【記者会見のご案内】 WE TECH × NAPA 合同記者会見＠フィンランド大使館のご案内
海事関係報道 各位
平素より大変お世話になっております。
このたび、フィンランドの海事テクノロジー企業であるWE Tech SolutionsおよびNAPA Groupは、日本市場における脱炭素化およびエネルギー効率向上に向けた取り組みをご紹介する合同記者会見を、下記の通り開催する運びとなりました。
本記者会見では、船舶の電力最適化、省エネルギー技術の実運用データ、ならびに日本市場における今後の展開について、各社より最新の知見をご紹介いたします。
脱炭素を"コスト"から"価値"への創造へ──実証データが導く次世代海運の最新動向について、ご多用の折りと存じますが、ぜひご取材賜りますようお願い申し上げます。
■ 開催概要
日時： 2026年5月26日（火）14:00～14:45
会場： フィンランド大使館（東京都港区）〒106-8561東京都港区南麻布3-5-39 ※会場詳細（会議室名）はご参加確定後にご案内いたします
■ 登壇者
・Henri Kinnunen（CEO, WE Tech Solutions Oy / フィンランド）
・Östen Lidell （General Manager, WE Tech Solutions Japan株式会社）
・水谷 直樹 （Executive Vice President, NAPA Group）
・三井物産 様より （調整中 / TBA）
■ 主な発表内容
・「効率化およびゼロエミッション船舶への移行を支える電力ソリューション」 Henri Kinnunen（WE Tech Solutions CEO）
・「コンプライアンスからコスト削減へ ― 日本の脱炭素化に向けたエネルギーソリューション」 Olli-Pekka Aalto（WE Tech Solutions CCO）
・「導入後のその先へ ― データによる省エネ技術の実運用パフォーマンス検証」 水谷直樹（Executive Vice President, NAPA Group）
■ 取材いただく際のポイント
・海事分野における電力最適化・省エネ技術の最新動向
・日本市場における脱炭素規制対応とコスト最適化の両立
・実運用データに基づく省エネ技術の効果検証
・欧州発テクノロジー企業による日本市場戦略と展望
■ お申込み方法
ご出席いただける場合は、以下の情報をご記載のうえ、 【5月20日（水）まで】に以下の担当者宛、メールにてご連絡ください。
・貴社名 （媒体名）
・ご所属・ご芳名
・ご連絡先（メールアドレス／電話番号）
■ お問い合わせ先
スターマリン・パブリックリレーションズ株式会社 （Star Marine Public Relations Corporation） 担当：吉田 麻貴 Email：maki@starmarinepr.com