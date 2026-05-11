物流機器メーカーの株式会社五常(代表取締役：河野 佳介／本社：千葉県千葉市)は、体育館のアリーナの端(約30m先)まで風を届ける小型業務用扇風機「30M FANS MOVE」を、学校の体育館やスポーツ施設向けに展開し、2026年5月11日から9月30日までの期間限定で、スポーツ関係者向けの特別価格で提供を開始します。

近年、気温上昇の影響により、学校や体育館での熱中症リスクが深刻化しています。特に体育館は空調設備が整っていないケースも多く、部活動や授業、地域イベント、さらには災害時の避難所として利用される中で、暑さ対策が大きな課題となっています。

こうした背景を受け同社では、熱中症対策の推進と、スポーツ現場への導入促進を目的として、特別価格での提供を実施いたします。





体育館のアリーナの端まで風を届ける小型業務用扇風機「30M FANS MOVE」









【エアコンが設置できない体育館、進まない暑さ対策】

近年、日本の夏は年々暑さを増しており、学校現場でも熱中症対策の強化が求められています。気象庁のデータでも、日本の平均気温は長期的に上昇傾向にあり、猛暑日の増加が続いています。

また、文部科学省も、学校活動中における熱中症事故の発生を受け、運動環境の見直しや対策の強化を求めています。

特に体育館は構造上、冷房設備の導入が難しい施設も多く、気温が上昇しやすい環境となっています。部活動や体育の授業に加え、地域の避難所としても利用される体育館においては、「広い空間をどう冷やすか」「安全に涼しい環境をつくるか」が課題となっています。

しかし、従来の扇風機では風が遠くまで届かず、空調の導入にはコストがネックというケースも多く見られました。





気象庁「日本の年平均気温の経年変化」





※出典

気象庁「日本の年平均気温の経年変化」

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_jpn.html

文部科学省「学校における熱中症対策ガイドライン作成の手引き」

https://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1401870_00001.htm









【体育館の奥まで風が届く、小型で使いやすい業務用扇風機】

こうした課題に対して同社が提案するのが、移動式の小型業務用扇風機「30M FANS MOVE」です。本製品の最大の特長は、体育館のような広い空間でも端から端まで風が届く点(約30m)にあります。

一般的な業務用扇風機の送風距離が10～15m程度であるのに対し、本製品はその約2倍にあたる距離まで風を届けることが可能です。これにより、これまで風が届きにくかった体育館の端や中央部にも空気の流れを生み出し、空気の滞留を防ぎます。

その結果、“空気が止まっている暑さ”を軽減し、体感温度の改善が期待できます。さらに本製品は、体育館のような広い空間でも導入しやすい設計です。

高さ1170mmのコンパクト設計に加え、100V電源で使用できるため特別な電気工事が不要で、キャスター付きの移動式設計により、必要な場所へ簡単に移動できます。





小型で移動もしやすい「30M FANS MOVE」





30M FANS 公式ホームページ： https://30mfans.com/









【スポーツ現場の熱中症対策を支援、特別価格で提供】

本取り組みでは、学校やスポーツ施設における熱中症対策の推進と、現場への導入促進を目的に、「30M FANS MOVE」を特別価格で提供いたします。

また、導入後の使用感や効果についてご意見・ご感想をいただくことで、今後の製品改善や活用事例の発信に活かしてまいります。





＜キャンペーン概要＞

・対象商品 ： 30M FANS MOVE

・キャンペーン期間： 2026年5月11日～9月30日までにお申込みの方

・対象 ： 学校・スポーツ施設・各種団体

・内容 ： 特別価格での提供(※価格の詳細はお問い合わせください)

・条件 ： 導入後のご感想のご提供にご協力いただける方

※ご提供いただいたご感想は、製品改善および

活用事例の紹介(HP等)に活用させていただく場合が

ございます

・お問い合わせ方法： WEBフォームまたはお電話にて、

「スポーツ関係者向け割引を希望」とお伝えください





30M FANS MOVE









【用途に応じたシリーズ展開】

30M FANSは、複数のモデルを展開しています。

現場の環境や用途に応じて、最適な製品選定が可能です。





30M FANS HANG：天井・壁設置モデルで、動線を塞がずに送風可能(※簡単な工事が必要)

30M FANS SWING：首振り機能により広範囲に送風

30M FANS MIST：ミスト機能により冷却効果を向上









【今後の展開】

今後も気温上昇が続く中で、学校や公共施設における熱中症対策はますます重要になります。特に体育館は、教育現場だけでなく、災害時の避難所としても利用される重要な空間であり、快適な環境づくりが求められています。

同社では、こうした社会課題に対し、導入しやすさと効果の両立を目指した製品開発を進めてきました。今回の特別価格での提供を通じて、導入のハードルを下げ、より多くの現場での活用を促進し、安全で快適な環境づくりに貢献していく方針です。









【会社概要】

名称 ： 株式会社五常

所在地： 〒265-0061 千葉県千葉市若葉区高根町1128-4

URL ： https://www.gojoh.com/