フインガルリンク株式会社は、株式会社UEC Japanとの技術提携により、ミリ波レーダーによる非接触見守りと、AI行動分析を活用したiSure(AIスマートコンセント)とを組み合わせた家庭向け見守りサービスの提供を開始しました。





ミリ波センサシステム

電力センサ





本サービスは、ミリ波レーダーで呼吸や動きの異常を検知するとともに、iSure(AIスマートコンセント)が家庭用電気機器の使用状況をリアルタイムで取得し、AIによる行動分析を行うことで、離れて暮らす家族の「いつも通り」をそっと見守ることができます。カメラを使わないためプライバシーに配慮されており、工事不要でコンセントに挿すだけで利用できます。

単身で暮らす高齢の家族、在宅療養中の家族、遠方に住む親の見守りなど、日常の小さな変化を把握することで、家族の安心と安全を支える仕組みを提供します。

フインガルリンクは、家庭での使いやすさと安心を重視した見守り技術の開発を進め、家族のつながりを支えるサービスを展開してまいります。









■会社概要

フインガルリンク株式会社

所在地 ： 東京都台東区元浅草2-6-6

代表者 ： 代表取締役 名郷根 正昭

事業内容： AI・センシング技術を活用した見守りシステムの開発・提供





株式会社UEC Japan

所在地 ： 東京都新宿区箪笥町34番地 VORT神楽坂I 7階

代表者 ： 黄 一桂

事業内容： AIoT技術を活用し、電気機器の使用状況から生活行動を解析する

見守りサービスを提供。行動パターン分析および異常検知を通じて、

高齢者見守り・在宅介護分野におけるサービスの高度化を推進している。

また、関連特許技術を基盤とした行動分析技術の開発を行っている。