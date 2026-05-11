知る人ほど、刺さる一枚。Honda FTR デザインTシャツが新発売。

株式会社フェイス

「Honda FTR」デザインTシャツが新発売。

HONDA FTR Tシャツ

かつて国内外のストリートシーンで絶大な支持を集めたHonda FTR。生産終了から年月を経た今もなお、そのスタイリッシュなフォルムとストリート感あふれる佇まいは色あせることなく、多くのバイクファンの記憶に刻まれています。そのFTRをTシャツのために描き起こしたオリジナルイラストが、Honda公式ライセンス取得商品としてCAMSHOP.JPより新発売となります。

シンプルでいて、遊び心が滲み出るデザイン

Tシャツのために描き起こされたオリジナルイラストは、FTRの無骨でクールなシルエットをシャープに切り取った仕上がりです。アートワークはモノトーンを基調にしたクールさが絶妙なバランスの仕上がり。バイクを知る人はもちろん、ヴィンテージテイストのグラフィックが好きな方にも自然に手が伸びる一枚です。

5.6オンスのコットン100%で、しっかりとした着心地。

素材には5.6オンスのヘビーウエイトコットンを採用。ふんわり薄手のTシャツとは一線を画す、しっかりとした生地感が特徴です。大人がすっきりと着こなせるスタンダードなシルエットに仕上がっており、繰り返し洗っても型崩れしにくく、長く愛用できる一枚です。素材は100%コットンで、一年中快適に着用いただけます。

サイズ展開

M / L / XL（メンズサイズ）の3展開。

販売ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n)

【CAMSHOP.JP】

CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。

各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

HONDA FTR Tシャツ

HONDA FTR TシャツHONDA FTR TシャツHONDA FTR Tシャツ- 商品詳細

【5.6オンス ヘビーウエイト 100％コットン】

Tシャツは大人がすっきりと着こなせるしっかりとした5.6オンスのヘビーウエイト生地を採用。

しっかりしているので繰り返し着てもよれることが少なくスタイリングが決まる一枚です。



サイズ

M ：身丈69cm、身幅52cm、肩幅46cm、袖丈20cm

L ：身丈73cm、身幅55cm、肩幅50cm、袖丈22cm

XL：身丈77cm、身幅58cm、肩幅54cm、袖丈24cm

丸胴仕様

販売元

会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

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商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=1918326&sort=n)