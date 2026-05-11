【半袖950円～】Y2K×韓国ストリート、夏トレンドをamoodで！「Hey NANA」単独セール開催

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ファッションプラットフォーム「amood」が、Y2K×韓国ストリート感性の人気ブランド 「Hey NANA（ヘイナナ）」の単独企画セールを、2026年5月11日（月）から5月17日 （日）までの7日間にわたって開催します。amoodだけで出会える「Hey NANA」の夏 トレンドセレクションをお届けするとともに、全商品に20%OFFクーポンを提供します。

■ イベント概要

・期間：2026年5月11日（月）～5月17日（日）

・対象：amoodアプリ利用者全員

・主な特典：全商品20%OFFクーポン配布

・URL：（イベントページへ）

■ 詳細内容

「Hey NANA（ヘイナナ）」は、Y2Kムードと韓国ストリート感性をスタイリッシュに 融合させたファッションブランドです。感度の高いビジュアルとトレンドアイテムで ファッション好きを魅了しており、Hey NANAはamoodだけで出会えるamood独占ブランド です。

今回の単独セールでは、夏シーズンに向けた「夏トレンドセレクション」ラインアップ が多数登場します。夏アイテム全般を1,000円台でそろえることができ、コスパとトレ ンド感性を同時に楽しめます。

期間中は全商品に20%OFFクーポンが適用されるため、さらにお得なショッピングをお 楽しみいただけます。Y2Kと韓国ストリートが絶妙に交わるHey NANAの夏コレクション を、amood独占でお楽しみいただけるこの機会をぜひお見逃しなく。

■ 注目アイテム（一部ご紹介）

https://www.amood.jp/products/20920827https://www.amood.jp/products/17077478https://www.amood.jp/products/20853874https://www.amood.jp/products/18708385

■ 会社概要

amoodは、韓国No.1ファッションショッピングモールアプリ「ABLY（エイブリー）」 が運営するグローバルファッションプラットフォームです。センスあふれるファッション ブランドを厳選し、日本の消費者の皆さまにご紹介しています。