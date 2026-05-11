PC・スマホ値上げが続く今、EC価格更新を自動化--PriceChangerが初期費用無料キャンペーン開始
idea株式会社（所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1、代表取締役：清野秀之）は、EC事業者向け価格自動更新SaaS「PriceChanger」において、PriceChanger 初期費用無料キャンペーン（2026年5月）を実施することをお知らせいたします。 2026年、PC・スマートフォン市場で値上げラッシュが続いています。市場調査によるとスマートフォンの平均販売価格は前年比6.9%上昇する見通しで、PC各社も相次いで価格改定を表明しています（PC Watch調べ）。 仕入れ値が上がるたびに、EC事業者は売値をすぐに更新しなければ二重の損失を被ります。更新が遅れれば赤字で売り続け、競合の値上げに気づかなければ最安値を維持したまま利益を積み増せるチャンスを逃します。しかし現実には、多くの事業者が手動で価格を管理しており、「気づいたら赤字だった」「競合が値上げしているのに気づかなかった」という事態が繰り返されています。
■ 手動価格管理が招く「気づいたら損をしていた」の構造
価格.comに出店するEC事業者の多くが、競合価格の確認とECカートへの価格反映を手動で行っています。1商品ずつ価格.comを確認し、管理画面にログインして更新する作業は、取扱商品が数十～数百点の場合、月間40時間以上になることも珍しくありません。
2026年のように仕入れ値が急変動する局面では、この手動更新の遅れが直接的な損失につながります。
・仕入れ値上昇→売値を更新しなければ赤字で販売し続ける
・競合が値上げ→追随しなければ利益率改善の機会を逃す
・夜間・休日の価格変動→翌営業日まで最適価格を維持できない
■ PriceChangerが解決する「価格更新の遅れ」
PriceChangerは、価格.comの競合価格を24時間365日自動監視し、あらかじめ設定したルールに基づいてECカートの販売価格をリアルタイム更新するクラウドサービスです。 ・競合価格を自動取得し、ECカートへ即時反映
・下限価格設定で原価割れを自動防止（赤字販売ゼロ）
・100商品を最短3～5分で一括更新
・makeshop最新APIに完全対応
・2013年のサービス開始以来、導入企業のべ100社以上・5年継続利用率90%
＜キャンペーン概要＞
【キャンペーン名】PriceChanger 初期費用無料キャンペーン（2026年5月）
【キャンペーン期間】2026年5月7日（木）～2026年6月30日まで（トライアル開始期限）
【対象】価格.com出店中のEC事業者（法人・個人事業主）
【キャンペーン内容】
・15日間無料トライアル（全機能利用可）
・初期費用 通常66,000円（税込）→ 無料
・初期設定代行 無料（弊社担当者が価格.com連携・下限価格設定を代行）
・本契約移行で翌月分の月額料金を無料
※ 2026年6月30日（火）までにトライアルを開始された方が対象です。
【お申し込み・詳細】
▼ 15日間無料トライアルはこちら
https://www.price-changer.com/
【会社概要】
会社名 ：idea株式会社
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者 ：代表取締役 清野秀之
設立 ：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新SaaS「PriceChanger」の開発・提供、不動産業
URL ：https://www.i-dea.co.jp/
サービス：https://www.price-changer.com/
配信元企業：idea株式会社
■ 手動価格管理が招く「気づいたら損をしていた」の構造
価格.comに出店するEC事業者の多くが、競合価格の確認とECカートへの価格反映を手動で行っています。1商品ずつ価格.comを確認し、管理画面にログインして更新する作業は、取扱商品が数十～数百点の場合、月間40時間以上になることも珍しくありません。
2026年のように仕入れ値が急変動する局面では、この手動更新の遅れが直接的な損失につながります。
・仕入れ値上昇→売値を更新しなければ赤字で販売し続ける
・競合が値上げ→追随しなければ利益率改善の機会を逃す
・夜間・休日の価格変動→翌営業日まで最適価格を維持できない
■ PriceChangerが解決する「価格更新の遅れ」
PriceChangerは、価格.comの競合価格を24時間365日自動監視し、あらかじめ設定したルールに基づいてECカートの販売価格をリアルタイム更新するクラウドサービスです。 ・競合価格を自動取得し、ECカートへ即時反映
・下限価格設定で原価割れを自動防止（赤字販売ゼロ）
・100商品を最短3～5分で一括更新
・makeshop最新APIに完全対応
・2013年のサービス開始以来、導入企業のべ100社以上・5年継続利用率90%
＜キャンペーン概要＞
【キャンペーン名】PriceChanger 初期費用無料キャンペーン（2026年5月）
【キャンペーン期間】2026年5月7日（木）～2026年6月30日まで（トライアル開始期限）
【対象】価格.com出店中のEC事業者（法人・個人事業主）
【キャンペーン内容】
・15日間無料トライアル（全機能利用可）
・初期費用 通常66,000円（税込）→ 無料
・初期設定代行 無料（弊社担当者が価格.com連携・下限価格設定を代行）
・本契約移行で翌月分の月額料金を無料
※ 2026年6月30日（火）までにトライアルを開始された方が対象です。
【お申し込み・詳細】
▼ 15日間無料トライアルはこちら
https://www.price-changer.com/
【会社概要】
会社名 ：idea株式会社
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者 ：代表取締役 清野秀之
設立 ：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新SaaS「PriceChanger」の開発・提供、不動産業
URL ：https://www.i-dea.co.jp/
サービス：https://www.price-changer.com/
配信元企業：idea株式会社
プレスリリース詳細へ