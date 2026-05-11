防災は、伝わってはじめて防災になる。社内で誰も観ない防災研修動画。倉庫に積まれた防災パンフレット。--届いていないものは、無いのと同じだ！地域のハザード、施設の経路、すべてアニメ化。しかも多言語対応。

防災は、伝わってはじめて防災になる。社内で誰も観ない防災研修動画。倉庫に積まれた防災パンフレット。--届いていないものは、無いのと同じだ！地域のハザード、施設の経路、すべてアニメ化。しかも多言語対応。