5月20日（水）～22日（金）にインテックス大阪5号館で開催される「JP2026・印刷DX展」。会期を目前に控え、新着情報が相次いでいる。

追加セミナー決定！デジタル印刷の"環境価値"を3社が語る

会期最終日の5月22日（金）、追加セミナーの開催が決定した。 リコー・コニカミノルタ・富士フイルムビジネスイノベーションの3社が登壇し、商用デジタル印刷の環境価値を"見える化"する「Digital Printマーク」をテーマに議論する。刷版レス・オンデマンド生産・資材ロス削減など、デジタル印刷ならではの環境優位性に迫る内容だ。 日時：5月22日（金）13:00～14:00 会場：インテックス大阪5号館 セミナーA会場 定員：40名（先着順・事前申込必須）

申し込みが集中。残席わずかのセミナーも

会期中セミナー（全15本）への申し込みが直前で加速している。特に以下のプログラムはすでに"残席わずか"の状態だ。 5月20日（水） 「生成AIとの共創が、印刷会社の未来を変える」 5月20日（水） JP50回記念 特別パネルディスカッション 「業界4団体会長の本音と覚悟を訊く～いま印刷業界に真に求められていること・その導線をどう考えるか～」 5月21日（木） JP2026×印刷女子 特別トークセッション 「価格競争から抜け出す会社は、何をしているのか」 5月21日（木） 印刷革新会セミナー 「生産工程の自働化構想に取り組んだ５年の軌跡～見えてきた課題と解決方法」 会場では若干の席調整を予定しているが、定員に達した場合は受付を終了する。当日参加については確約できない状況のため、早めの申し込みが推奨される。 このほかにも 「捨てればコスト、活かせば純利益。～特色インキを『資産』に変え、利益率を改善する次世代インキ管理術」 「印刷屋の逆襲～印刷会社が一番"面白い商売"になる瞬間がやってきた～」 「現役印刷会社社長が明かす"絶対採択戦略"」 「AI時代に広がる印刷とARの未来」 など、各テーマへの申し込みも着実に増加している。

50回記念企画も見どころ満載。3Dフィギュア無料作成・抽選会も実施

https://jp-ten.jp/jp2026/7032/

今回は記念すべき第50回の開催。展示と並行して、来場者が楽しめる体験企画も充実している。 目玉のひとつが3Dフィギュア作成体験コーナー。自分の姿をその場でスキャンし、立体フィギュアとして出力できるこの体験が、先着20名様に限り無料で提供される。このほか、お楽しみ抽選会も実施予定で、展示会ならではの賑わいが期待される。 活版印刷・ガリ版印刷の体験コーナーや、縁日風の「価値共創ひろば」（物販コーナー有り）とあわせ、見て・触れて・持ち帰れる展示会として、業界関係者にとどまらず幅広い来場者を迎える。

【JP2026・印刷DX展 開催概要】 名称 JP2026・印刷DX展 会期 2026年5月20日（水）～22日（金） 会場 インテックス大阪5号館（大阪市住之江区南港北） 交通 大阪メトロ南港ポートタウン線「中ふ頭駅」徒歩5分 入場 無料（事前登録制）

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