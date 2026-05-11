フインガルリンク株式会社、株式会社UEC Japanと技術提携 ミリ波見守りシステム×iSure(AIスマートコンセント)で離れて暮らす家族を見守る新サービスを開始
フインガルリンク株式会社は、株式会社UEC Japanとの技術提携により、ミリ波レーダーによる非接触見守りと、AI行動分析を活用したiSure(AIスマートコンセント)とを組み合わせた家庭向け見守りサービスの提供を開始しました。
ミリ波センサシステム
電力センサ
本サービスは、ミリ波レーダーで呼吸や動きの異常を検知するとともに、iSure(AIスマートコンセント)が家庭用電気機器の使用状況をリアルタイムで取得し、AIによる行動分析を行うことで、離れて暮らす家族の「いつも通り」をそっと見守ることができます。カメラを使わないためプライバシーに配慮されており、工事不要でコンセントに挿すだけで利用できます。
単身で暮らす高齢の家族、在宅療養中の家族、遠方に住む親の見守りなど、日常の小さな変化を把握することで、家族の安心と安全を支える仕組みを提供します。
フインガルリンクは、家庭での使いやすさと安心を重視した見守り技術の開発を進め、家族のつながりを支えるサービスを展開してまいります。
■会社概要
フインガルリンク株式会社
所在地 ： 東京都台東区元浅草2-6-6
代表者 ： 代表取締役 名郷根 正昭
事業内容： AI・センシング技術を活用した見守りシステムの開発・提供
株式会社UEC Japan
所在地 ： 東京都新宿区箪笥町34番地 VORT神楽坂I 7階
代表者 ： 黄 一桂
事業内容： AIoT技術を活用し、電気機器の使用状況から生活行動を解析する
見守りサービスを提供。行動パターン分析および異常検知を通じて、
高齢者見守り・在宅介護分野におけるサービスの高度化を推進している。
また、関連特許技術を基盤とした行動分析技術の開発を行っている。