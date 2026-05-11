川崎市学校図書展示会2026 開催！

株式会社北野書店崎市学校図書展示会2026

株式会社北野書店（本社：神奈川県川崎市幸区、代表取締役：北野晋太朗）は、2026年6月3日（水）から6月6日（土）までの4日間、川崎市国際交流センターにて「川崎市学校図書展示会2026」を開催いたします。

本展示会は、小・中学校および公共図書館向けの図書展示会として、学校関係者の皆さまに向けて、学校等で使用する図書の調査研究の場を提供することを目的に実施するものです。地域資源である川崎関連図書や、特別支援学校・特別支援学級で使用されている附則第9条本をはじめ、教科書関連図書、テーマ別選書コーナーなど、多彩な図書を展示いたします。

本を通じて、子どもたちの学習に対する興味・関心を呼び起こし、主体的に学びに取り組む姿勢や豊かな感性を育む環境づくりに寄与することを目指しています。今回は、お客様からお寄せいただいたテーマをもとに選書した展示コーナーも設け、より実践的で具体的な選書の機会をご提供いたします。

学校図書館・公共図書館に向けた大規模展示会

本展示会では、学校図書館向け図書を中心に、約1万5,000冊を展示いたします。教科書関連図書もあわせてご覧いただけるほか、通常の一般流通では入手しにくい川崎関連図書や郷土資料も展示・紹介いたします。

また、川崎市立特別支援学校および小・中学校特別支援学級で採択されている「附則第9条本」に加え、近隣自治体で採択されている「附則第9条本」も展示いたします。学校現場における図書選定の実務に役立つ機会として、先生方、学校司書の皆さま、図書ボランティアの皆さまに広くご活用いただけます。

さらに、川崎市ゆかりの図書として、絵本作家・かこさとし先生、科学者・藤嶋昭先生、むかし話研究の第一人者・小澤俊夫先生に関する図書展示も行います。地域の文化や知の蓄積に触れられる展示構成を通じて、川崎という地域ならではの学びの広がりをご提案します。

お客様の声から生まれる「テーマ別選書」展示コーナー

今回の展示会では、お客様からお寄せいただいたテーマをもとに選書した特設展示コーナーを開催いたします。現場で求められているテーマや関心に応じて本を揃えることで、より実践的で具体的な図書選定をサポートいたします。

選書いただいた図書は、その場でリストとしてお渡しいたします。展示のみで販売は行いませんが、その場で実際に手に取りながら比較・検討いただける、貴重な機会となっています。

テーマ選書の応募フォームはこちら

https://forms.gle/MCcxs97tNhmdQyzn6

図書ご担当の先生方をはじめ、総括学校司書の方、図書ボランティアの方、ご興味のある生徒様・保護者様など、この機会にぜひご来場ください。

展示内容

・学校図書館向け図書を中心に約1万5,000冊を展示（教科書関連図書も展示）

・川崎市立特別支援学校および小・中学校特別支援学級で採択している「附則第9条本」の展示

・近隣自治体にて採択している「附則第9条本」の展示

・通常の一般流通では手に入らない希少な川崎関連図書の展示・紹介（かわさき本・郷土本）

・川崎市ゆかりの絵本作家 かこさとし先生の図書展示

・川崎市在住の科学者 藤嶋昭先生の図書展示

・川崎市在住のむかし話の第一人者 小澤俊夫先生の図書展示

・お客様からお寄せいただいたテーマをもとに選書した展示コーナー

同時開催展示・イベント

第4回 友だちに薦めたいこの1冊コンクール 読書感想文こども作文コンクール 入賞作品展示

作文部門、イラスト部門として、川崎市に在学・在住の小学生ならびに川崎市以外の小学生、川崎市内の小学校を対象に募集したところ、4,000点近い作品が寄せられました。審査の結果、最優秀賞8名（藤嶋昭賞1名）、優秀賞14名、東京応化工業賞6名、北野書店ファミリー賞8名、奨励賞120名、学校団体賞5校の各賞が決定しました。今回はその中から33名の作品を展示いたします。

