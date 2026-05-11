ダーマローラージャパン(以下、当社)は、世界的ダンサー・振付師RIEHATAがプロデュースするダンスチーム「RHT.」とのスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。





RHT.





RHT.は、RIEHATAが2014年にプロデュースしたダンスチームであり、国内外のステージやファッションシーンで活躍。さらに、aespaやBE:FIRSTなど世界的アーティストの振付を手がけるなど、グローバルに影響力を持つ存在として注目を集めています。

今回のスポンサー契約により、当社はRHT.の活動をサポートするとともに、「美しさ」と「パフォーマンス」の融合をテーマに、これまでにない新たな価値創出を目指します。





ドイツ発のスキンケアブランド「Dermaroller(R)」の日本展開を担う当社は、皮膚科学に基づいた製品開発を通じて、肌本来の力を引き出すソリューションを提供してきました。一方、RHT.は常に新たな表現を追求し続け、ダンスカルチャーを牽引しています。





本パートナーシップを通じて、両者の強みを掛け合わせたコラボレーション企画やプロモーション、イベント展開などを予定しており、Z世代をはじめとした幅広い層に向けて新たなカルチャーと価値を発信してまいります。









■ダーマローラージャパン コメント

「RHT.の持つ圧倒的な表現力と、常に挑戦し続ける姿勢に深く共感し、このたびスポンサーとしてご一緒できることを大変光栄に思います。美容とパフォーマンスを掛け合わせた新たな可能性を、共に発信してまいります。」





Dermaroller HC902(1)





■RHT. コメント

「ダーマローラージャパン様にサポートいただけることを大変嬉しく思います。今回のパートナーシップを通じて、新たな挑戦と価値を皆さまに届けていきます。」





RHT.のメンバーとダーマローラージャパン代表取締役 岩田 真人





■背景・狙い

近年、ダンスやストリートカルチャーはZ世代を中心に大きな影響力を持ち、ファッションやビューティー領域との融合が進んでいます。

当社は、単なる美容製品の提供にとどまらず、カルチャーと連動した新しい価値創出を目指しており、今回のRHT.とのパートナーシップはその取り組みの一環です。









■今後の展開

・コラボレーション企画の実施

・イベント・プロモーション展開

・SNS・動画コンテンツでの発信

・グローバル展開を視野に入れた施策









■RHT.について

RHT.は、世界的ダンサー・振付師RIEHATAプロデュースの男女混合ダンスクルー。2014年に「RIEHATATOKYO」として結成され、2021年にはD.LEAGUE初代王者を獲得。2024年より「RHT.」として活動し、国内外で振付・演出を手がけるなどグローバルに活躍している。





Instagram： https://www.instagram.com/officialrht/





■会社概要

株式会社Transparence(ダーマローラージャパン)

ダーマローラージャパンは、ドイツ発のスキンケアブランド「Dermaroller(R)」の日本正規代理店として、美容医療およびホームケア製品を展開。皮膚科学に基づいたアプローチで、肌本来の美しさを引き出す製品を提供しています。





代表者： 代表取締役 岩田 真人

所在地： 東京都港区芝4-3-7 MG-Tamachi Bldg.6F

URL ： https://dermaroller-japan.com/