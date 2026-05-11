世界最大級のたまごかけごはん食べ放題イベント「卵フェス」が今年も池袋のサンシャインシティで開催が決まりました。 運営は一般社団法人日本たまごかけごはん研究所［文京区:代表理事 上野貴史］。

【場所】池袋 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル 4階 展示ホールA1 【期間】2026年11月27日(金)・28日(土)・29日(日) 【営業時間】10:00～20:00 ※最終日は18:30閉場

今年から卵フェスin東京と名前を変更して開催。会場は昨年と同じ池袋にあるサンシャインシティ。 約9万個のたまごを3トンのごはんで1,500円で食べ放題ができる事前予約チケット制の食べ放題エリアと、 たまごや鶏を使用したスイーツや惣菜店舗が25ブースほど並ぶ入場無料のフードフェスエリアで構成されています。 ※ブース出店をご希望の企業様は日本たまごかけごはん研究所にお問い合わせください。 https://www.japan-tkg.jp/

会場内は木桶仕込みの醤油も使い放題。食べ放題チケットが無い方も、全国のブランドたまごと丼ごはんは販売しているので、プチたまごかけごはん祭りがどなたでも楽しめます。 一番人気のたまご（レプリカ）を投げて景品が当たる「幻のたまごゲー」は今年も健在。行列必至ですのでお早めに。

チケットの先行発売や公式サイトのオープンは7～8月頃を予定。 3日間で18,000人が来場されるたまごの祭典。要チェックです！ 日本たまごかけごはん研究所公式オンラインショップ https://japantkg.theshop.jp 公式X https://twitter.com/jtkgl2 公式Instagram https://www.instagram.com/japantkg.labo 公式Facebook https://www.facebook.com/tamakenjapan 公式LINEアカウント https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=151prqgo