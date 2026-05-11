海事関係報道 各位

平素より大変お世話になっております。

このたび、フィンランドの海事テクノロジー企業であるWE Tech SolutionsおよびNAPA Groupは、日本市場における脱炭素化およびエネルギー効率向上に向けた取り組みをご紹介する合同記者会見を、下記の通り開催する運びとなりました。

本記者会見では、船舶の電力最適化、省エネルギー技術の実運用データ、ならびに日本市場における今後の展開について、各社より最新の知見をご紹介いたします。

脱炭素を"コスト"から"価値"への創造へ──実証データが導く次世代海運の最新動向について、ご多用の折りと存じますが、ぜひご取材賜りますようお願い申し上げます。

■ 開催概要

日時： 2026年5月26日（火）14:00～14:45

会場： フィンランド大使館（東京都港区）〒106-8561東京都港区南麻布3-5-39 ※会場詳細（会議室名）はご参加確定後にご案内いたします

■ 登壇者

・Henri Kinnunen（CEO, WE Tech Solutions Oy / フィンランド）

・Östen Lidell （General Manager, WE Tech Solutions Japan株式会社）

・水谷 直樹 （Executive Vice President, NAPA Group）

・三井物産 様より （調整中 / TBA）

■ 主な発表内容

・「効率化およびゼロエミッション船舶への移行を支える電力ソリューション」 Henri Kinnunen（WE Tech Solutions CEO）

・「コンプライアンスからコスト削減へ ― 日本の脱炭素化に向けたエネルギーソリューション」 Olli-Pekka Aalto（WE Tech Solutions CCO）

・「導入後のその先へ ― データによる省エネ技術の実運用パフォーマンス検証」 水谷直樹（Executive Vice President, NAPA Group）

■ 取材いただく際のポイント

・海事分野における電力最適化・省エネ技術の最新動向

・日本市場における脱炭素規制対応とコスト最適化の両立

・実運用データに基づく省エネ技術の効果検証

・欧州発テクノロジー企業による日本市場戦略と展望

■ お申込み方法

ご出席いただける場合は、以下の情報をご記載のうえ、 【5月20日（水）まで】に以下の担当者宛、メールにてご連絡ください。

・貴社名 （媒体名）

・ご所属・ご芳名

・ご連絡先（メールアドレス／電話番号）

■ お問い合わせ先

スターマリン・パブリックリレーションズ株式会社 （Star Marine Public Relations Corporation） 担当：吉田 麻貴 Email：maki@starmarinepr.com