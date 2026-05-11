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水上恒司さんが全力の「超COOOOL！！」を披露！新CM 「プレステージテクノロジー 涼」を5月15日放送開始
〜「着る方が涼しい」テクノロジーを体感。水上さんのエネルギッシュな熱演に注目〜
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、夏仕様の機能性を訴求する「プレステージテクノロジー 涼（りょう）」シリーズの新CMキャラクターに俳優の水上恒司さんを起用します。新CMプレステージテクノロジー 涼「超COOOOL！！」篇は、5月11日（月）からWEBにて先行公開、テレビCMは5月15日（金）から全国で放送します。なお、6月12日（金）からはサマーフォーマルの新CM放映も予定しております。
今回のCMは、過酷な暑さが続く日本の夏において、毎日お仕事を頑張っているビジネスパーソンに「着る方が涼しい」という驚きの快適さを視覚的に訴求する内容となっています。水上さんのエネルギッシュな熱演とともに、高通気ワイシャツや接触冷感スラックスの魅力を凝縮してお届けします。
【CMストーリー】
本CMは、朝のルーティンを感じさせるシーンから始まります。午前7時30分、目覚まし時計が鳴り響く中「あちぃー」と、夏の暑さを感じながら目を覚ます水上さん。鏡の前で「涼」シリーズのワイシャツに袖を通し、外出の準備を整えていく姿を描いています。高通気ワイシャツの爽快感と接触冷感スラックスの冷たさを全身で感じた瞬間、そのあまりの涼しさに「超COOOOL！！」と絶叫。全身から冷気が溢れ出すような演出で、商品の圧倒的な快適さを表現します。その後、涼しげな表情でさっそうと外出する姿が映し出されます。最後に、同じく「涼」シリーズを身にまとった生見愛瑠さんが「レディースも超COOOOL！！」というフレーズとともに、レディースについても紹介します。
https://digitalpr.jp/table_img/2496/134438/134438_web_1.png
■CMカット
■CMエピソード
特に印象的なのは、「超COOOOL！！」と叫ぶシーンです。水上さんご自身が非常に高いテンションで撮影に臨んでくださり、その突き抜けた明るさと熱演に、カットがかかった瞬間、現場は大きな拍手と笑顔に包まれました。水上さんの持つエネルギッシュな魅力が十二分に発揮され、本CMを象徴する印象的な一幕となりました。夏のビジネスシーンを快適に変える「プレステージテクノロジー 涼」シリーズの魅力が、水上さんの熱演とともに凝縮された新CMを、ぜひお楽しみください！なおメイキング動画には、本編では見られない水上さんのアツい表情や未公開カットも多数収録されています。
■水上さんインタビュー
Ｑ．高通気ワイシャツの着心地はいかがでしたか？
Ａ．僕自身、暑がりで汗をかくことが多いのですが、このアイテムは爽やかで清潔感のある印象をキープできると思います。
Ｑ．接触冷感スラックスの履き心地はいかがでしたか？
Ａ．撮影中のちょっと暑かったりするときも、とてもひんやりしていて、良いアイテムだなと思いました。
Ｑ．水上さんの毎朝のルーティンを教えてください。
Ａ．特別なことはしてないですね…（笑）でも大体、ぎりぎりまで寝て出発30分前に起きるというのがルーティンですかね。
■監督コメント
監督：中尾 隼
水上恒司さんの「超COOOOL！！」なアツい表情を数パターン撮影させていただきましたが、全部おもしろくて、どのテイクを採用するかとても迷いました。毎日お仕事を頑張っているビジネスパーソンに「着る方が涼しい」ワイシャツとスラックスで、これからの暑い時期を乗りきってもらえればと思います。
■出演者プロフィール
＜水上 恒司さん＞
1999年5月12日生まれ、福岡県出身。
俳優。NHK連続テレビ小説『ブギウギ』や映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』
（第47回日本アカデミー賞 優秀主演男優賞）など話題作に連続出演。
2025年は主演映画『九龍ジェネリックロマンス』『火喰鳥を、喰う』『WIND BREAKER』が相次いで公開、ドラマ『シナントロープ』に主演。2026年5月には主演映画『TOKYO BURST -犯罪都市-』の公開を控え、Netflixシリーズ『ソウルメイト』、Amazonプライム・ビデオ『犯罪者』への出演も予定している。
＜生見 愛瑠さん＞
2002年3月6日生まれ、愛知県出身。
モデル・俳優。小学館「CanCam」専属モデル。
NTV「ヒルナンデス」「THE突破ファイル」などバラエティ番組にレギュラー出演し活躍する一方、2021年に俳優デビュー。
2022年には映画初出演にしてヒロインを演じた「モエカレはオレンジ色」で第46回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。近作には映画「劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション」（’25）、ヒロインを務めた映画「君が最後に遺した歌」（’26）、映画「SAKAMOTO DAYS」（’26）などがある。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 高橋、濱野
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
YouTube公式チャンネル（CM動画）
https://youtu.be/JDRAvqiJGc8
