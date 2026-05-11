吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した「小料理こもも」がオープンしたことを報告致します。

新宿三丁目に、おばんざいとカレーを楽しめる「小料理こもも」がこの度オープンいたしました。 笑顔が魅力的な店主が手がける本店舗は、ランチとディナーで異なる顔を持つ、新しいスタイルの小料理店です。 店主は、これまで事業を営む方々に囲まれた環境で育ち、「いつか自分の店を持ちたい」という想いを温めてきました。 その想いを形にし、この度、新宿三丁目にて「小料理こもも」を開業いたしました。 過去に小料理屋で経験を積んだ店主が提供するのは、どこか懐かしくも丁寧に仕上げられたおばんざいの数々。 ランチタイムには、こだわりのカレーとおばんざいを気軽に楽しめる定食スタイルで営業。 一方、日曜・月曜のディナータイムには、小料理屋としてお酒とともにおばんざいを提供し、落ち着いた時間をお過ごしいただけます。 また、店主の人柄と料理に惹かれ、以前勤めていた小料理屋時代からのファンも多く、すでに注目を集めています。 新宿三丁目というアクセスの良い立地で、温かみのある空間と店主の笑顔が迎える「小料理こもも」。 心ほどけるひとときを、ぜひお楽しみください。

店舗情報

店舗名：小料理こもも 住所：東京都新宿区新宿５丁目１０－４ B4ビル 1階 営業時間：日曜・月曜 11:30～2130 火～金11:30～14:00 Instagram https://www.instagram.com/kokoko11727/

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/ https://share-restaurant.jp/

飲食店業界は、コロナ以前から全産業の中でも最も廃業数や廃業率が高い業界です。そのため、最初に借金を作るのではなく、ファンを作ることを提案しています。また、空いた時間を利用して、飲食店を盛り上げる取り組みも提案しています。当サービスは、リスクを抑えて飲食店を開業したい人と、新しい仲間を募集したいオーナーの方をマッチングするプラットフォームです。 【SNS】 https://www.instagram.com/take103103/ https://x.com/share_rest 【会社概要】 会社名：株式会社シェアレストラン 所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階 事業内容：シェアレストランの運営 https://share-restaurant.biz/