amazon Registryが運営するトップレベルドメインで、コミュニケーションやファン活動との親和性が高いドメインです。「.you」は、“あなたへ”“あなたとつながる”という意味合いを持ち、個人サイトやファンコミュニティ、プロフィールページ、推し紹介サイト、マッチングサービスなどに適しています。

「.talk」は、“話す”“語る”というイメージから、配信活動、音声コミュニティ、チャットサービス、雑談系サイト、ポッドキャスト関連サイト、交流サービスなどでの活用が期待されます。

【プロモーション概要】※料金はすべて税込です。

.you

プロモーション料金：3,480円（1年）

通常料金：5,610円（1年）※翌年以降の更新料金は通常料金5,610円／年です。

詳細：https://www.gonbei.jp/reg/domain_detail.cgi?p1=you

.talk

プロモーション料金：5,480円（1年）

通常料金：9,020円（1年）※翌年以降の更新料金は通常料金9,020円／年です。

詳細：https://www.gonbei.jp/reg/domain_detail.cgi?p1=talk

実施期間

2026年5月11日（月）午前11:00 ～ 2026年6月30日（火）午前11:00

活用イメージ

推し活サイト

VTuber・配信者サイト

Discordコミュニティ

ファン交流サイト

恋愛・マッチングサービス

音声配信・ポッドキャスト

雑談・チャットサービス

個人プロフィールページ

オンラインサロン



【ゴンベエドメイン】

「.ai」、「.cn」、「.tw」、「.ee」、「.sg」、「.io」など、世界中のccTLD（国別コードトップレベルドメイン）600種類を含む、全1,080種類以上のドメインがオンラインより簡単に申請できます。

ccTLD http://www.gonbei.jp/reg/domain_price.cgi?p1=area_price

gTLD https://www.gonbei.jp/reg/domain_price.cgi?p1=gtld_price

【会社概要】

株式会社インターリンク https://www.interlink.or.jp/

日本のインターネット黎明期である1995年よりサービスを開始した、今年で31年目を迎えた老舗ISP。 2000年よりドメイン名登録事業を開始、2006年10月、日本で8社目のICANN公認レジストラに認定さ れました。2014年1月、Googleの日本におけるレジストラパートナーとして日本語初の新gTLD「.みん な」の登録受付、同年より新gTLD「.moe」や「.earth」の運営を開始。2015年10月には取扱ドメイ ン数が日本最大となる1,000種類を突破しています。オタク川柳大賞や、社会貢献活動として仮想世界 のセカンドライフで赤い羽根共同募金を毎年実施しており、フェムトグロース・ワン投資事業有限責任 組合、フェムトグロース・スリー投資事業有限責任組合にて、ベンチャー企業の支援も積極的に取り組 んでいます。2020年6月1日、本社オフィスを閉鎖し、ノマドワーク(テレワーク＋WeWork)体制に移 行。2022年5月16日より週休3日制度を試験導入しています。2026年4月1日からは、コーポレートサイト（https://www.interlink.or.jp/）をAI向けに最適化した「AI-Firstホームページ」として公開しています。