一般社団法人 Japan Yogasana Sports Federation（JYSF）は、2026年6月4日～8日にインド・アーメダバードで開催される「1st World Yogasana Sport Championship」に、日本代表団21名を派遣することをお知らせいたします。 本大会は、World Yogasana が主催する、世界初のヨガアーサナ世界選手権です。 世界50か国以上から選手・関係者が集い、ヨガアーサナの技術・安定性・柔軟性・集中力・芸術性などを競います。 日本代表団は、10代から50代までの男女アスリート18名に加え、代表監督・ジャッジ・サポートスタッフを含む計21名で出場します。 開催地は、インド・グジャラート州アーメダバードの大型スポーツ施設「TransStadia」。 大会では、国際基準のルール・採点方式のもと、各国代表選手による競技が行われます。

■ヨガアーサナとは ヨガアーサナは、ヨガのアーサナ（ポーズ）をベースにした競技スポーツです。 単なる柔軟性だけではなく、 • 身体コントロール • 安定性 • 集中力 • 呼吸との調和 • バランス • 美しさ • 精神性 などを総合的に評価します。 近年、インドを中心に国際競技化が進み、世界各国で競技人口・国際大会・審判制度・教育システムの整備が進められています。 ■2036年オリンピック正式種目化を目指す国際的な流れ World Yogasana は、ヨガアーサナの国際統括団体として、競技ルールの標準化、審判育成、世界大会開催、各国連盟の設立を進めています。 現在、アジア・ヨーロッパ・アフリカ・北米・オセアニアなど世界各地域へ広がりを見せており、2036年オリンピックでの正式種目化を目指した活動も進められています。 インド国内では、スポーツとしてのヨガアーサナ普及が国家レベルでも推進されており、本大会はその歴史的な第一歩となる世界大会です。 日本からは Japan Yogasana Sports Federation（JYSF）が加盟し、競技普及・選手育成・国際交流を推進しています。

■日本代表団について JYSF代表シン・アシュトシュ氏率いる日本代表団には、 コーチ兼アスリートとして 久永早織（ヨガアーサナアジア大会 銀/銅メダリスト/JYSF理事） ミナクシみよこ（IYC/キッズヨガ協会代表/JYSF理事） 渡邉尚（ヨガアーサナアジア大会 金/銀メダリスト/身体研究者/サーカスアーティスト） またトレーナー、森本 剛一郎（株式会社physical improve 代表） ジャッジ、柏木由美（JYSF理事） （敬称略） はじめ学生、会社員、指導者など、多様なバックグラウンドを持つメンバーが参加します。 年齢や職業を超えて、「ヨーガを通じた成長」と「世界への挑戦」という想いを共有しながら、日々トレーニングを重ねています。 JYSFでは今後も、ヨガアーサナを通じた心身の健全な成長、国際交流、次世代育成を目指してまいります。

■大会概要 大会名 1st World Yogasana Sport Championship 開催日程 2026年6月4日（木）～8日（月） 開催地 インド・グジャラート州 アーメダバード Trans Stadia 主催 World Yogasana 公式サイト https://www.worldyogasana.org/events/1st-world-yogasana-sport-championship ■ 団体概要 団体名：一般社団日本ヨガアーサナスポーツ連盟（JYSF） 活動内容：競技普及・選手育成・大会運営・国際大会派遣 など 公式サイト https://jysf.jp/