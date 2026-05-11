TDI株式会社(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：三好一郎、以下TDI)は、このたび将棋棋士の伊藤匠二冠(叡王・王座)との広告出演契約を締結いたしました。





伊藤匠二冠





伊藤二冠は、2020年に四段昇段、2021年に将棋大賞の新人賞を受賞されて以降、着実に実績を積み重ねられ、2024年の叡王戦、2025年の王座戦で、タイトル獲得を果たし、史上17人目の二冠となられるなど、現代の将棋界に大きな存在感を示す若手棋士の代表の一人としてご活躍されています。

AI技術を活用した研究により日進月歩の発展を遂げる新時代の将棋界において、日々挑戦を続けられる伊藤二冠を、TDIは応援してまいります。









■棋士・伊藤匠略歴

2002年生まれ、東京都出身。宮田利男八段門下。2020年に四段昇段後、2021年に第52期新人王戦で優勝。2024年の第9期叡王戦で自身初のタイトルとなる「叡王」を獲得。2025年には第10期叡王戦を防衛のうえ、第73期王座戦でも勝利を収めて二冠となり、九段昇段。将棋界の次代を担う棋士の一人として期待されています。









【TDI株式会社概要】

TDI株式会社は、企業向けにシステム開発／保守・システム運用／管理などのサービスを提供する独立系システムインテグレーターです。“心でITを”の企業理念に則り、様々な業種業界のお客様の経営課題をともに考え解決するコンサルティング、技術革新により高度化・複雑化するテクノロジーに対応し、お客様の競争力の強化を実現する各種のソリューションをご提供しています。





商号 ： TDI株式会社

代表者： 代表取締役社長 三好一郎

所在地： 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー32階

創業 ： 1968年9月

資本金： 13億5,100万円

URL ： https://www.tdi.co.jp