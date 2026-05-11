株式会社オフィス清家 BOOKS（所在地：東京都渋谷区、代表：清家聖仁）は、一級建築士・福田康太郎による新刊『なれるものがなかった僕は 富裕層の心をつかむ建築家になった』を2026年5月12日に発売いたします。

本書は、中卒・学歴なし・コネなしという状況からスタートし、独学で建築士資格を取得、さらに海外での実務経験を経て、現在では年収数千万クラスの富裕層から指名される建築家へと成長した著者の実体験をもとに、「なぜ一流の経営者は図面ではなく“現場”を買うのか」という本質に迫る一冊です。

■「なれるものがなかった」少年が掴んだ道

著者は10代の頃、学業にも社会にも馴染めず、将来に希望を持てない状態にありました。中卒という現実に直面しながらも、唯一道が開けた「建築」の世界へ進み、独学で資格取得に挑戦。 図面も読めない、漢字も理解できない状態からスタートしながら、圧倒的な努力で実力を積み上げ、やがて一級建築士へと到達します。

■海外で確信した「現場こそが価値」という本質

安定を選ばず海外へ飛び出した著者は、言葉も通じない環境で建材の仕入れや交渉を経験。その中で気づいたのは、学歴でも資格でもなく、「現場で積み上げた信頼」こそが世界共通の価値であるという事実でした。 この経験が、現在の建築スタイルの根幹となっています。

■なぜ富裕層は「図面」ではなく「現場」を選ぶのか

本書の核心はここにあります。 一般的な建築業界では、設計と施工が分業される中、著者は一貫して現場に立ち続けます。設計だけでは伝わらない“熱量”や“責任”を、自ら手を動かすことで体現。 その姿勢が、「この人に任せたい」と言われる理由となり、結果として富裕層からの支持を集めています。

■成功者が求めるのは「ステータス」ではなく「精神的な安らぎ」

著者のクライアントの多くは、経営者や医師など第一線で活躍する人々。彼らが求めているのは、見せびらかすための豪邸ではなく ・外の世界から切り替わる“玄関” ・光と影で心を整える空間 ・日常を非日常に変える設計 といった「精神をリセットする場所」です。 本書では、そうした“ホテルライクな家づくり”の思想と具体的な設計哲学が語られています。

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■本書はこんな方におすすめ

・人生を変えたいと感じている方 ・学歴や過去にコンプレックスを抱えている方 ・本質的なビジネスや仕事観を学びたい方 ・建築・デザイン・空間づくりに興味のある方

■著者プロフィール

福田康太郎一級建築士。中卒から建築の世界に入り、独学で資格取得。現場叩き上げの経験と海外での実務を武器に、現在は富裕層向け住宅を中心に設計・施工を手がける。「図面ではなく現場を売る建築家」として支持を集めている

■書籍情報

書名：なれるものがなかった僕は 富裕層の心をつかむ建築家になった 著者：福田康太郎 発売日：2026年5月12日 出版社：株式会社オフィス清家 BOOKS