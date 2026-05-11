防災は、伝わってはじめて防災になる。社内で誰も観ない防災研修動画。倉庫に積まれた防災パンフレット。--届いていないものは、無いのと同じだ！地域のハザード、施設の経路、すべてアニメ化。しかも多言語対応。
企業向けアニメ制作「#SOZOスタジオ」を運営する株式会社海馬（東京都港区／代表取締役 北村勝利）は、2026年5月11日（月）より、自治体・企業・学校・福祉施設向けの新サービス「防災アニメ」の提供を開始しました。
「防災アニメ」は、当社が新たに立ち上げた「実用アニメシリーズ」の第5弾。地震・津波・水害・火災・台風・避難所運営など、各地域・各組織が抱える防災課題に合わせて、アニメで「短期間・低コスト・多言語」に映像化します。
従来は数百万円・数ヶ月を要した防災教育動画の制作を、最短2週間・1分15万円～（＊諸条件あり）から提供。「読まれない防災マニュアル」「観られない防災動画」を、「最後まで観てもらえる防災アニメ」へとアップデートし、地域と組織の備えを根本から底上げすることを目的としています。
■ 背景：防災教育の「届かない問題」
南海トラフ巨大地震、首都直下地震、気候変動による豪雨災害--。災害リスクは年々高まる一方で、現場の防災教育には次の課題が指摘されています。
・自治体配布のパンフレットや動画が「最後まで読まれない／観られない」
・地域ごとのハザード（地形・想定浸水域・避難経路）に合わせた個別の映像教材が高コスト
・外国人住民・観光客への多言語防災啓発が追いついていない
・企業BCP研修や学校防災教育で、世代を問わず関心を引くコンテンツが不足している
・高齢者・要支援者向けに、認知負荷の低いやさしい映像表現が求められている
・誰もが知るYouTubeで専用チャンネルを作りたいが動画が高価なので続かない
「防災アニメ」は、AIアニメ技術を活用することで、これらの課題を一気通貫で解決します。
■「防災アニメ」3つの特長
01 地域・組織に合わせた完全カスタマイズ
実在の地名・地形・施設・ハザードマップを反映した映像を制作可能。「自分の街・自分の職場・自分の学校」が舞台になることで、視聴者の当事者意識を一気に引き上げます。
02 多言語・やさしい日本語に標準対応
英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ポルトガル語・スペイン語・ネパール語に加え、高齢者・子ども・外国人住民向けの「やさしい日本語」版にも対応。1本の防災アニメから、全住民・全社員に届く啓発コンテンツが生まれます。
03 最短1週間・15万円～の高速&低コスト（＊諸条件あり）
実写制作では数百万円・3～6ヶ月を要する防災動画を大幅に効率化。災害発生直後の啓発・訓練前の事前周知など、「いま必要なタイミングで間に合う防災教育」を実現します。
サンプル
小中学生のための地震防災ガイド
https://youtube.com/shorts/EkpM0_k-5pI
■#SOZOスタジオ ～企業向けアニメ制作サービス
https://biz-anime.hp.peraichi.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348759/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348759/images/bodyimage2】
■「実用アニメシリーズ」今後の展開
「防災アニメ」は、株式会社海馬が立ち上げた「実用アニメシリーズ」の第5弾です。今後、以下のジャンルへ順次展開を予定しています。
● 医療・介護アニメ（認知症ケア「人生譜」連携・服薬指導・院内研修）
● コンプライアンス研修アニメ（ハラスメント／情報セキュリティ／反社対応）
● 自治体広報アニメ（移住促進／子育て支援／健康施策）
● 採用ブランディングアニメ（中小企業の人材獲得／地方企業の魅力発信）
● インバウンド観光アニメ（多言語観光案内／文化マナー啓発）
「実用アニメシリーズ」は、エンタメ目的ではなく明確な業務課題を解決するために設計された、新しいB2B映像コンテンツのカテゴリーです。
■コーポレートサイト: https://kaiba.company/
■お陰様で3年目！クリエイティブ生成AIの登竜門
#SOZO美術館
https://x.com/sozo_museum
■8千人が参加する日本最大の生成AIのコミュニティ
#SOZOビレッジ（Discord)
https://sozo-collabo.hp.peraichi.com/
■2.7万人がフォローする生成AIのFacebookグループ
#SOZOビレッジ（Facebook)
https://www.facebook.com/groups/276362369397854
■ 想定ユーザーと活用シーン
