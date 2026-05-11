大ヒット中の「トミカガレージ」がスマートに進化！ 「tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition」 2026年7月中旬発売 リモコン機能、6色のライティング、複数台一斉操作で、愛車を輝かせるコレクションディスプレイ



tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition

※トミカ（ミニカー）は付属しません。





株式会社タカラトミー(代表取締役社長：富山彰夫/所在地：東京都葛飾区)は、ダイキャスト製ミニカー「トミカ」の大人向けプレイセットシリーズ「tomica＋(トミカプラス)」の新商品として、「tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition(トミカガレージ スマート ストーン グレー スタンダード エディション)」（希望小売価格：7,700円／税込）を2026年7月中旬から、全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、 オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」(takaratomymall.jp/)等にて発売します。

なお、「タカラトミーモール」では、2026年5月11日(月)から予約受付を開始予定です。

本商品は、アジア10の地域（日本、中国、韓国、香港、台湾、シンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、ベトナム）で発売を予定しています（日本以外の地域は順次入荷）。

また、2026年5月13日(水)から開催の「第64回 静岡ホビーショー」tomicaコーナーで初お披露目します。

「トミカ」のコレクションをスタイリッシュに飾るガレージ「tomica GARAGE」は、2025年2月の発売以来、国内外の大人の「トミカ」ファンから大変ご好評をいただき、人気商品となっています。

新登場する「tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition」は、「トミカ」が長年培ってきた知見を活かし、これまでの「本物のガレージのようなシャッター開閉と室内照明」に加え、「リモコン操作」「6色切り替えのLED照明」「質感にこだわった内装デザイン」「ガレージを並べて楽しむニーズに対応した複数台一斉操作」などの機能を拡張した進化モデルです。大人のアソビ心を刺激するリアリティをさらに追求し、スマートな操作性とダイナミックなコレクション演出を実現しました。

＜株式会社タカラトミー ブランドビジネス本部 トミカ事業室 室長 流石正 コメント＞

大人ファンに向けた「トミカ」の新たな楽しみ方として提案した「tomica GARAGE」は、SNSを中心に大きな話題となり、日本のみならずアジア各地域からも、予想を超える反響をいただきました。インテリアとしてかっこよく飾りたいというニーズに応えるだけでなく、つい触れて遊びたくなる“アソビ心”を多くの皆様に受け入れていただけたことを大変嬉しく思います。今回はシャッター開閉のリモコン操作、ガレージ内の照明の色を変更できるなど進化しておりますので、ぜひ飾って触って楽しんでいただければと思います。

新商品「tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition」概要

大ヒット「tomica GARAGE」の進化モデル、大人のアソビ心を刺激するコレクションディスプレイ！

tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition

●リモコン操作

リモコン機能を搭載し、本体に触れずにスマートに電動シャッターを開閉します。コントローラーは車のスマートキーをイメージし、「トミカ」のロゴをあしらった小さく持ちやすいデザインです。クリック音がしない静音設計もこだわりのポイントです。







コントローラー

●6色の照明演出

シャッターが上がると、LED照明がふんわりと点灯します。照明はコントローラーの中央のボタンを押すと切り替えが可能です。カラーは従来の白色と見え方・印象が異なる合計6色（ホワイト、オレンジ、パープル、ブルー、エメラルドグリーン、イエロー）の切り替えが可能で、シーンやトミカの車種に合わせた演出ができます。





●質感を高めた内装デザイン

内装デザイン紙を2セット付属しています。立体感と光沢感を持たせた仕様で照明演出をより引き立てます。



内装デザイン紙

●ダイナミックな複数台一斉操作

複数のガレージを並べて楽しむニーズに応え、コントローラー1台で複数台のガレージのシャッターを同時に開閉・点灯させる一斉操作を実現しました。

＜ 商品概要 ＞

商品名：

tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition

予約開始日：

2026年5月11日(月)

発売日：

2026年7月中旬

希望小売価格：

7,700円（税込）

商品サイズ：

W251㎜×H104㎜×D132㎜ ※トミカ（ミニカー）は付属しません。

使用電池：

【本体】単3形アルカリ乾電池３本 【コントローラー】 単4形アルカリ乾電池１本 ※電池は別売です。

対象年齢：

6歳以上

著作権表記：

© ＴＯＭＹ

取 扱 場 所：

全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、オンラインストア、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」(takaratomymall.jp/)等

公式HP：

www.takaratomy.co.jp/products/tomica/tomicabrand/plus/garagestgray/

＝＝ 5月13日（水）から開催の「第64回 静岡ホビーショー」で初お披露目 ＝＝

「静岡ホビーショー」はプラモデルや鉄道模型、RC モデル等日本が世界に誇る模型ブランドが一堂に会し今年のトレンドとなる新製品を発表・展示を行う日本最大級の模型の展示会です。そこで「tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition」を初お披露目します。

開催期間：2026年5月13日(水)～5月17日(日)

会場：ツインメッセ静岡

＊詳細は、「静岡ホビーショー」公式ページ（www.hobby-shizuoka.com/）をご確認ください。

■「トミカ」について

「トミカ」は1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売され、2025年に55周年を迎えました。外国製のミニカーが全盛だった当時、「日本の子どもたちに、もっと身近な国産車のミニカーで遊んでもらいたい」という熱い想いのもと誕生、今では3世代にわたって愛されています。現在までに、タカラトミーグループから発売した「トミカ」シリーズは、国内外累計10,000種以上、累計販売台数は10億台(2024年12月時点)を超えています。

公式サイト www.takaratomy.co.jp/products/tomica/（日本）

takaratomyasia.com/en/toys/tomica（アジア）

■「tomica」について

かつて幼少期の頃、大好きなクルマに憧れて、夢中でトミカと遊んでいた大人たちへ贈るブランド「tomica」として2015年からスタート。1970年発売当初のトミカ箱に記載されている小文字で表現された「tomica」をブランドロゴとして使用しています。同2015年から クルマのフォルム、細かな塗装や印刷、ホイールのデザインなど、細部に至るまで専用の金型を用いて、可能な限りリアリティを再現した“大人のためのトミカ”シリーズ「トミカプレミアム」を展開しています。「トミカプレミアム」のこれまでの累計販売台数は2,200万台以上（2025年8月時点）となり、そのうちの約60％は大人ユーザーが占めるなど大人向けシリーズとして定着してきています。「トミカプレミアム」の派生シリーズとして2021年11月に新たに映画・アニメ・ドラマをテーマにしたシリーズ「トミカプレミアムunlimited」が、2024年4月にハイクオリティ塗装で実車を再現した“飾って・遊べる”レーシングカーシリーズ「トミカプレミアムRacing」が加わっています。また、2025年2月からは、大人向けのミニカーを輝かせるアソビ心あるプレイセットシリーズ「tomica＋」が誕生し、大人向けアイテムが拡充しています。

公式サイト www.takaratomy.co.jp/products/tomica/tomicabrand/