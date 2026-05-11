楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『章／緑黄色社会』（ピアノソロ、ピアノ＆ヴォーカル、メロディ譜、やさしく弾けるピアノソロ）が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『章／緑黄色社会（ピアノソロ）[LPS2259]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2259
＜楽譜概要＞
「章／緑黄色社会」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
日本テレビ系ドラマ『月夜行路 －答えは名作の中に－』主題歌
キー：B
（曲名よみ）しるし
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348810/images/bodyimage1】
『章／緑黄色社会（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1969]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1969
＜楽譜概要＞
「章／緑黄色社会」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
日本テレビ系ドラマ『月夜行路 －答えは名作の中に－』主題歌
キー：B
（曲名よみ）しるし
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2026年5月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348810/images/bodyimage2】
『章／緑黄色社会（メロディ譜）[LTML47]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML47
＜楽譜概要＞
「章／緑黄色社会」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
日本テレビ系ドラマ『月夜行路 －答えは名作の中に－』主題歌
キー：B
（曲名よみ）しるし
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年5月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348810/images/bodyimage3】
『やさしく弾ける 章 原調初級版／緑黄色社会（ピアノソロ）[LPS2260]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2260
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける 章 原調初級版／緑黄色社会」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
キー：B
（曲名よみ）しるし
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348810/images/bodyimage4】
『やさしく弾ける 章 ハ長調版／緑黄色社会（ピアノソロ）[LPS2261]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2261
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける 章 ハ長調版／緑黄色社会」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
キー：C
（曲名よみ）しるし
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348810/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
『章／緑黄色社会（ピアノソロ）[LPS2259]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2259
＜楽譜概要＞
「章／緑黄色社会」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
日本テレビ系ドラマ『月夜行路 －答えは名作の中に－』主題歌
キー：B
（曲名よみ）しるし
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348810/images/bodyimage1】
『章／緑黄色社会（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1969]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1969
＜楽譜概要＞
「章／緑黄色社会」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
日本テレビ系ドラマ『月夜行路 －答えは名作の中に－』主題歌
キー：B
（曲名よみ）しるし
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2026年5月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348810/images/bodyimage2】
『章／緑黄色社会（メロディ譜）[LTML47]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML47
＜楽譜概要＞
「章／緑黄色社会」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
日本テレビ系ドラマ『月夜行路 －答えは名作の中に－』主題歌
キー：B
（曲名よみ）しるし
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年5月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348810/images/bodyimage3】
『やさしく弾ける 章 原調初級版／緑黄色社会（ピアノソロ）[LPS2260]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2260
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける 章 原調初級版／緑黄色社会」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
キー：B
（曲名よみ）しるし
ドラマ『月夜行路 ー答えは名作の中にー』主題歌
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348810/images/bodyimage4】
『やさしく弾ける 章 ハ長調版／緑黄色社会（ピアノソロ）[LPS2261]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2261
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける 章 ハ長調版／緑黄色社会」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
キー：C
（曲名よみ）しるし
ドラマ『月夜行路 ー答えは名作の中にー』主題歌
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月11日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348810/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
プレスリリース詳細へ