株式会社Ryuki Design（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）は、株式会社クラウドワークスコンサルティング（旧：Peaceful Morning株式会社）が提供するRPA・AI特化のDX人材支援サービス「DX Boost」のランディングページ（LP）を制作しました。 本LPでは、フリーランスエンジニアと企業双方に向けた訴求を最適化し、DX人材不足という課題に対応する構成を採用しています。RPA/AI領域に特化したサービスの強みを明確に伝えるとともに、ユーザーの理解促進と登録導線の最適化を図ることで、サービス価値の可視化を実現しています。

DX BoostのLP制作実績公開

DX・RPA領域に特化した人材支援サービスのLPを制作

https://dx-pro.net/boost_freelance/lp/register/

株式会社Ryuki Designは、株式会社クラウドワークスコンサルティング（旧：Peaceful Morning株式会社）が提供するDX・RPA領域に特化したエンジニア人材紹介 / マッチングサービス「DX Boost」のランディングページを制作しました。株式会社クラウドワークスコンサルティング（旧：Peaceful Morning株式会社）は、RPA/AI開発、フリーランスエンジニアの紹介、導入後の保守運用、伴走型の内製化支援まで一気通貫で対応している企業です。今回のLPでは、DX Boostが持つ専門性と支援範囲を整理し、技術者と企業の双方にサービス価値が伝わるページ構成を目指しました。

DX市場の拡大を背景にしたサービス価値をわかりやすく整理

DXや業務自動化への関心が高まる中で、RPA・AI領域の案件需要は拡大しています。一方で、企業側では実務を担える人材の確保が課題になりやすく、技術者側では自分のスキルに合う案件を効率よく見つけたいというニーズがあります。本LPでは、こうした市場背景を踏まえ、DX Boostが企業と技術者をつなぐサービスであることを明確に伝えています。

DX・RPA案件に特化したサービスの特徴を反映した設計

AI・RPAなど先端領域に特化したマッチングサービスである点を明示

DX Boostは、AIやRPAなどの先端領域に特化したフリーランス / エンジニア支援サービスです。今回のLPでは、この専門領域への特化を軸に、一般的な人材紹介サービスとの違いが伝わるように情報を整理しました。対象分野が明確であることは、専門スキルを活かしたい技術者にとっても、DX推進に必要な人材を求める企業にとっても、サービスを選ぶ上での重要な判断材料になります。

企業と技術者の双方に価値が伝わる構成を採用

技術者にとっては、高単価案件や優良案件に出会えること、先端分野での経験を積みやすいことが大きな魅力です。企業にとっては、DX推進プロジェクトを進めるために必要な人材へつながりやすいことが導入価値になります。本LPでは、どちらか一方だけに偏るのではなく、両者の利用価値が伝わるように構成を整理しました。

高単価案件・エンド直案件の魅力を伝えるページ構成

高単価案件を求める技術者に向けた訴求を整理

DX BoostのLPでは、DX・RPA領域の需要拡大を背景に、高単価案件や優良案件に出会える可能性がある点が伝わるように構成しています。専門性の高い分野であるからこそ、技術者にとっては収入面だけでなく、今後のキャリア形成にもつながる案件と出会いやすいことが特徴です。今回のLP制作では、こうした技術者側の関心に沿って、魅力が伝わりやすい見せ方を意識しました。

エンド直案件の強みが伝わる訴求設計

また、エンド直案件が多いという特長も、サービスの差別化要素として捉えられるポイントです。中間マージンが少ない案件は、条件面の納得感にもつながりやすく、技術者にとって大きなメリットになります。そのためLPでは、単なる案件紹介サービスではなく、より良い条件の案件に出会える可能性を持つサービスとして理解しやすい流れを意識しています。

技術者のキャリア形成につながる価値を可視化

高収入だけでなくスキル成長の機会も伝わる構成

DX Boostの価値は、案件紹介にとどまりません。AIやRPAといった成長分野に関わることで、技術者が継続的にスキルを高めやすい点も重要です。本LPでは、高収入や案件獲得といったわかりやすいメリットだけでなく、将来性のある領域でキャリアアップを目指せる点も伝わるように整理しました。

専門特化によるマッチング精度の高さを表現

専門領域に特化したサービスは、一般的な人材サービスと比べて、技術者と案件の適合度が高まりやすい傾向があります。DX BoostのLPでも、RPA・AIといった領域に特化しているからこそ、スキルと案件内容のずれを抑えたマッチングが期待できるサービスとして伝わるよう設計しました。これにより、利用を検討する技術者にとって、安心して登録を進めやすいページ構成を目指しています。

