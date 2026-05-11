【東京情報大学】学生主体の技術コンテスト「Space Rover Cup 2026 」を開催

東京情報大学（設置者：学校法人東京農業大学）は、宇宙開発・ロボティクス分野に関心を持つ学生・技術者を対象とした競技大会「Space Rover Cup 2026 in 東京情報大学」を、2026年10月24日（土）・25日（日）に開催いたします。

本大会は、模擬人工衛星「CanSat」および大型惑星探査ローバーを用い、未知の惑星環境を模したフィールドで課題解決能力を競う実践型コンテストです。全国の高校生・高専生・大学生・大学院生および一般参加者を対象に、広く参加チームを募集しています。

【本件のポイント】

・ドローンを使わない「地上走行型」ローバー競技

・3つのミッションによる総合評価

・制御技術・戦略・機構設計を総合的に評価

・学生主体で運営される実践型コンテスト

【大会概要】

名称：Space Rover Cup 2026 in 東京情報大学

日程：2026年10月24日（土）・25日（日）※

会場：東京情報大学 第二グラウンド（千葉県千葉市若葉区御成台4-1）

参加対象：高校・高専・大学・大学院の学生および一般参加者

参加費：無料

協賛：株式会社コスモテック（2026年4月30日時点）

株式会社コスモテック

【競技内容】

本大会では以下の3つのミッションを実施します。

・ダーツミッション

・無人建設ミッション

・サンプル回収ミッション

各ミッションの達成度に応じて得点が付与され、総合得点で順位を決定します。



【開催目的】

・宇宙ロボティクス分野への関心喚起

・技術力の向上および国際大会への挑戦支援

・チーム活動を通じたマネジメント能力・起業家精神の育成

・技術者・学生間の交流促進



【参加資格者】

日本国内の高等学校、高等専門学校、大学、大学院の学生及び一般参加



【申込方法】

申込期間：2026年5月11日(月)～9月30日(水)

申込URL：https://forms.gle/J1jY19ME7x3hsNeS6

※1. 参加申請フォームを提出することで申込完了となります。

※2. ご登録いただいたメールアドレスに大会のご案内を送付する予定です。

【関連リンク】

・Space Rover Cup 2026 in 東京情報大学 ウェブサイト