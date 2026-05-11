アニメ『呪術廻戦』5周年記念！旨さの領域展開！特級ネタをくらえ！くら寿司×アニメ『呪術廻戦』5周年くら寿司限定の描き下ろしグッズが手に入る〜5月15日（金）から全国のくら寿司で実施〜

アニメ『呪術廻戦』5周年記念！



旨さの領域展開！特級ネタをくらえ！



くら寿司×アニメ『呪術廻戦』5周年



くら寿司限定の描き下ろしグッズが手に入る



〜5月15日（金）から全国のくら寿司で実施〜





















TVアニメ『呪術廻戦』は、人間の負の感情から生まれる呪霊を、呪術を使って祓う呪術師の闘いを描いたバトル漫画を原作としており、2020年10月に第1期の放送が開始されてから、2025年10月で5周年を迎えました。当社では第2期「渋谷事変」の放送を記念した2023年のコラボに続き、2度目となるコラボキャンペーンを実施します。



今回のキャンペーンでは、キャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場。“虎杖悠仁（いたどりゆうじ）”や“伏黒恵（ふしぐろめぐみ）” “釘崎野薔薇（くぎさきのばら）” “七海建人(ななみけんと)” “五条悟（ごじょうさとる）”をイメージしており、全メニューにキャラクターが描かれた5種類のカードがランダムで付いてきます。



また、くら寿司でしか手に入らないオリジナルのコラボグッズも多数登場します。店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！®」で当たりが出ると、場面写がデザインされた15種類の“缶バッジ”や、戦闘シーンがデフォルメで描かれた“アクリルスタンド”、キャラクター達が「ビッくらポン！®」 のカプセルなどを手にしているイラストの“アクリルステッカー”など、くら寿司でしか手に入らない特別な景品がもらえます。



さらに、第1弾＜5月15日（金）〜＞、第2弾＜5月29日（金）〜＞、第3弾＜6月12日（金）〜＞の計3回にわたり、税込3,000円（※1）のお会計ごとに、クリアファイルやラゲージタグ、ラバーコースターなど貴重なオリジナルグッズをプレゼントします（※2）。



加えて、店内飲食税込3,000円以上のレシートを付けて応募いただくと、抽選で豪華賞品をプレゼントします。



『呪術廻戦』ファンにはたまらない、くら寿司でしか手に入らないオリジナルグッズが手に入る貴重なこの機会に、ぜひくら寿司へお越しください。



（※1）お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでのご注文は対象外）



（※2）数量限定のため、無くなり次第終了となります。



■くら寿司×『呪術廻戦』コラボメニュー



※店舗により価格は異なります。



※予定数量に達し次第、販売終了となります。











虎杖の麻辣汁なし担々麺 600円



販売期間：5月15日（金）〜6月21日（日）



※お持ち帰り不可 虎杖の麻辣汁なし担々麺 600円販売期間：5月15日（金）〜6月21日（日）※お持ち帰り不可







回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府堺市）は、アニメ『呪術廻戦』5周年を記念し、5月15日（金）から全国のくら寿司でコラボキャンペーンを開催します。TVアニメ『呪術廻戦』は、人間の負の感情から生まれる呪霊を、呪術を使って祓う呪術師の闘いを描いたバトル漫画を原作としており、2020年10月に第1期の放送が開始されてから、2025年10月で5周年を迎えました。当社では第2期「渋谷事変」の放送を記念した2023年のコラボに続き、2度目となるコラボキャンペーンを実施します。今回のキャンペーンでは、キャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場。“虎杖悠仁（いたどりゆうじ）”や“伏黒恵（ふしぐろめぐみ）” “釘崎野薔薇（くぎさきのばら）” “七海建人(ななみけんと)” “五条悟（ごじょうさとる）”をイメージしており、全メニューにキャラクターが描かれた5種類のカードがランダムで付いてきます。また、くら寿司でしか手に入らないオリジナルのコラボグッズも多数登場します。店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに食べ終えたお皿を5枚入れ、ゲームに挑戦できる「ビッくらポン！®」で当たりが出ると、場面写がデザインされた15種類の“缶バッジ”や、戦闘シーンがデフォルメで描かれた“アクリルスタンド”、キャラクター達が「ビッくらポン！®」 のカプセルなどを手にしているイラストの“アクリルステッカー”など、くら寿司でしか手に入らない特別な景品がもらえます。さらに、第1弾＜5月15日（金）〜＞、第2弾＜5月29日（金）〜＞、第3弾＜6月12日（金）〜＞の計3回にわたり、税込3,000円（※1）のお会計ごとに、クリアファイルやラゲージタグ、ラバーコースターなど貴重なオリジナルグッズをプレゼントします（※2）。加えて、店内飲食税込3,000円以上のレシートを付けて応募いただくと、抽選で豪華賞品をプレゼントします。『呪術廻戦』ファンにはたまらない、くら寿司でしか手に入らないオリジナルグッズが手に入る貴重なこの機会に、ぜひくら寿司へお越しください。（※1）お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでのご注文は対象外）（※2）数量限定のため、無くなり次第終了となります。■くら寿司×『呪術廻戦』コラボメニュー※店舗により価格は異なります。※予定数量に達し次第、販売終了となります。