企業側の導入価値が伝わる情報整理

DX人材不足の解消につながるサービスとして訴求

企業にとってDX推進は重要なテーマである一方、実行を担う人材の確保は簡単ではありません。今回のLPでは、DX BoostがRPA・AI領域の人材不足解消を支援するサービスであることが伝わるように、企業側の導入価値も整理しました。専門人材への接点を持ちやすくなることは、プロジェクトの推進力を高める上でも重要です。

プロジェクト推進を支える人材マッチングサービスとして表現

単に人材を紹介するだけでなく、DXに関わるプロジェクト推進を支える存在としてサービスを見せることで、企業から見た利用意義がより明確になります。本LPでは、RPA/AIに関する知見を持つ人材と企業をつなぐ役割をわかりやすく整理し、導入後の活用イメージを持ちやすいページづくりを行いました。

利用の流れが伝わる導線設計

無料登録から参画までをイメージしやすい構成

DX BoostのLPでは、サービス内容を理解した後に、実際の利用までの流れを想像しやすいことも重要です。無料登録、カウンセリング、案件紹介、参画、フォローという一連の流れがあることで、初めてサービスに触れるユーザーでも利用開始までのハードルを感じにくくなります。今回のLP制作では、こうした流れを踏まえ、登録後の行動がイメージしやすい導線を意識しました。

継続的なサポート体制が伝わる見せ方を採用

案件紹介だけで終わらず、参画後もフォローがあることは、技術者にとって安心材料になります。案件選定や継続支援の体制が伝わることで、単発の紹介ではなく、継続的な支援を受けられるサービスとして認識しやすくなります。そのため本LPでは、サポート体制が伝わる構成にも配慮しています。

デザイン表現とページ全体の見せ方の工夫

先端領域のサービスであることが伝わる世界観を形成

今回のLPでは、DX・RPA・AIといった先端領域を扱うサービスにふさわしい印象づくりを意識しました。ページ全体のデザインに一貫性を持たせることで、サービスの専門性や先進性が視覚的にも伝わるように整えています。内容と見た目の方向性をそろえることで、LP全体の理解度向上につなげています。

情報量が多くても読み進めやすいレイアウトを重視

人材紹介サービスのLPは、訴求したい要素が多くなりやすい傾向があります。そのため本LPでは、情報を詰め込みすぎるのではなく、要点ごとに整理しながら掲載内容を構成しました。見出しと本文の関係を整え、視線の流れを意識したレイアウトにすることで、訪問ユーザーが内容を追いやすいページに仕上げています。

株式会社Ryuki Designの制作体制について

完全内製による一貫対応でサービス理解を反映

https://rdlp.jp/portfolio

株式会社Ryuki Designは、ランディングページの企画、デザイン、コーディングまでを社内で一貫して対応する完全内製体制を採用しています。外部委託を挟まないため、クライアントのサービス内容や意図を制作物に反映しやすく、専門性の高い分野でも整理されたページ制作が可能です。今回のDX BoostのLP制作でも、サービス内容を段階的に伝える構成づくりにこの体制を活かしています。

多様なLP制作実績に基づく提案力を活用

同社は2009年の設立以来、LP制作に注力し、取引企業数4,000社超、LP制作実績5,000本超の実績を有しています。EC、サービス、人材、システム関連など幅広い分野の制作経験を積み重ねており、商材ごとの訴求整理やページ設計のノウハウを蓄積しています。今回のようなDX人材支援サービスにおいても、その知見をもとに情報を整理し、伝わりやすいLP制作を行いました。

今後のLP制作支援について

専門性の高いサービスの魅力を伝えるLP制作を継続

株式会社Ryuki Designでは、EC商材に限らず、AI、RPA、DX、人材支援など専門性の高い分野のLP制作にも対応しています。内容が複雑になりやすいサービスでも、対象ユーザーごとに必要な情報を整理し、価値が伝わるページづくりを進めています。

制作後の更新や関連クリエイティブにも対応

また、LP制作だけでなく、公開後の更新対応、バナー制作、写真撮影、フォーム設置などにも一貫して対応可能です。今後も株式会社Ryuki Designは、サービス内容を正確に伝えるLP制作を通じて、クライアントの事業支援に取り組んでまいります。

会社概要

会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン） 代表取締役：緒方隆二 設立年月：2009年9月 所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階 事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業 LP制作実績：累計5,000本以上、年間600本、累計取引社数4,000社以上 ※2026年4月現在の実績となります URL：https://ryuki-design.jp/

運営サイト

LP制作.jp：https://rdlp.jp/ 広告バナー制作.jp：https://rdbnr.jp/ SwipeLP+：https://swipelp.jp/ 楽天市場のデザイン制作：https://ryuki-design.jp/ ヤフーショッピング制作.jp：https://yahoo.ryuki-design.jp/ LPアーカイブ：https://rdlp.jp/lp-archive/ バナーアーカイブ：https://rdbnr.jp/archive/