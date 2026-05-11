宇宙打ち上げサービス市場は民間宇宙開発の加速で2035年までに606億米ドル突破 年平均成長率13.9％で拡大 :レポートオーシャン株式会社プレスリリース
宇宙打ち上げサービス市場は、2025年の164億米ドルから2035年には606億米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）13.9％という高成長が期待されています。近年、世界各国で宇宙産業への投資が急拡大しており、政府主導から民間主導へと市場構造が大きく変化しています。特に、衛星通信、IoT、地球観測、防衛、宇宙インターネット分野での需要増加が、打ち上げ回数の増加を後押ししています。従来は限られた国家機関のみが主導していた宇宙開発が、現在ではスタートアップ企業や民間テクノロジー企業にまで広がり、商業宇宙市場の急速な拡大を形成しています。
民間宇宙企業の急増が市場競争を大きく変革
宇宙産業における最大の変化は、民間企業の本格参入による競争環境の変革です。SpaceXを筆頭に、Rocket Lab、Blue Origin、Relativity Spaceなどの企業が革新的な再利用型ロケット技術を導入し、従来高額だった打ち上げコストを大幅に削減しています。これにより、中小規模の企業や大学研究機関でも宇宙利用へのアクセスが現実的となりました。さらに、日本、中国、インド、UAE、サウジアラビアなどでは国家レベルで宇宙産業育成政策が進められており、宇宙関連スタートアップへの資金流入が活発化しています。こうした動きは、宇宙打ち上げサービス市場における競争力向上と新規参入の増加を加速させています。
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主要市場ハイライト
● 宇宙打ち上げサービス市場は2035年までに606億米ドルへ到達予測
● 2026年～2035年の予測期間におけるCAGRは13.9％
● 衛星コンステレーション需要が打ち上げ回数増加を牽引
● SpaceX、Amazon、OneWebなど民間企業の投資拡大が加速
● 日本政府は宇宙スタートアップ支援として70億米ドル超を投資
● アジア太平洋地域が世界市場を主導する見通し
● 小型衛星需要の急拡大により低コスト打ち上げ需要が増加
● 通信・IoT・地球観測向けLEO衛星の導入が市場拡大を促進
衛星コンステレーション需要が打ち上げ回数を急増
低軌道（LEO）衛星コンステレーション市場の拡大は、宇宙打ち上げサービス市場の成長エンジンとなっています。特に、Starlinkによる5,000基以上の衛星配備は、宇宙インターネット市場の可能性を大きく押し広げました。これに続き、AmazonのProject KuiperやOneWebなども大規模な衛星配備を計画しています。衛星コンステレーションは、高速通信だけでなく、IoT接続、災害監視、農業分析、海洋監視、防衛用途など多岐にわたるサービスを支えています。大量の小型衛星を継続的に打ち上げる必要があるため、頻繁かつコスト効率の高い打ち上げサービスへの需要が急増しており、市場全体の成長性を大きく押し上げています。
主要企業のリスト：
● Starsem
● SPACEX
● Antrix Corporation limited
● China Aerospace Science and Technology Corporation
● United Launch Alliance, LLC.
● Lockheed Martin Corporation
● Safran SA
● Mitsubishi Heavy Industries, LTD
● Northrop Grumman Corporation
● Rocket Lab USA
日本市場で宇宙打ち上げサービスが重要視される理由
日本市場では、宇宙産業が次世代成長戦略の中核として位置付けられています。日本政府は2030年までに国内宇宙経済規模を現在の約2倍へ拡大する目標を掲げており、2023年には宇宙スタートアップ支援として70億米ドル以上の投資を発表しました。さらに、日本国内では準天頂衛星システム（QZSS）、防衛衛星、地球観測衛星、通信衛星などの需要が増加しています。特に、日本企業は高精度部品、小型衛星、ロケットエンジン技術に強みを持ち、宇宙サプライチェーンの中核を担っています。加えて、日本の防災需要や通信インフラ高度化の必要性から、衛星活用の重要性が急速に高まっています。このため、宇宙打ち上げサービス市場は、日本企業にとって新規事業機会、技術輸出、グローバル連携を実現する重要分野となっています。
民間宇宙企業の急増が市場競争を大きく変革
宇宙産業における最大の変化は、民間企業の本格参入による競争環境の変革です。SpaceXを筆頭に、Rocket Lab、Blue Origin、Relativity Spaceなどの企業が革新的な再利用型ロケット技術を導入し、従来高額だった打ち上げコストを大幅に削減しています。これにより、中小規模の企業や大学研究機関でも宇宙利用へのアクセスが現実的となりました。さらに、日本、中国、インド、UAE、サウジアラビアなどでは国家レベルで宇宙産業育成政策が進められており、宇宙関連スタートアップへの資金流入が活発化しています。こうした動きは、宇宙打ち上げサービス市場における競争力向上と新規参入の増加を加速させています。
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主要市場ハイライト
● 宇宙打ち上げサービス市場は2035年までに606億米ドルへ到達予測
● 2026年～2035年の予測期間におけるCAGRは13.9％
● 衛星コンステレーション需要が打ち上げ回数増加を牽引
● SpaceX、Amazon、OneWebなど民間企業の投資拡大が加速
● 日本政府は宇宙スタートアップ支援として70億米ドル超を投資
● アジア太平洋地域が世界市場を主導する見通し
● 小型衛星需要の急拡大により低コスト打ち上げ需要が増加
● 通信・IoT・地球観測向けLEO衛星の導入が市場拡大を促進
衛星コンステレーション需要が打ち上げ回数を急増
低軌道（LEO）衛星コンステレーション市場の拡大は、宇宙打ち上げサービス市場の成長エンジンとなっています。特に、Starlinkによる5,000基以上の衛星配備は、宇宙インターネット市場の可能性を大きく押し広げました。これに続き、AmazonのProject KuiperやOneWebなども大規模な衛星配備を計画しています。衛星コンステレーションは、高速通信だけでなく、IoT接続、災害監視、農業分析、海洋監視、防衛用途など多岐にわたるサービスを支えています。大量の小型衛星を継続的に打ち上げる必要があるため、頻繁かつコスト効率の高い打ち上げサービスへの需要が急増しており、市場全体の成長性を大きく押し上げています。
主要企業のリスト：
● Starsem
● SPACEX
● Antrix Corporation limited
● China Aerospace Science and Technology Corporation
● United Launch Alliance, LLC.
● Lockheed Martin Corporation
● Safran SA
● Mitsubishi Heavy Industries, LTD
● Northrop Grumman Corporation
● Rocket Lab USA
日本市場で宇宙打ち上げサービスが重要視される理由
日本市場では、宇宙産業が次世代成長戦略の中核として位置付けられています。日本政府は2030年までに国内宇宙経済規模を現在の約2倍へ拡大する目標を掲げており、2023年には宇宙スタートアップ支援として70億米ドル以上の投資を発表しました。さらに、日本国内では準天頂衛星システム（QZSS）、防衛衛星、地球観測衛星、通信衛星などの需要が増加しています。特に、日本企業は高精度部品、小型衛星、ロケットエンジン技術に強みを持ち、宇宙サプライチェーンの中核を担っています。加えて、日本の防災需要や通信インフラ高度化の必要性から、衛星活用の重要性が急速に高まっています。このため、宇宙打ち上げサービス市場は、日本企業にとって新規事業機会、技術輸出、グローバル連携を実現する重要分野となっています。