麺類が好物の虎杖悠仁をイメージした汁なし担々麵。虎杖が放つ「黒閃（こくせん）」を、備長炭パウダーを配合した黒いえび天と赤い糸唐辛子でダイナミックに表現しました。黒練りゴマをベースに、四川豆板醤・甜面醤・ヤンニョンジャンを配合し、花椒油・ネギ油を使用したこだわりのタレは、コクのある本格的な辛さに仕上がっています。具材とタレをよく混ぜてお召し上がりください。





















伏黒と釘崎のザクザク生姜焼き 380円



販売期間：5月15日（金）〜6月21日（日）



※お持ち帰り不可 伏黒と釘崎のザクザク生姜焼き 380円販売期間：5月15日（金）〜6月21日（日）※お持ち帰り不可













七海と五条のスウィート＆ビターティラミス 530円



販売期間：5月15日（金）〜6月21日（日）



※お持ち帰り不可 七海と五条のスウィート＆ビターティラミス 530円販売期間：5月15日（金）〜6月21日（日）※お持ち帰り不可







生姜に合うものが好物の伏黒恵の嗜好に合わせた生姜焼きをベースに、食感のアクセントとして相性の良いフライドオニオンをトッピング。釘崎野薔薇の名前から、“薔薇”をイメージし飾り付けた糸唐辛子のほどよい辛味が全体の味を引き締め、最後まで飽きの来ない味わいをお楽しみいただけます。





＜全てのコラボメニューに5種類のカードがランダムで1種類付いてきます＞















■「ビッくらポン！Ⓡ」で当たる！くら寿司×『呪術廻戦』オリジナルグッズ



「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！Ⓡ」をお楽しみいただけます。



・実施期間：5月15日（金）〜6月21日（日）※無くなり次第終了



【缶バッジ】 ＜全15種＞















【アクリルスタンド】 ＜全8種＞















【アクリルステッカー】 ＜全5種＞















■くら寿司×『呪術廻戦』オリジナルグッズプレゼントキャンペーン



税込3,000円のお会計ごとに、オリジナルグッズをプレゼント！



※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでのご注文は対象外）



【第1弾】A4クリアファイル



・実施期間：5月15日（金）〜無くなり次第終了 ＜全5種＞ 合計で先着30万名様限定















【第2弾】ラゲージタグ



・実施期間：5月29日（金）〜無くなり次第終了 ＜全6種＞ 合計で先着30万名様限定















【第3弾】ラバーコースター



・実施期間：6月12日（金）〜無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着30万名様限定















■レシートで応募し、オリジナルグッズが当たるキャンペーン



●応募期間：2026年5月15日（金）12:00〜2026年6月21日（日）23：59



●詳細URL：



対象期間内にくら寿司でコラボメニュー1商品の注文と税込3,000円分以上のレシートを応募フォームにてご登録いただくと、抽選で10名様にオリジナルグッズ第1〜3弾全景品のコンプリートセットをプレゼントいたします。



※税込3,000円以上のレシート1枚につき、1回のご応募となります



※期間中何度でもご応募いただけますが、同一レシートでのご応募は1回のみ



■TVアニメ『呪術廻戦』とは



人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。集英社「週刊少年ジャンプ」にて2018年3月から連載が開始され、2024年9月、物語は完結を迎え6年半にわたる連載が終了。コミックスの全世界シリーズ累計発行部数は驚異の1.5億部(デジタル版含む)を突破している。2025年9月より原作・芥見下々、作画・岩崎優次による『呪術廻戦』の近未来スピンオフ『呪術廻戦≡（モジュロ）』が集英社「週刊少年ジャンプ」にて短期集中連載された。



