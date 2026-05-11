TDI株式会社(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：三好一郎、以下TDI)は、新しい未来のテレビ「ABEMA」が主催し、2026年6月より放送予定の将棋団体戦「ABEMA地域トーナメント2026」において、「ルシーグ横浜」のチームスポンサーとして協賛を行うことをお知らせいたします。









■「ABEMA地域トーナメント2026」とは

「ABEMA地域トーナメント2026」は、2018年からスタートした超早指し棋戦"ABEMAトーナメント"と、将棋による地域活性化を掲げる"地域対抗戦"が融合した新たなトーナメントです。全国を6ブロックに分け、地域に密着したチームで日本一を争います。





・「ABEMA地域トーナメント2026」番組URL： https://abema.tv/video/title/288-43

・特設ページURL ： https://abema-regional-tournament2026.com/









TDIは、当社と広告出演契約を結ぶ伊藤二冠(叡王・王座)が所属する「ルシーグ横浜」のチームスポンサーとして、将棋ファンの皆様や地域の皆様とともにチームの活躍を応援し、大会のさらなる発展に貢献してまいります。









■「ルシーグ横浜」チームメンバー

監督 ：森内俊之九段

メンバー：伊藤匠二冠(叡王・王座)、阿久津主税八段、

斎藤明日斗六段、岩村凛太朗四段









【TDI株式会社概要】

TDI株式会社は、企業向けにシステム開発／保守・システム運用／管理などのサービスを提供する独立系システムインテグレーターです。“心でITを”の企業理念に則り、様々な業種業界のお客様の経営課題をともに考え解決するコンサルティング、技術革新により高度化・複雑化するテクノロジーに対応し、お客様の競争力の強化を実現する各種のソリューションをご提供しています。





商号 ： TDI株式会社

代表者： 代表取締役社長 三好一郎

所在地： 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー32階

創業 ： 1968年9月

資本金： 13億5,100万円

URL ： https://www.tdi.co.jp