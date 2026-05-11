エンボディド人工知能（AI）市場は2030年までに60億ドル規模へ拡大、ロボティクスと自律システムが成長を牽引
産業分野における高度な自動化とインテリジェントシステムへの移行が進む中、エンボディド人工知能（AI）市場は次世代イノベーションの中核として注目されています。製造業のロボティクスから防衛・医療分野の自律システムに至るまで、物理世界と相互作用するAIの役割は急速に拡大しています。
ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、世界中の企業に市場インテリジェンスとカスタマイズ調査を提供するリーディング企業です。27の業界、60以上の地域にわたり17,500以上のレポートを展開し、データ、専門家インサイト、分析力を組み合わせた高度な調査を提供しています。
エンボディド人工知能（AI）市場の成長スピードは？
エンボディド人工知能（AI）市場は、2025年の12億ドルから拡大し、2030年までに60億ドル超に達すると予測されています。年平均成長率は**約14～15%**と見込まれています。
地域別では北米が最大市場となり、2030年には23億ドル規模に達する見込みであり、米国単独でも20億ドル規模が予想されています。
エンボディド人工知能（AI）市場の成長を支える要因は？
本市場の成長を支える主な要因は以下の通りです：
● 製造、物流、医療、防衛分野におけるロボティクスおよび自律システムの導入拡大
● 機械学習、コンピュータビジョン、センシング技術の進化
● 産業用途におけるインテリジェント物理システムの拡大
これらの要因により、AIと物理システムの融合が加速しています。
エンボディド人工知能（AI）市場を形成する主要トレンドは？
市場の進展を支えるトレンドには以下が含まれます：
● Robotics-as-a-Service（RaaS）モデルの拡大
● エッジAIおよびリアルタイム処理技術の進化
● 防衛・航空宇宙・製造分野でのAI活用の拡大
● 産学連携によるイノベーションの加速
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348780/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348780/images/bodyimage2】
エンボディド人工知能（AI）市場のセグメント構造は？
製品別：
● ロボット（最大、41%・20億ドル）
● 外骨格
● 自律システム
● スマート家電
技術別：
● 機械学習（最大、35%・20億ドル）
● 自然言語処理
● コンピュータビジョン
● ロボティクス
エンドユーザー別：
● 製造・自動化（最大、30%・20億ドル）
● 医療
● 自動車
● 物流
● 防衛
● 小売・教育
無料サンプルレポートはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=23684&type=smp&name=Embodied+Artificial+Intelligence+%28AI%29+Market+Report+2026
エンボディド人工知能（AI）市場の成長機会はどこにあるのか？
ロボット、外骨格、自律システム、スマート機器の分野で大きな成長機会があり、これらは2030年までに40億ドル以上の価値を創出すると見込まれています。
主な機会領域：
● スマート製造と高度自動化の拡大
● シミュレーションおよび仮想トレーニングの活用
● 自律移動および物流システムの高度化
● 半導体およびハードウェアとの統合
詳細レポートはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/embodied-artificial-intelligence-ai-global-market-report
配信元企業：The Business research company
ザ・ビジネス・リサーチ・カンパニーは、世界中の企業に市場インテリジェンスとカスタマイズ調査を提供するリーディング企業です。27の業界、60以上の地域にわたり17,500以上のレポートを展開し、データ、専門家インサイト、分析力を組み合わせた高度な調査を提供しています。
エンボディド人工知能（AI）市場の成長スピードは？
エンボディド人工知能（AI）市場は、2025年の12億ドルから拡大し、2030年までに60億ドル超に達すると予測されています。年平均成長率は**約14～15%**と見込まれています。
地域別では北米が最大市場となり、2030年には23億ドル規模に達する見込みであり、米国単独でも20億ドル規模が予想されています。
エンボディド人工知能（AI）市場の成長を支える要因は？
本市場の成長を支える主な要因は以下の通りです：
● 製造、物流、医療、防衛分野におけるロボティクスおよび自律システムの導入拡大
● 機械学習、コンピュータビジョン、センシング技術の進化
● 産業用途におけるインテリジェント物理システムの拡大
これらの要因により、AIと物理システムの融合が加速しています。
エンボディド人工知能（AI）市場を形成する主要トレンドは？
市場の進展を支えるトレンドには以下が含まれます：
● Robotics-as-a-Service（RaaS）モデルの拡大
● エッジAIおよびリアルタイム処理技術の進化
● 防衛・航空宇宙・製造分野でのAI活用の拡大
● 産学連携によるイノベーションの加速
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348780/images/bodyimage2】
エンボディド人工知能（AI）市場のセグメント構造は？
製品別：
● ロボット（最大、41%・20億ドル）
● 外骨格
● 自律システム
● スマート家電
技術別：
● 機械学習（最大、35%・20億ドル）
● 自然言語処理
● コンピュータビジョン
● ロボティクス
エンドユーザー別：
● 製造・自動化（最大、30%・20億ドル）
● 医療
● 自動車
● 物流
● 防衛
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エンボディド人工知能（AI）市場の成長機会はどこにあるのか？
ロボット、外骨格、自律システム、スマート機器の分野で大きな成長機会があり、これらは2030年までに40億ドル以上の価値を創出すると見込まれています。
主な機会領域：
● スマート製造と高度自動化の拡大
● シミュレーションおよび仮想トレーニングの活用
● 自律移動および物流システムの高度化
● 半導体およびハードウェアとの統合
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