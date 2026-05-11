KPMGおよびCitibankの元パートナーが設立、企業、ファンド、ファミリーへの助言で数十年の経験

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- CYNRENは、資本、テクノロジー、地政学が今や大きく交錯する世界に対応する独立系の国際アドバイザリー企業として始動したことを発表しました。従来型のコンサルティング企業とは異なり、CYNRENは機関レベルの能力と経験を、真のチャレンジャーモデルとしての機動力と融合させることで、最高水準のアドバイザリーおよび実行支援を提供します。

CYNRENは、アンソニー・コーウェル、スニール・ナイル、スコット・レノンによって共同設立され、ファミリーオフィス、フィデューシャリーおよび取締役業務、取締役会レベルの戦略立案、インパクトおよびフィランソロピーのストラクチャリング、複雑なリスクコンサルティングを専門としています。同社は、最も重要な局面においてパートナー主導で支援を行う体制を採用しており、設立当初からAIを組み込むことで、より鋭いインサイトと、より十分な情報に基づく成果を実現しつつ、人間の判断を重視したサービス提供を行っています。

CYNRENは、シニアアドバイザー、投資家、パートナーによるグローバルネットワークを通じて事業を展開し、世界各地の顧客にサービスを提供しています。

コーウェルは以前、KPMGにおいてグローバル・リード・エンゲージメント・パートナー、アセットマネジメント部門地域統括責任者、およびKPMG IMPACT地域統括責任者を歴任しました。ナイルは、世界最大級の新興国市場のプライベートエクイティ・プラットフォームの1つであるCiti Venture Capital International（CVCI）の創業パートナー兼マネージングパートナーを務めた経歴を有しています。レノンはこれまでに19 Degrees North Fund Servicesを創業したほか、総資産2,500億ドル超のオルタナティブ資産ファンドの独立取締役を務めてきました。コーウェルとナイルは同社の共同CEOを務めており、レノンはフィデューシャリー部門グローバル責任者を務めています。

同社の経営陣にはこのほか、グローバル・ヘッド・オブ・インパクト・アンド・マーケッツを務めるレクシー・ボーズ＝ライアンに加え、元KPMGパートナーのクレア・グリフィンおよびアルノー・ファン・ダイクも参画しています。グリフィンはCYNRENの最高執行責任者（COO）を務め、ファン・ダイクはグローバル・ヘッド・オブ・サステナビリティーを務めます。同チームは、グローバル資産運用、プライベートエクイティ、ファンドガバナンス、サステナブルファイナンスの分野で数十年にわたる経験を有しており、政府系ファンド、オルタナティブ資産運用会社、多世代にわたるファミリーオフィスに対する助言実績を有しています。

「世界有数の投資プラットフォームと20年以上にわたり協働してきた中で、従来のアドバイザリーモデルに伴う多層的な構造や利益相反を排した、シニアレベルの助言に対する明確でありながら満たされていないニーズがあることを実感しました」と、コーウェルは述べました。「私たちは、顧客が今日直面している現実を反映する形でCYNRENを設立しました。経験豊富なアドバイザーによるグローバルネットワークと、支援の拡張を可能にするテクノロジーを組み合わせることで、最も重要な局面で顧客に寄り添い、複雑な課題を明確な視点で乗り越えられるよう支援します。」

CYNRENは、金融、テクノロジー、グローバルビジネス分野の著名なリーダーで構成されるアドバイザリーボードの支援を受けています。同ボードには、メディアおよびエンターテインメント業界の経営幹部であるレオ・パールマンや、エンジニアリングおよびAI分野のリーダーであるスティーブン・トゥーベス（Stephen Toebes）が参加しており、今後さらに新たなメンバーの就任も発表される予定です。

「資本は、規律ある形で組成され、市場に対する深い洞察に基づいて投入されることで、大きな価値を引き出す力を持っています」と、ナイルは述べました。「CYNRENでは、複雑性への対応、市場横断的な機会の見極め、そしてレジリエンスと持続的なリターンの双方を実現する戦略の構築に注力しています。」

グローバル・ヘッド・オブ・インパクトを務めるボーズ＝ライアンは、自然、フィランソロピー、資本市場が交差する分野において、アフリカ、南北アメリカ、中東地域で15年以上にわたり活動してきた経験を有しています。

「私のキャリアの大半において、世界の十分な支援を受けていない地域で、現地に根差した解決策と投資家リターンの双方を必要としながらも、資本が届きにくい複雑なプロジェクトに携わってきました」と、ボーズ＝ライアンは述べました。「CYNRENでは、リスクと測定可能な成果の整合を図りながら、資本スタック全体を組み合わせることで、協調型資本の動員に注力しています。これにより、インパクト重視の取り組みが規律と信頼性を備えたものとなり、最終的には、長期的なレジリエンスと持続的なインパクトを実現する基盤となります。」

CYNRENについて

CYNRENは、顧客がますます複雑化し急速に変化する世界を乗り切れるよう支援する、信頼されるアドバイザリーサービスを提供しています。同社はパートナーと連携しながら、機会を引き出し、ビジョンを具体的な成果へと転換することで、最も重要な領域におけるインパクトの加速を実現しています。CYNRENは、長期的な価値と目的を重視し、資本配分を支援することで、財務的リターンをはるかに超えるレガシーの形成を支援しています。また、意思決定に明確性、洞察、そして確信をもたらします。CYNRENは、ファミリーオフィス、資産運用会社、機関顧客向けに、フィデューシャリーサービス、ガバナンス、戦略、インパクトおよびリスクアドバイザリー分野のサービスを提供しています。シニアレベルのアドバイザリーおよび経営分野で合わせて数十年の経験を有するアンソニー・コーウェル、スニール・ナイル、スコット・レノンによって設立されたCYNRENは、世界各地の顧客にサービスを提供しています。詳細については、https://cynrenglobal.com/ をご覧ください。

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Source: CYNREN