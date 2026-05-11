2026年～2036年における日本HRテック市場の需要、市場シェア、動向、成長、機会およびインサイト分析である。
Survey Reports LLCは、2026年5月に「日本HRテック市場：用途別（タレントマネジメント、給与管理、パフォーマンス管理、ワークフォースマネジメント、採用、その他）、タイプ別（インハウス型、アウトソーシング型）、最終用途産業別（TTH［旅行・運輸・ホスピタリティ］、公共部門、ヘルスケア、情報技術、BFSI［銀行・金融サービス・保険］、その他）、企業規模別インサイト（従業員数1,000人未満、1,000～5,000人、5,000人超）― 日本市場分析、動向、機会および予測、2026年～2036年」と題する調査レポートを発表した。本レポートは、日本HRテック市場に関する予測評価を提供するものであり、市場成長要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の重要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本HRテック市場の概要
日本のHRテック市場とは、人材管理、採用、従業員エンゲージメント、給与管理、ワークフォース分析、人材育成を改善するために設計されたデジタル技術およびソフトウェアソリューションの導入拡大を指す市場である。労働力不足、高齢化する労働人口、リモートワークおよびハイブリッドワーク文化の拡大、さらにHR業務における自動化需要の増加を背景として、市場は着実に拡大している。日本企業は、生産性向上および管理業務負担の軽減を目的として、AI搭載型採用ツール、クラウドベースのHRプラットフォーム、従業員パフォーマンス管理システム、ワークフォース分析ソリューションへの投資を進めている。また、デジタルトランスフォーメーションおよび企業近代化を支援する政府施策も、市場成長を後押ししている。HRテックソリューションを導入している主要業界には、IT、製造、ヘルスケア、小売、金融サービスなどが含まれ、中小企業から大企業まで幅広く利用が進んでいる。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本HRテック市場規模は2025年に20億米ドルに達した。また、2036年末までに市場売上高は40億米ドルに到達すると予測されている。さらに、日本HRテック市場は、2026年から2036年の予測期間中に約7％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038454
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348826/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる日本HRテック市場の定性的分析によれば、業務効率化の重要性の高まり、HR業務のデジタル化、高齢化する労働力および人材不足、さらにデジタルトランスフォーメーションとAI導入の拡大を背景として、日本HRテック市場規模は拡大すると予測されている。市場における主要企業としては、en Japan Inc. Works Human Intelligence Co., Ltd., Kaonavi, Inc., Recruit Holdings Co., Ltd., およびPersol Holdings Co., Ltd., が挙げられる。
目次
● 日本HRテック市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2036年までの日本HRテック市場の需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：用途別、タイプ別、最終用途産業別、企業規模別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本HRテック市場のセグメンテーション
日本HRテック市場の概要
日本のHRテック市場とは、人材管理、採用、従業員エンゲージメント、給与管理、ワークフォース分析、人材育成を改善するために設計されたデジタル技術およびソフトウェアソリューションの導入拡大を指す市場である。労働力不足、高齢化する労働人口、リモートワークおよびハイブリッドワーク文化の拡大、さらにHR業務における自動化需要の増加を背景として、市場は着実に拡大している。日本企業は、生産性向上および管理業務負担の軽減を目的として、AI搭載型採用ツール、クラウドベースのHRプラットフォーム、従業員パフォーマンス管理システム、ワークフォース分析ソリューションへの投資を進めている。また、デジタルトランスフォーメーションおよび企業近代化を支援する政府施策も、市場成長を後押ししている。HRテックソリューションを導入している主要業界には、IT、製造、ヘルスケア、小売、金融サービスなどが含まれ、中小企業から大企業まで幅広く利用が進んでいる。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本HRテック市場規模は2025年に20億米ドルに達した。また、2036年末までに市場売上高は40億米ドルに到達すると予測されている。さらに、日本HRテック市場は、2026年から2036年の予測期間中に約7％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによる日本HRテック市場の定性的分析によれば、業務効率化の重要性の高まり、HR業務のデジタル化、高齢化する労働力および人材不足、さらにデジタルトランスフォーメーションとAI導入の拡大を背景として、日本HRテック市場規模は拡大すると予測されている。市場における主要企業としては、en Japan Inc. Works Human Intelligence Co., Ltd., Kaonavi, Inc., Recruit Holdings Co., Ltd., およびPersol Holdings Co., Ltd., が挙げられる。
目次
● 日本HRテック市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2036年までの日本HRテック市場の需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：用途別、タイプ別、最終用途産業別、企業規模別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本HRテック市場のセグメンテーション