楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『章／緑黄色社会』（ピアノソロ、ピアノ＆ヴォーカル、メロディ譜、やさしく弾けるピアノソロ）が発売

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ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。

『章／緑黄色社会（ピアノソロ）[LPS2259]大型（A4判）』

下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2259

＜楽譜概要＞
「章／緑黄色社会」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
日本テレビ系ドラマ『月夜行路 －答えは名作の中に－』主題歌
キー：B
（曲名よみ）しるし

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】550円(税別)　 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月11日 　【発売】全国楽器店・書店

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348810/images/bodyimage1】

『章／緑黄色社会（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1969]大型（A4判）』

下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1969

＜楽譜概要＞
「章／緑黄色社会」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
日本テレビ系ドラマ『月夜行路 －答えは名作の中に－』主題歌
キー：B
（曲名よみ）しるし

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】550円(税別)　 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2026年5月11日 　【発売】全国楽器店・書店

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348810/images/bodyimage2】

『章／緑黄色社会（メロディ譜）[LTML47]大型（A4判）』

下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML47

＜楽譜概要＞
「章／緑黄色社会」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
日本テレビ系ドラマ『月夜行路 －答えは名作の中に－』主題歌
キー：B
（曲名よみ）しるし

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】300円(税別)　 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年5月11日 　【発売】全国楽器店・書店

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348810/images/bodyimage3】

『やさしく弾ける　章　原調初級版／緑黄色社会（ピアノソロ）[LPS2260]大型（A4判）』

下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2260

＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける　章　原調初級版／緑黄色社会」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜　演奏レベル…バイエル終了程度
キー：B
（曲名よみ）しるし

ドラマ『月夜行路 ー答えは名作の中にー』主題歌



プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】550円(税別)　 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月11日 　【発売】全国楽器店・書店

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348810/images/bodyimage4】

『やさしく弾ける　章　ハ長調版／緑黄色社会（ピアノソロ）[LPS2261]大型（A4判）』

下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2261

＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける　章　ハ長調版／緑黄色社会」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜　演奏レベル…バイエル終了程度
キー：C
（曲名よみ）しるし

ドラマ『月夜行路 ー答えは名作の中にー』主題歌



プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】550円(税別)　 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月11日 　【発売】全国楽器店・書店

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348810/images/bodyimage5】

配信元企業：株式会社フェアリー
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