対象活用シーン自治体（1,741市区町村）ハザードマップ連動の避難啓発／外国人住民向け多言語版／防災の日キャンペーン／市民向けLINE配信用企業（BCP担当）社員向けBCP研修／本社・支社別の避難経路解説／帰宅困難者対応マニュアル映像化学校（約47,000校）小中高の防災授業／PTA向け説明資料／給食室・体育館等の校舎別避難計画の視覚化福祉施設（約52,000施設）要介護高齢者向けやさしい防災／施設職員研修／家族向け安心施策としての提示商業施設・宿泊業ホテル客室サイネージ／ショッピングモールでの避難誘導／インバウンド観光客向け多言語安全案内
配信元企業：株式会社海馬
「防災アニメ」は、当社が新たに立ち上げた「実用アニメシリーズ」の第5弾。地震・津波・水害・火災・台風・避難所運営など、各地域・各組織が抱える防災課題に合わせて、アニメで「短期間・低コスト・多言語」に映像化します。
従来は数百万円・数ヶ月を要した防災教育動画の制作を、最短2週間・1分15万円～（＊諸条件あり）から提供。「読まれない防災マニュアル」「観られない防災動画」を、「最後まで観てもらえる防災アニメ」へとアップデートし、地域と組織の備えを根本から底上げすることを目的としています。
■ 背景：防災教育の「届かない問題」
南海トラフ巨大地震、首都直下地震、気候変動による豪雨災害--。災害リスクは年々高まる一方で、現場の防災教育には次の課題が指摘されています。
・自治体配布のパンフレットや動画が「最後まで読まれない／観られない」
・地域ごとのハザード（地形・想定浸水域・避難経路）に合わせた個別の映像教材が高コスト
・外国人住民・観光客への多言語防災啓発が追いついていない
・企業BCP研修や学校防災教育で、世代を問わず関心を引くコンテンツが不足している
・高齢者・要支援者向けに、認知負荷の低いやさしい映像表現が求められている
・誰もが知るYouTubeで専用チャンネルを作りたいが動画が高価なので続かない
「防災アニメ」は、AIアニメ技術を活用することで、これらの課題を一気通貫で解決します。
■「防災アニメ」3つの特長
01 地域・組織に合わせた完全カスタマイズ
実在の地名・地形・施設・ハザードマップを反映した映像を制作可能。「自分の街・自分の職場・自分の学校」が舞台になることで、視聴者の当事者意識を一気に引き上げます。
02 多言語・やさしい日本語に標準対応
英語・中国語・韓国語・ベトナム語・ポルトガル語・スペイン語・ネパール語に加え、高齢者・子ども・外国人住民向けの「やさしい日本語」版にも対応。1本の防災アニメから、全住民・全社員に届く啓発コンテンツが生まれます。
03 最短1週間・15万円～の高速&低コスト（＊諸条件あり）
実写制作では数百万円・3～6ヶ月を要する防災動画を大幅に効率化。災害発生直後の啓発・訓練前の事前周知など、「いま必要なタイミングで間に合う防災教育」を実現します。
サンプル
小中学生のための地震防災ガイド
https://youtube.com/shorts/EkpM0_k-5pI
■#SOZOスタジオ ～企業向けアニメ制作サービス
https://biz-anime.hp.peraichi.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348759/images/bodyimage2】
■「実用アニメシリーズ」今後の展開
「防災アニメ」は、株式会社海馬が立ち上げた「実用アニメシリーズ」の第5弾です。今後、以下のジャンルへ順次展開を予定しています。
● 医療・介護アニメ（認知症ケア「人生譜」連携・服薬指導・院内研修）
● コンプライアンス研修アニメ（ハラスメント／情報セキュリティ／反社対応）
● 自治体広報アニメ（移住促進／子育て支援／健康施策）
● 採用ブランディングアニメ（中小企業の人材獲得／地方企業の魅力発信）
● インバウンド観光アニメ（多言語観光案内／文化マナー啓発）
「実用アニメシリーズ」は、エンタメ目的ではなく明確な業務課題を解決するために設計された、新しいB2B映像コンテンツのカテゴリーです。
■コーポレートサイト: https://kaiba.company/
■お陰様で3年目！クリエイティブ生成AIの登竜門
#SOZO美術館
https://x.com/sozo_museum
■8千人が参加する日本最大の生成AIのコミュニティ
#SOZOビレッジ（Discord)
https://sozo-collabo.hp.peraichi.com/
■2.7万人がフォローする生成AIのFacebookグループ
#SOZOビレッジ（Facebook)
https://www.facebook.com/groups/276362369397854
■ 想定ユーザーと活用シーン
対象活用シーン自治体（1,741市区町村）ハザードマップ連動の避難啓発／外国人住民向け多言語版／防災の日キャンペーン／市民向けLINE配信用企業（BCP担当）社員向けBCP研修／本社・支社別の避難経路解説／帰宅困難者対応マニュアル映像化学校（約47,000校）小中高の防災授業／PTA向け説明資料／給食室・体育館等の校舎別避難計画の視覚化福祉施設（約52,000施設）要介護高齢者向けやさしい防災／施設職員研修／家族向け安心施策としての提示商業施設・宿泊業ホテル客室サイネージ／ショッピングモールでの避難誘導／インバウンド観光客向け多言語安全案内
配信元企業：株式会社海馬
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