Z世代に絶大な人気を誇るインフルエンサー 羽方るなさんが特別講師に！
学校法人青叡舎学院 勇志国際高等学校（校長 今井修）は、5月の「僕らのパッションリーダーズ」に、タレントとして活動しながら美容・メイク系インフルエンサーとしても人気を集める羽方るなさんを特別講師にお招きすることを決定しました。高校時代、恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』で一躍注目を浴びた羽方さんが、当時の経験、インフルエンサーとしての現在の活動やこれから挑戦したいこと、そして高校生に伝えたいリアルなメッセージを語ります。
羽方さんは、 ABEMAの恋愛番組『今日、好きになりました。』への出演をきっかけに注目を集め、透明感のあるビジュアルと自然体のキャラクターで若年層を中心に支持されています。その後は『GIRL or LADY2』などの番組にも出演し、タレントとしても活動の幅を広げています。モデルとしても、ファッションイベントやブランド撮影、サロンモデルなど幅広く活躍。SNSでは美容・ファッション・ライフスタイルを中心に発信し、Z世代を中心にインフルエンサーとしても注目されています。
司会は、『GIRL or LADY2』で共演し、勇志国際高校の生配信授業「色彩・パーソナルカラー講座」や、宮崎学習センターの通学コースの「メイク講座」の講師も務める超人気イメージコンサルタントの佐野萌美さんです。勇志国際高校だから実現した美容業界の第一線でともに活躍する羽方さん、佐野さんのスペシャル対談！ Z世代の憧れの存在で、今をときめく羽方さんの特別講義は、宮崎学習センターから生配信します。生配信は生徒・保護者だけでなく一般の方も視聴できます。この機会に勇志国際高校の大人気授業「僕らのパッションリーダーズ」をぜひご覧ください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348766/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348766/images/bodyimage2】
◆講演概要◆
《日時》令和8年5月26日（火）10：30～11：20
《講師》羽方るなさん（タレント／インフルエンサー）
《視聴》https://onl.bz/eTZ7fMg
僕らのパッションリーダーズとは…
勇志流キャリア教育の一環で、毎回、各分野で活躍される方を講師として勇志国際高校にお招きして開催、生配信する特別授業。講師の方の溢れるパッションに触れることで、社会を「生きる」ために必要な力や職業観を育成し、進路選択の幅を広げます。勇志国際高校で人気の特別講義です。
配信元企業：学校法人青叡舎学院 勇志国際高等学校
羽方さんは、 ABEMAの恋愛番組『今日、好きになりました。』への出演をきっかけに注目を集め、透明感のあるビジュアルと自然体のキャラクターで若年層を中心に支持されています。その後は『GIRL or LADY2』などの番組にも出演し、タレントとしても活動の幅を広げています。モデルとしても、ファッションイベントやブランド撮影、サロンモデルなど幅広く活躍。SNSでは美容・ファッション・ライフスタイルを中心に発信し、Z世代を中心にインフルエンサーとしても注目されています。
司会は、『GIRL or LADY2』で共演し、勇志国際高校の生配信授業「色彩・パーソナルカラー講座」や、宮崎学習センターの通学コースの「メイク講座」の講師も務める超人気イメージコンサルタントの佐野萌美さんです。勇志国際高校だから実現した美容業界の第一線でともに活躍する羽方さん、佐野さんのスペシャル対談！ Z世代の憧れの存在で、今をときめく羽方さんの特別講義は、宮崎学習センターから生配信します。生配信は生徒・保護者だけでなく一般の方も視聴できます。この機会に勇志国際高校の大人気授業「僕らのパッションリーダーズ」をぜひご覧ください。
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◆講演概要◆
《日時》令和8年5月26日（火）10：30～11：20
《講師》羽方るなさん（タレント／インフルエンサー）
《視聴》https://onl.bz/eTZ7fMg
僕らのパッションリーダーズとは…
勇志流キャリア教育の一環で、毎回、各分野で活躍される方を講師として勇志国際高校にお招きして開催、生配信する特別授業。講師の方の溢れるパッションに触れることで、社会を「生きる」ために必要な力や職業観を育成し、進路選択の幅を広げます。勇志国際高校で人気の特別講義です。
配信元企業：学校法人青叡舎学院 勇志国際高等学校
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