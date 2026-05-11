楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『スターダスト／Official髭男dism』（ピアノソロ、ピアノ＆ヴォーカル、メロディ譜、やさしく弾けるピアノソロ）が発売

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ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。

『スターダスト／Official髭男dism（ピアノソロ）[LPS2256]大型（A4判）』

下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2256

＜楽譜概要＞
「スターダスト／Official髭男dism」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
TBS系TVドラマ 日曜劇場『ＧＩＦＴ』主題歌

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】550円(税別)　 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月8日 　【発売】全国楽器店・書店

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348809/images/bodyimage1】

『スターダスト／Official髭男dism（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1968]大型（A4判）』

下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1968

＜楽譜概要＞
「スターダスト／Official髭男dism」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
TBS系TVドラマ 日曜劇場『ＧＩＦＴ』主題歌

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】550円(税別)　 【判型・ページ数】A4・12ページ
【発売日】2026年5月8日 　【発売】全国楽器店・書店

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348809/images/bodyimage2】

『スターダスト／Official髭男dism（メロディ譜）[LTML46]大型（A4判）』

下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML46

＜楽譜概要＞
「スターダスト／Official髭男dism」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
TBS系TVドラマ 日曜劇場『ＧＩＦＴ』主題歌

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】300円(税別)　 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年5月8日 　【発売】全国楽器店・書店

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348809/images/bodyimage3】

『やさしく弾ける　スターダスト　原調初級版／Official髭男dism（ピアノソロ）[LPS2257]大型（A4判）』

下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2257

＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける　スターダスト　原調初級版／Official髭男dism」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜　演奏レベル…バイエル終了程度
TBS系TVドラマ 日曜劇場『ＧＩＦＴ』主題歌

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】550円(税別)　 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月8日 　【発売】全国楽器店・書店

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348809/images/bodyimage4】

『やさしく弾ける　スターダスト　ハ長調版／Official髭男dism（ピアノソロ）[LPS2258]大型（A4判）』

下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2258

＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける　スターダスト　ハ長調版／Official髭男dism」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜　演奏レベル…バイエル終了程度
TBS系TVドラマ 日曜劇場『ＧＩＦＴ』主題歌

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】550円(税別)　 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月8日 　【発売】全国楽器店・書店

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348809/images/bodyimage5】

配信元企業：株式会社フェアリー
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