【東京情報大学】学生主体の技術コンテスト「Space Rover Cup 2026 」を開催
東京情報大学（設置者：学校法人東京農業大学）は、宇宙開発・ロボティクス分野に関心を持つ学生・技術者を対象とした競技大会「Space Rover Cup 2026 in 東京情報大学」を、2026年10月24日（土）・25日（日）に開催いたします。
本大会は、模擬人工衛星「CanSat」および大型惑星探査ローバーを用い、未知の惑星環境を模したフィールドで課題解決能力を競う実践型コンテストです。全国の高校生・高専生・大学生・大学院生および一般参加者を対象に、広く参加チームを募集しています。
【本件のポイント】
・ドローンを使わない「地上走行型」ローバー競技
・3つのミッションによる総合評価
・制御技術・戦略・機構設計を総合的に評価
・学生主体で運営される実践型コンテスト
【大会概要】
名称：Space Rover Cup 2026 in 東京情報大学
日程：2026年10月24日（土）・25日（日）※
会場：東京情報大学 第二グラウンド（千葉県千葉市若葉区御成台4-1）
参加対象：高校・高専・大学・大学院の学生および一般参加者
参加費：無料
協賛：株式会社コスモテック（2026年4月30日時点）
株式会社コスモテック
【競技内容】
本大会では以下の3つのミッションを実施します。
・ダーツミッション
・無人建設ミッション
・サンプル回収ミッション
各ミッションの達成度に応じて得点が付与され、総合得点で順位を決定します。
【開催目的】
・宇宙ロボティクス分野への関心喚起
・技術力の向上および国際大会への挑戦支援
・チーム活動を通じたマネジメント能力・起業家精神の育成
・技術者・学生間の交流促進
【参加資格者】
日本国内の高等学校、高等専門学校、大学、大学院の学生及び一般参加
【申込方法】
申込期間：2026年5月11日(月)～9月30日(水)
申込URL：https://forms.gle/J1jY19ME7x3hsNeS6
※1. 参加申請フォームを提出することで申込完了となります。
※2. ご登録いただいたメールアドレスに大会のご案内を送付する予定です。
【関連リンク】
・Space Rover Cup 2026 in 東京情報大学 ウェブサイト