楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『エルダーフラワー／Official髭男dism』（ピアノソロ、ピアノ＆ヴォーカル、メロディ譜、やさしく弾けるピアノソロ）が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『エルダーフラワー／Official髭男dism（ピアノソロ）[LPS2253]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2253
＜楽譜概要＞
「エルダーフラワー／Official髭男dism」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
映画『人はなぜラブレターを書くのか』主題歌
キー：A(フラット)～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月1日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348808/images/bodyimage1】
『エルダーフラワー／Official髭男dism（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1967]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1967
＜楽譜概要＞
「エルダーフラワー／Official髭男dism」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
映画『人はなぜラブレターを書くのか』主題歌
キー：A(フラット)～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月1日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348808/images/bodyimage2】
『エルダーフラワー／Official髭男dism（メロディ譜）[LTML45]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML45
＜楽譜概要＞
「エルダーフラワー／Official髭男dism」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
映画『人はなぜラブレターを書くのか』主題歌
キー：A(フラット)～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年5月1日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348808/images/bodyimage3】
『やさしく弾ける エルダーフラワー 原調初級版／Official髭男dism（ピアノソロ）[LPS2254]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2254
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける エルダーフラワー 原調初級版／Official髭男dism」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
映画『人はなぜラブレターを書くのか』主題歌
キー：A(フラット)～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月1日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348808/images/bodyimage4】
『やさしく弾ける エルダーフラワー ハ長調版／Official髭男dism（ピアノソロ）[LPS2255]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2255
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける エルダーフラワー ハ長調版／Official髭男dism」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
映画『人はなぜラブレターを書くのか』主題歌
キー：A(フラット)～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月1日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348808/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
『エルダーフラワー／Official髭男dism（ピアノソロ）[LPS2253]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2253
＜楽譜概要＞
「エルダーフラワー／Official髭男dism」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
映画『人はなぜラブレターを書くのか』主題歌
キー：A(フラット)～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月1日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348808/images/bodyimage1】
『エルダーフラワー／Official髭男dism（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1967]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1967
＜楽譜概要＞
「エルダーフラワー／Official髭男dism」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
映画『人はなぜラブレターを書くのか』主題歌
キー：A(フラット)～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年5月1日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348808/images/bodyimage2】
『エルダーフラワー／Official髭男dism（メロディ譜）[LTML45]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML45
＜楽譜概要＞
「エルダーフラワー／Official髭男dism」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
映画『人はなぜラブレターを書くのか』主題歌
キー：A(フラット)～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年5月1日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348808/images/bodyimage3】
『やさしく弾ける エルダーフラワー 原調初級版／Official髭男dism（ピアノソロ）[LPS2254]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2254
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける エルダーフラワー 原調初級版／Official髭男dism」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
映画『人はなぜラブレターを書くのか』主題歌
キー：A(フラット)～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月1日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348808/images/bodyimage4】
『やさしく弾ける エルダーフラワー ハ長調版／Official髭男dism（ピアノソロ）[LPS2255]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2255
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける エルダーフラワー ハ長調版／Official髭男dism」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
映画『人はなぜラブレターを書くのか』主題歌
キー：A(フラット)～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年5月1日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348808/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
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