2020年にMBS/TBS系列にてTVアニメがスタートし、2023年にアニメ第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」を放送。国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。2025年には『呪術廻戦』の世界を時系列で廻っていく劇場展開を実施。5月に『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、10月に全世界興行収入265億円の大ヒットを記録した『劇場版 呪術廻戦 0』の復活上映、そして11月には「渋谷事変」を特別編集し、TVアニメ第3期「死滅回游 前編」の第1・2話という直結するエピソードを繋げた『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』を公開し大きな盛り上がりを見せた。さらに2026年1月からMBS/TBS系列にて放送開始となり、羂索が糸を引く、呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」がついに始まる。



■TVアニメ『呪術廻戦』公式サイト



https://jujutsukaisen.jp/



■アニメ『呪術廻戦』5周年 特設サイト



https://jujutsukaisen.jp/5th/



©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会



五条悟が甘いもの好きであることから、デザートでキャラクターイメージを表現。上層には、五条悟のカラーをイメージし、白のマスカルポーネムースとバニラアイスに、水色のホワイトチョコソースを合わせ、甘くまろやかな味わいに。また、七海建人の落ち着いた雰囲気を、下層のコーヒースポンジとコーヒークリームで表現し、ほろ苦く大人の味わいに仕上げています。食べ進めるごとに甘さと苦さ、それぞれの層の違いだけでなく、合わせてお召し上がりいただくことで、甘みと苦みが調和した味わいをご堪能いただけます。＜全てのコラボメニューに5種類のカードがランダムで1種類付いてきます＞■「ビッくらポン！Ⓡ」で当たる！くら寿司×『呪術廻戦』オリジナルグッズ「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン！Ⓡ」をお楽しみいただけます。・実施期間：5月15日（金）〜6月21日（日）※無くなり次第終了【缶バッジ】 ＜全15種＞【アクリルスタンド】 ＜全8種＞【アクリルステッカー】 ＜全5種＞■くら寿司×『呪術廻戦』オリジナルグッズプレゼントキャンペーン税込3,000円のお会計ごとに、オリジナルグッズをプレゼント！※お持ち帰りを含む（どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、menuでのご注文は対象外）【第1弾】A4クリアファイル・実施期間：5月15日（金）〜無くなり次第終了 ＜全5種＞ 合計で先着30万名様限定【第2弾】ラゲージタグ・実施期間：5月29日（金）〜無くなり次第終了 ＜全6種＞ 合計で先着30万名様限定【第3弾】ラバーコースター・実施期間：6月12日（金）〜無くなり次第終了 ＜全4種＞ 合計で先着30万名様限定■レシートで応募し、オリジナルグッズが当たるキャンペーン●応募期間：2026年5月15日（金）12:00〜2026年6月21日（日）23：59●詳細URL： https://www.kurasushi.co.jp/topic/007461.html 対象期間内にくら寿司でコラボメニュー1商品の注文と税込3,000円分以上のレシートを応募フォームにてご登録いただくと、抽選で10名様にオリジナルグッズ第1〜3弾全景品のコンプリートセットをプレゼントいたします。※税込3,000円以上のレシート1枚につき、1回のご応募となります※期間中何度でもご応募いただけますが、同一レシートでのご応募は1回のみ■TVアニメ『呪術廻戦』とは人間の負の感情から生まれる呪いと、それを呪術で祓う呪術師との闘いを描く、芥見下々による大ヒットコミック『呪術廻戦』。集英社「週刊少年ジャンプ」にて2018年3月から連載が開始され、2024年9月、物語は完結を迎え6年半にわたる連載が終了。コミックスの全世界シリーズ累計発行部数は驚異の1.5億部(デジタル版含む)を突破している。2025年9月より原作・芥見下々、作画・岩崎優次による『呪術廻戦』の近未来スピンオフ『呪術廻戦≡（モジュロ）』が集英社「週刊少年ジャンプ」にて短期集中連載された。2020年にMBS/TBS系列にてTVアニメがスタートし、2023年にアニメ第2期「懐玉・玉折／渋谷事変」を放送。国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。2025年には『呪術廻戦』の世界を時系列で廻っていく劇場展開を実施。5月に『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』、10月に全世界興行収入265億円の大ヒットを記録した『劇場版 呪術廻戦 0』の復活上映、そして11月には「渋谷事変」を特別編集し、TVアニメ第3期「死滅回游 前編」の第1・2話という直結するエピソードを繋げた『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』を公開し大きな盛り上がりを見せた。さらに2026年1月からMBS/TBS系列にて放送開始となり、羂索が糸を引く、呪術を持つ者達による殺し合い「死滅回游」がついに始まる。■TVアニメ『呪術廻戦』公式サイトhttps://jujutsukaisen.jp/■アニメ『呪術廻戦』5周年 特設サイトhttps://jujutsukaisen.jp/5th/©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

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