YouTube公式チャンネル（メイキング）
https://youtu.be/JRqZTzNOH0g
特設サイト
https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/c/pg/1prestige-technology/
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）は、夏仕様の機能性を訴求する「プレステージテクノロジー 涼（りょう）」シリーズの新CMキャラクターに俳優の水上恒司さんを起用します。新CMプレステージテクノロジー 涼「超COOOOL！！」篇は、5月11日（月）からWEBにて先行公開、テレビCMは5月15日（金）から全国で放送します。なお、6月12日（金）からはサマーフォーマルの新CM放映も予定しております。
今回のCMは、過酷な暑さが続く日本の夏において、毎日お仕事を頑張っているビジネスパーソンに「着る方が涼しい」という驚きの快適さを視覚的に訴求する内容となっています。水上さんのエネルギッシュな熱演とともに、高通気ワイシャツや接触冷感スラックスの魅力を凝縮してお届けします。
【CMストーリー】
本CMは、朝のルーティンを感じさせるシーンから始まります。午前7時30分、目覚まし時計が鳴り響く中「あちぃー」と、夏の暑さを感じながら目を覚ます水上さん。鏡の前で「涼」シリーズのワイシャツに袖を通し、外出の準備を整えていく姿を描いています。高通気ワイシャツの爽快感と接触冷感スラックスの冷たさを全身で感じた瞬間、そのあまりの涼しさに「超COOOOL！！」と絶叫。全身から冷気が溢れ出すような演出で、商品の圧倒的な快適さを表現します。その後、涼しげな表情でさっそうと外出する姿が映し出されます。最後に、同じく「涼」シリーズを身にまとった生見愛瑠さんが「レディースも超COOOOL！！」というフレーズとともに、レディースについても紹介します。
https://digitalpr.jp/table_img/2496/134438/134438_web_1.png
■CMカット
■CMエピソード
特に印象的なのは、「超COOOOL！！」と叫ぶシーンです。水上さんご自身が非常に高いテンションで撮影に臨んでくださり、その突き抜けた明るさと熱演に、カットがかかった瞬間、現場は大きな拍手と笑顔に包まれました。水上さんの持つエネルギッシュな魅力が十二分に発揮され、本CMを象徴する印象的な一幕となりました。夏のビジネスシーンを快適に変える「プレステージテクノロジー 涼」シリーズの魅力が、水上さんの熱演とともに凝縮された新CMを、ぜひお楽しみください！なおメイキング動画には、本編では見られない水上さんのアツい表情や未公開カットも多数収録されています。
■水上さんインタビュー
Ｑ．高通気ワイシャツの着心地はいかがでしたか？
Ａ．僕自身、暑がりで汗をかくことが多いのですが、このアイテムは爽やかで清潔感のある印象をキープできると思います。
Ｑ．接触冷感スラックスの履き心地はいかがでしたか？
Ａ．撮影中のちょっと暑かったりするときも、とてもひんやりしていて、良いアイテムだなと思いました。
Ｑ．水上さんの毎朝のルーティンを教えてください。
Ａ．特別なことはしてないですね…（笑）でも大体、ぎりぎりまで寝て出発30分前に起きるというのがルーティンですかね。
■監督コメント
監督：中尾 隼
水上恒司さんの「超COOOOL！！」なアツい表情を数パターン撮影させていただきましたが、全部おもしろくて、どのテイクを採用するかとても迷いました。毎日お仕事を頑張っているビジネスパーソンに「着る方が涼しい」ワイシャツとスラックスで、これからの暑い時期を乗りきってもらえればと思います。
■出演者プロフィール
＜水上 恒司さん＞
1999年5月12日生まれ、福岡県出身。
俳優。NHK連続テレビ小説『ブギウギ』や映画『あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。』
（第47回日本アカデミー賞 優秀主演男優賞）など話題作に連続出演。
2025年は主演映画『九龍ジェネリックロマンス』『火喰鳥を、喰う』『WIND BREAKER』が相次いで公開、ドラマ『シナントロープ』に主演。2026年5月には主演映画『TOKYO BURST -犯罪都市-』の公開を控え、Netflixシリーズ『ソウルメイト』、Amazonプライム・ビデオ『犯罪者』への出演も予定している。
＜生見 愛瑠さん＞
2002年3月6日生まれ、愛知県出身。
モデル・俳優。小学館「CanCam」専属モデル。
NTV「ヒルナンデス」「THE突破ファイル」などバラエティ番組にレギュラー出演し活躍する一方、2021年に俳優デビュー。
2022年には映画初出演にしてヒロインを演じた「モエカレはオレンジ色」で第46回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞。近作には映画「劇場版TOKYO MER〜走る緊急救命室〜南海ミッション」（’25）、ヒロインを務めた映画「君が最後に遺した歌」（’26）、映画「SAKAMOTO DAYS」（’26）などがある。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 高橋、濱野
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
関連リンク
YouTube公式チャンネル（CM動画）
https://youtu.be/JDRAvqiJGc8
YouTube公式チャンネル（メイキング）
https://youtu.be/JRqZTzNOH0g
特設サイト
https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/c/pg/1prestige-technology/