主催：公益財団法人東京応化科学技術振興財団

後援：川崎市教育委員会／東京応化工業株式会社／株式会社北野書店

「ミライの書店」アイデアコンペティション 入賞者最終プレゼンテーション審査会開催

川崎市では現在、「新たな市立高等学校の在り方検討懇談会」等において、STEAM教育、キャリア教育やデザイン思考を取り入れた教育の重要性について議論が進められています。本企画「ミライの書店」アイデアコンペは、こうした教育の流れを踏まえ、市内中高生が社会の変化をテーマに主体的に課題を発見し、未来の社会のあり方を構想する機会を提供する教育的プログラムとして実施するものです。テーマは「ミライの書店」。デジタル化やEC化が進む社会において、未来の「本屋」という文化拠点がどのような役割を持ちうるのかを考えることで、文化・社会・テクノロジーを横断した思考力を育むことを目的としています。

6月6日（土）15:00～「ミライの書店アイデアコンペティション最終発表」

入賞者による最終発表と審査を行います。

主催：株式会社北野書店

読書に関する特別講演会を毎日開催

6月3日（水）15:00～「特別支援学級で楽しむ読書活動」

特別支援学級での読書を、もっと自由に、もっと楽しくできたらいいと思いませんか。この交流会では、「思わず笑顔になる絵本の読み聞かせ」、「明日から試したくなるアイデアの共有」など、「楽しむ感覚」を持ち帰っていただこうと考えています。当日は、学校現場での実践を持ち寄っていただき、楽しい交流会になるよう計画しています。



6月4日（木）14:00～「図書館司書、図書ボランティアの交流会」

川崎市内の学校では、学校図書館司書・図書ボランティアの方々が中心となり、読書活動を活発で魅力的なものにしています。この交流会では、各校で行っている「活動のひと工夫」を紹介したり、「推し本」を紹介し合ったりします。学校図書館にかかわっている方々だけでなく、子供たちの読書に関心のある方々と、楽しい時間を一緒に作っていきたいと考えています。



6月5日（金）15:00～「かこさとし先生を読む」

２０２６年は、「かこさとし生誕１００年」という記念すべき年です。かこ先生の作品は日本中の子供たちに今なお愛され続けています。しかし、先生が川崎市にゆかりのある方であることを知らない子供がたくさんいます。ここでは、伝記「かこさとし」を扱った実践、かこ先生を教室で読んだ実践を紹介し合い、かこ先生の魅力を再発見し、改めてそれを川崎市全体に広げていきたいと考えています。

開催概要

名称

川崎市学校図書展示会2026

開催日時

2026年6月3日（水）13:00～19:00

2026年6月4日（木）10:00～19:00

2026年6月5日（金）10:00～19:00

2026年6月6日（土）10:00～18:00

会場

川崎市国際交流センター

〒211-0033 神奈川県川崎市中原区木月祗園町2-2

TEL：044-435-7000

FAX：044-435-7010

主催

北野書店

共催

川崎市教育委員会

後援

川崎市

川崎市立中学校長会

川崎市立小学校長会

川崎市特別支援学校長会

川崎商工会議所

川崎市ESD研究会

参加申込フォーム

https://forms.gle/iVYgN4wp1Tx1ZaNU9

北野書店について

北野書店は、1947年の創業以来、川崎の地で学校図書館や地域の読者とともに歩みを重ねてきた地域密着型書店です。書籍の販売にとどまらず、学校への教科書・教材の納入、公共図書館への書籍提供や整理委託業務などを通じて、地域の学びを支える役割を担ってきました。現在も、学校・図書館・地域をつなぐ存在として、読書環境の充実と学びの機会づくりに取り組んでいます。

会社概要

株式会社北野書店

〒212-0058

神奈川県川崎市幸区鹿島田1-18-7 KITANOビル3F

TEL：044-511-5491（代表）

FAX：044-511-2340

創業：1947年5月

代表取締役：北野晋太朗

取扱商品

書籍（新刊書籍・雑誌・教科書・副教材・参考書 ほか）

その他（文具・検定受付・地域に関連した商品 ほか）

事業内容

・上記取扱商品の販売、その他これに付随する品目の販売

・川崎市内を中心に公共図書館・学校への書籍・雑誌の納入・販売

・学校への教科書・教材の納入・販売

・公共図書館整理委託業務・図書装備委託業務

・出版事業

本件に関するお問い合わせ先

北野書店（お問い合わせ先）

TEL：044-511-5491

FAX：044-511-2340

〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-18-7 KITANOビル3F

Mail：gaishou@kitanobook.co.jp

Web：https://www.kitanoshoten.com/